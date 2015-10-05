RSS
  #<1 ... 685686687688
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 21:30

Бетон

Бетон


предложил ей перепихон втроём.
Она не послала, а поддержала приколом.


Ну потянуть прикол і поржать на ці теми , то нема нічого поганого. Не пішла ж на трійничок..
Ржати ІМХО можна майже з усього, крім чернухи яка вже зовсім за межею .
4
4
3
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 21:53

rat utopia

rat utopia

  Бетон написав:Знакомый из дбр показал сегодня переписку с провідним спеціалістом НАЗК, где он раньше предлагает ей любой отель Киева и секс. Хотя у самого жена и ребёнок.
Сегодня он опять попросил её ускорить с проверкой и рішенням, и опять предложил ей перепихон втроём.
Она не послала, а поддержала приколом.
Сижу офигеваю, как они сошли с ума от вседозволенности и офигенной жизни. Им не грозит мобилизация. У них немерено денег. Они пихают друг друга без малейшего морального сомнения

rat utopia
1
3
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 07:54

Hotab

  Hotab написав:Бетон


предложил ей перепихон втроём.
Она не послала, а поддержала приколом.


Ну потянуть прикол і поржать на ці теми , то нема нічого поганого. Не пішла ж на трійничок..
Ржати ІМХО можна майже з усього, крім чернухи яка вже зовсім за межею .

Меня больше удивляет, что они это легко друг другу предлагают и часть соглашается
2
2
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 08:01

Бетон

Re: Психологія та саморозвиток

Проверяют они судью печерского суда ну и само собой ей ничего не будет. Суть в том, что эта баба пользуется 150 м2 чужой квартиры, но ясно что НАЗК самый бесполезное, что создано властью.
Интересно другое.
Они проверили её расходы по карте и увидели, что судья после начала войны, тратила тысячи баксов на отдыхе в Занзибаре. Покупает дольче габана, гуччи и прочее.
Вот для кого жизнь в войну - мёд
2
2
