Banderlog написав:Хіба мотивація існує тільки позитивна? Памятається Тайсон сказав, що його син не стане боксером. Тому, що бокс спорт для бідних.
якщо не син Тасона народжений з установками "маминої черешні", то "миші станьте їжаками" не працює Чи ти думаєш, професія професіонального боксера як і адвоката, передається генами? Що ти маєш на увазі "негативна мотивація"? Бити морду позитивна, а не бити негативна?
Батько Кличків генерал, аташе. Родом зі Сміли як і Лад. В нас інші критерії для занять боксом.
jump написав:На Львівщині суддя за хабар домовився з ТЦК
А як інакше цей суддя вирішує питання?
Крім цього, під час досудового розслідування встановлено факти внесення суддею завідомо недостовірних відомостей до щорічної декларації за 2024 рік щодо майна своєї родини, які відрізняються від достовірних на загальну суму понад 7,5 млн грн. https://zaxid.net/news/
Але відбудеться легким переляком за вірність родині. Крупа вже вийшла під заставу.