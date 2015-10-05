предложил ей перепихон втроём.
Она не послала, а поддержала приколом.
Ну потянуть прикол і поржать на ці теми , то нема нічого поганого. Не пішла ж на трійничок..
Ржати ІМХО можна майже з усього, крім чернухи яка вже зовсім за межею .
Додано: Пон 08 вер, 2025 21:30
Бетон
Додано: Пон 08 вер, 2025 21:53
rat utopia
rat utopia
Додано: Вів 09 вер, 2025 07:54
Меня больше удивляет, что они это легко друг другу предлагают и часть соглашается
Додано: Вів 09 вер, 2025 08:01
Проверяют они судью печерского суда ну и само собой ей ничего не будет. Суть в том, что эта баба пользуется 150 м2 чужой квартиры, но ясно что НАЗК самый бесполезное, что создано властью.
Интересно другое.
Они проверили её расходы по карте и увидели, что судья после начала войны, тратила тысячи баксов на отдыхе в Занзибаре. Покупает дольче габана, гуччи и прочее.
Вот для кого жизнь в войну - мёд
