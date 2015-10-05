RSS
  #
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 19:35

  flyman написав:
  Banderlog написав:Хіба мотивація існує тільки позитивна? Памятається Тайсон сказав, що його син не стане боксером. Тому, що бокс спорт для бідних.

якщо не син Тасона народжений з установками "маминої черешні", то "миші станьте їжаками" не працює
Чи ти думаєш, професія професіонального боксера як і адвоката, передається генами?
Що ти маєш на увазі "негативна мотивація"? Бити морду позитивна, а не бити негативна?

Батько Кличків генерал, аташе. Родом зі Сміли як і Лад. В нас інші критерії для занять боксом.
  jump написав:На Львівщині суддя за хабар домовився з ТЦК

А як інакше цей суддя вирішує питання?
Крім цього, під час досудового розслідування встановлено факти внесення суддею завідомо недостовірних відомостей до щорічної декларації за 2024 рік щодо майна своєї родини, які відрізняються від достовірних на загальну суму понад 7,5 млн грн.
https://zaxid.net/news/

Але відбудеться легким переляком за вірність родині. Крупа вже вийшла під заставу.
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 21:32

детекторы обманщика

Животное, которое при виде опасности не убегает, а поднимает панику, предупреждая тем самым своих собратьев об угрозе, имеет меньше шансов на выживание. Конечно, такое поведение способствует лучшему выживанию группы животных, которые будут предупреждены об опасности, однако само животное - носитель генов, обеспечивающих альтруистическое поведение, вероятнее всего, погибнет.

Следовательно, оно не оставит потомства или численность этого потомства будет значительно меньше, чем у других членов группы. В долговременной перспективе в группе животных вообще не сохранится носителей генов, обеспечивающих альтруистическое поведение. Объяснение того, как возможно сохранение генов, связанных с альтруистическим поведением, предложил в начале 1960-х годов английский биолог Уильям Гамильтон (Hamilton, 1964) в своей концепции родового отбора.


Он обратил внимание, что для сохранения телесной или психологической особенности (например, альтруизма) достаточно того, чтобы в популяции сохранялось некоторое количество генов, которые обеспечивают проявление этой особенности.

Кроме того, он напомнил, что каждая особь в популяции имеет 50% общих генов со своими родителями, а также братьями и сестрами.

Вторая степень родства (дяди, тети и племянники, а также бабушки, дедушки и их внуки) имеют 25% общих генов. Двоюродные братья и сестры, а также прародители и их правнуки имеют по 12,5% общих генов.

Следовательно, если особи будут помогать друг другу выжить ценой собственной жизни, достаточно, чтобы их альтруистическое поведение сохранило жизнь нескольким особям: как минимум двоим ближайшим родственникам, четверым более дальним родственникам и т.д. В то же время, если животное не предупредит об опасности (не проявит альтруистического поведения), оно, вероятнее всего, спасется само, однако погибнет гораздо большее количество носителей генов его вида.

Таким образом, выгода от альтруистического поведения превышает связанные с ним жертвы, если заменить представление об адаптивности (приспособленности) и вместо индивидуального выживания, которое было показателем приспособленности у Ч. Дарвина, рассматривать выживание большинства представителей популяции - носителей генов. Поэтому концепция Уильяма Гамильтона получила название концепции видового отбора.


Однако проявления альтруистического поведения животных наблюдаются и при отсутствии родственных связей. Теорию, объясняющую альтруистическое поведение животных в отношении близкородственных особей и особей, не состоящих в отношениях родства, предложил американский биолог Роберт Триверс (Trivers, 1971; 1985; 1991).

Согласно его концепции животные ведут себя альтруистически, потому что ожидают ответного альтруистического поведения со стороны своих собратьев. Например, обезьяны верветки (Cercopithecus aethiops) во время агрессивного столкновения чаще приходят на зов неродственника, если последний часто вычесывал паразитов из их шерсти. Такое поведение будет сохраняться в стае только в том случае, если животные, отказывающие в помощи, будут исключаться из сообщества.

В противном случае альтруистическое поведение невыгодно: кто станет тратить усилия ради благополучия другой особи без всякой пользы для себя? В своих работах Р. Триверс ссылается на описания действий, используемых животными для поддержания справедливости и наказания обманщиков - животных, не отвечающих альтруистическим поведением на оказанную им «услугу» (Cosmides & Tooby, 1992).

Сюда относятся проявления нефизической агрессии, выражение волнения и гнева в ответ на некооперативное поведение, способность выявлять обманщиков. Специальные действия животных по выявлению нарушений социальных правил даже получили название «детекторы обманщика» (De Waal, 1982).


Trivers R.L. (1971). The evolution of reciprocal altruism. Quarterly Review of Biology
Cosmides, L., & Tooby, J. (1992). Cognitive adaptations for social exchange. In J. H. Barkow, L. Cosmides, & J. Tooby (Eds.)
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 21:41

  Успіх написав:
Пляяяяяяяяяяяяяя, як багато я пропустив за три роки в Миколаївських/Херсонських степах та Серебрянському лісі...🤦🏻

А це ти бачив? ) https://youtu.be/_LwL8Fxsz6o?feature=shared
Напомню, тобі що Усик був ТрО но за пару тижнів звільнився.
Є битви важливіші за Серебрянське лісництво
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 21:47

  Wirująświatła написав:
там полігамія і поліандрія, так що виживаємість збережена альтруістам
  #
