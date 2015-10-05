Banderlog написав:Хіба мотивація існує тільки позитивна? Памятається Тайсон сказав, що його син не стане боксером. Тому, що бокс спорт для бідних.
якщо не син Тасона народжений з установками "маминої черешні", то "миші станьте їжаками" не працює Чи ти думаєш, професія професіонального боксера як і адвоката, передається генами? Що ти маєш на увазі "негативна мотивація"? Бити морду позитивна, а не бити негативна?
Батько Кличків генерал, аташе. Родом зі Сміли як і Лад. В нас інші критерії для занять боксом.
jump написав:На Львівщині суддя за хабар домовився з ТЦК
А як інакше цей суддя вирішує питання?
Крім цього, під час досудового розслідування встановлено факти внесення суддею завідомо недостовірних відомостей до щорічної декларації за 2024 рік щодо майна своєї родини, які відрізняються від достовірних на загальну суму понад 7,5 млн грн. https://zaxid.net/news/
Але відбудеться легким переляком за вірність родині. Крупа вже вийшла під заставу.
Животное, которое при виде опасности не убегает, а поднимает панику, предупреждая тем самым своих собратьев об угрозе, имеет меньше шансов на выживание. Конечно, такое поведение способствует лучшему выживанию группы животных, которые будут предупреждены об опасности, однако само животное - носитель генов, обеспечивающих альтруистическое поведение, вероятнее всего, погибнет.
Следовательно, оно не оставит потомства или численность этого потомства будет значительно меньше, чем у других членов группы. В долговременной перспективе в группе животных вообще не сохранится носителей генов, обеспечивающих альтруистическое поведение. Объяснение того, как возможно сохранение генов, связанных с альтруистическим поведением, предложил в начале 1960-х годов английский биолог Уильям Гамильтон (Hamilton, 1964) в своей концепции родового отбора.
Он обратил внимание, что для сохранения телесной или психологической особенности (например, альтруизма) достаточно того, чтобы в популяции сохранялось некоторое количество генов, которые обеспечивают проявление этой особенности.
Кроме того, он напомнил, что каждая особь в популяции имеет 50% общих генов со своими родителями, а также братьями и сестрами.
Вторая степень родства (дяди, тети и племянники, а также бабушки, дедушки и их внуки) имеют 25% общих генов. Двоюродные братья и сестры, а также прародители и их правнуки имеют по 12,5% общих генов.
Следовательно, если особи будут помогать друг другу выжить ценой собственной жизни, достаточно, чтобы их альтруистическое поведение сохранило жизнь нескольким особям: как минимум двоим ближайшим родственникам, четверым более дальним родственникам и т.д. В то же время, если животное не предупредит об опасности (не проявит альтруистического поведения), оно, вероятнее всего, спасется само, однако погибнет гораздо большее количество носителей генов его вида.
Таким образом, выгода от альтруистического поведения превышает связанные с ним жертвы, если заменить представление об адаптивности (приспособленности) и вместо индивидуального выживания, которое было показателем приспособленности у Ч. Дарвина, рассматривать выживание большинства представителей популяции - носителей генов. Поэтому концепция Уильяма Гамильтона получила название концепции видового отбора.
Однако проявления альтруистического поведения животных наблюдаются и при отсутствии родственных связей. Теорию, объясняющую альтруистическое поведение животных в отношении близкородственных особей и особей, не состоящих в отношениях родства, предложил американский биолог Роберт Триверс (Trivers, 1971; 1985; 1991).
Согласно его концепции животные ведут себя альтруистически, потому что ожидают ответного альтруистического поведения со стороны своих собратьев. Например, обезьяны верветки (Cercopithecus aethiops) во время агрессивного столкновения чаще приходят на зов неродственника, если последний часто вычесывал паразитов из их шерсти. Такое поведение будет сохраняться в стае только в том случае, если животные, отказывающие в помощи, будут исключаться из сообщества.
В противном случае альтруистическое поведение невыгодно: кто станет тратить усилия ради благополучия другой особи без всякой пользы для себя? В своих работах Р. Триверс ссылается на описания действий, используемых животными для поддержания справедливости и наказания обманщиков - животных, не отвечающих альтруистическим поведением на оказанную им «услугу» (Cosmides & Tooby, 1992).
Сюда относятся проявления нефизической агрессии, выражение волнения и гнева в ответ на некооперативное поведение, способность выявлять обманщиков. Специальные действия животных по выявлению нарушений социальных правил даже получили название «детекторы обманщика» (De Waal, 1982).
там полігамія і поліандрія, так що виживаємість збережена альтруістам
ЛАД написав:Считаете, что мотивации достаточно для успеха? Всё тот же пример - при супермотивации, если у человека нет слуха, он может стать композитором?
это работает иначе. у вас мотивация будет в области максимальных способностей или (точнее) максимального удовольствия.
Природа не дурная мотивировать слепого рисовать картины. Пацаны в моей банде взяв в руки гитару сначала копировали чужие песни, а потом начали сочинять свои. Конечно гениальными они не были, чтобы создать что то гениальное к мотивации нужен опыт. Иначе любой неопытный гений давно завалил бы мир изобретениями или другими шедеврами.
В таком подходе есть плюс, никто не может измерить способности ребенка к музыке/математике/футболу. А мотивацию и опыт измерить легко: 1. сколько времени тратит человек на саморазвитие? и 2. каких промежуточных успехов он уже добился?
Если начать измерять способности можно такого наизмерять... поэтому я считаю да, кто угодно может стать изобретателем, композитором, космонавтом. Если нет физических ограничений. Кем угодно по схеме мотивация + саморазвитие + опыт. Не стал никем? смотрим схему где сбой... были ли мотивация, саморазвитие и приобретение опыта.
Я тоже не о должности. Любой человек при достаточной настойчивости может стать кем угодно. Но можно быть просто конструктором, а можно быть Королёвым. Можно быть физиком (и даже, толковым), а можно быть Эйнштейном. Можно стать даже "композитором", а можно быть Бетховеном. Я намеренно называю крайности, чтобы показать, что мотивации и опыта недостаточно. У каждого есть свой потолок. У разных людей он разный. Не все его достигают. Для его достижения, действительно, нужны мотивация, опыт и очень много труда. Но всё это не позволит бездарю стать гением.
ЛАД написав:И откуда у отстающего такая мотивация? Бывает, конечно, но это очень редкий случай.
Если детский психолог не может вызвать интерес и мотивировать ребенка - он профнепригоден.
Вы сами пишете: "у вас мотивация будет в области максимальных способностей или (точнее) максимального удовольствия". Но в школе нужно освоить самые разные предметы - от физкультуры до математики. Каким образом можно вызвать интерес и мотивацию к предметам, к которым у ребёнка нет "максимальных способностей" (а, возможно, вообще никаких - в такое я, правда, не очень верю, возможно, ошибаюсь)?
ЛАД написав:Очень хорошие методы. Но применимы, в лучшем случае, к младшим школьникам. Так можно учить буквы, сложение-вычитание и т.п. Чуть позже уже не получится - сложно превратить в игру хотя бы теорему Пифагора. Да и таблицу умножения выучить - какую игру придумать?
Не знаю, что за игры "таблица умножения", но мы как-то учили её без игр и я не помню, чтобы кто-то её не выучивал. Так что польза от такой игры сомнительная, хотя, возможно, выучивание она действительно облегчает.. Игру "теорема пифагора" по рисунку не понял. Есть разные методы доказательства, какие-то из них можно, вероятно, изложить в игровой форме. Возможно, я привёл не самые удачные примеры. Но, по-моему, вряд ли можно в средней школе всё излагать в виде игры. Пример - мой внук, кот. в Германии. В прошлом году у него началась физика. Он мне звонит: "Дедушка, у меня сейчас физика - любимый предмет!" Потом выясняется, что им сначала просто показывали всякие красивые и оригинальные опыты. Вот смотреть опыты ему было интересно, а когда начали реально учить физику, интерес быстро пропал.