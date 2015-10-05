«Тропинка к своему Я. Уроки психологии в начальной школе (1–4)»
Ребенку очень важно хотя бы в чем-то, в каких-то учебных действиях быть одним из лучших, знать, что он что-то может делать хорошо. Тогда он ощущает себя состоятельным, у него возникает чувство уверенности в своих силах и возможностях.
Но не все дети в школе попадают в ситуацию успеха в силу того, что набор критериев, по которым оцениваются действия детей, ограничен. А длительный неуспех обычно приводит к значительному снижению самооценки детей. Ребенок воспринимает свои школьные неудачи как неумение «быть хорошим».
«Я не люблю себя, потому что плохо учусь».
«Я плохо читаю. Я плохой, но я могу исправиться».
Хотя поначалу у ребенка сохраняется вера, что он сможет стать хорошим в будущем, постепенно эта вера пропадает;
«Я плохой и исправиться не могу».
Но ребенок еще хочет быть хорошим.
«Я плохой мальчик, потому что надоел учительнице и ребятам. Я хоть и самый большой в классе, а ума у меня нет. Я стараюсь исправиться, но мне не удается. Я хочу быть послушным мальчиком»
«Я нехороший. Я не могу стать хорошим, потому что не умею решать задачи».
В ситуации стойкого длительного неуспеха ребенок может не только осознать свою неспособность «стать хорошим», но уже потерять к этому стремление:
«Я плохой. Но мне это безразлично».
Депривация потребности в признании может вызвать у младших школьников не только снижение самооценки, но и появление неадекватных защитных реакций. При активном типе поведения защита оборачивается агрессией к одушевленным и неодушевленным предметам, компенсацией в других видах деятельности. При пассивном типе появляются неуверенность в себе, стеснительность, лень, апатия, уход в фантазии или болезни – реальные или симулированные. Иногда ребенок начинает скучать по детскому саду.
Большинство школьных обязанностей, как правило, направлены на воспитание послушания и на сдерживание естественных потребностей в игре, в движении, в общении. Обязанности, касающиеся отношений между людьми, обычно осознаются значительно меньше. Получается, что обязанности в представлении детей связываются в основном со школой и семьей, а права – с улицей. Впоследствии это может привести к формированию стойкого негативного отношения к школе в сочетании с потребностью полностью «раскрепощаться» на улице.
У родителей может актуализироваться собственный страх перед школой. Корни этого страха лежат в коллективном бессознательном, так как появление учителей на социальной арене в древности было знаком того, что родители не всемогущи, их влияние ограниченно (см. Луньков, 1995).
Следует также иметь в виду, что многие современные родители стремятся удовлетворить свое социальное честолюбие через школьную успешность ребенка. Становится престижным не только иметь загородный дом и иномарку, но и ребенка, который учится в гимназии, лицее, дорогой частной школе или в крайнем случае в классе с каким-нибудь уклоном и обязательно на пятерки. Поэтому ребенок обязан достигать успехов, чтобы соответствовать ожиданиям родителей. Успешность награждается любовью, неуспешность приводит к ее лишению.
В младшем школьном возрасте дети начинают постепенно оценивать реальные качества своих родителей, а к концу 4-го класса в преддверии подросткового возраста у них может появиться желание спорить с родителями, действовать наоборот.
Сына в последнее время как будто подменили. Раньше был такой ласковый, добрый, во всем меня слушался. А теперь не ребенок, а комок негативных эмоций. С отцом постоянно спорит. Пытается доказывать свою правоту. Стал краснеть и отворачиваться, когда я его целую, особенно в присутствии посторонних. А приходя из школы, каждый раз разбрасывает свои вещи. И на мои просьбы, убрать отвечает с раздражением, что уберет позже. Тем самым он как будто пытается сделать мне вызов своим поведением.
Действительно, учитель, с одной стороны, любим, уважаем, но с другой – нередко внушает страх, являясь источником столь болезненно переживаемой ребенком оценки. В норме в младшем школьном возрасте начинают активно развиваться социальные страхи: страх не соответствовать общепринятым нормам, образцам поведения (страх сделать что-то не так, опоздать и т. п.). Появляется опасность перерождения нормальных страхов в невротические, и первым признаком этого можно назвать появление страха перед учителем.
Необходимо помнить также, что в младшем школьном возрасте должна произойти дифференциация значимых фигур. Началом этого процесса (обычно это начинается во втором классе) является стремление ребенка заметить и обсудить достоинства и недостатки педагога, окончанием – умение сравнивать своего педагога с другими педагогами и родителями.
И в заключение обсуждения факторов риска нарушения психологического здоровья в младшем школьном возрасте хочется упомянуть одну из важнейших проблем – проблему сохранения «внутреннего ребенка». Преобладание в традиционной системе школы обучения по образцам, поощрение значимыми взрослыми в ребенке «взрослых качеств» и наказание «детских» могут привести к потере контакта с «внутренним ребенком».
Какова же специфика проблем первоклассника? Главная их особенность – первичное осознание позиции школьника прежде всего через новые обязанности, которые ребенок учится выполнять. Присутствует острое желание быть успешным в учебе, а для ребенка это означает то же, что быть хорошим и любимым. Это наглядно выявляется при собеседованиях с родителями в начале первого года обучения. Содержание родительских жалоб в это время обычно сводится к тому, что ребенок неряшливо пишет, не старается, либо старается, но тем не менее у него многое не получается.
Ему трудно жить в атмосфере постоянной требовательности и контроля, он нуждается в помощи родителей при выполнении домашних заданий, во всяком случае, в присутствии взрослых. При этом родителям приходится жертвовать личным временем и досугом, мало времени остается для обычных домашних дел. Переход ребенка в школу часто превращается в настоящее испытание для любящих родителей.
А сами первоклассники? Они быстро утрачивают праздничное настроение Первого сентября, школьные уроки тяготят их, они жалуются на трудности и скуку. Дети с нетерпением ждут звонка на перемену, когда можно переключиться на привычные игры и общение со сверстниками. Первые дни в школе требуют целенаправленной работы по формированию установки на преодоление школьных трудностей и способности получать удовлетворение от процесса познания.
о проблемах, которые вызывает школа и их причинах.
Бо вчителі мають зацікавлювати дітей, викладатись на всі 100 для них! Але для цього треба, щоб ДЕРЖАВА мотивувала вчителів до "віддати себе повністю своїй роботі"!
А так, як пох "зверху", то той пох і котиться в сам низ.
Не всегда эффективность труда измеряется усталостью. Есть серьезные противоречия, которые требуют нахождения компромиссов. И стандартных рецептов нет, или слишком плохи. Например, можно в игровой форме заинтересовать ребенка каким-то предметом, но при этом не будет навыков труда (иногда приходится делать то, что не интересно). Можно сломать волю и заставить делать, что говорят, но тогда не будет ни к чему интереса. И как найти нужный баланс для каждого? И это все усугубляется большим количеством детей в классе. Кстати, определенная мера самоустранения взрослого от опеки над ребенком может быть одним из решений.
Сибарит написав:Кстати, определенная мера самоустранения взрослого от опеки над ребенком может быть одним из решений.
расшифруйте) слишком глубокая мысль. До 15-16 л ребенок зависим от взрослого по всем пунктам - еда, одежда, общение, навыки гигиены, разруливание конфликтных ситуаций, умение вести себя в обществе. От какого именно пункта опеки нужно самоустраниться? В системе говорят даже плохая мама лучше, чем никакой. Ребенок чувствует себя уверенней, когда его опекают. И даже подростковый бунт не против опеки в целом. Еще не один бунтовщик не сказал "мама перестань меня одевать, кормить и давать мне карманные деньги".
Сибарит написав:потренироваться в принятии собственных решений.
растить ребенка как собачку - признак тупости родителей, самостоятельность должна поощряться с раннего возраста, выше я давал примеры что мотивация работает только когда среда подкидывает ситуацию.
Какая мотивация у удобных детей? их кормят, развлекают, одевают, делают с ними уроки, подсказывают когда идти спать, утром будят, помогают собрать портфель.
Родители счастливы золото а не ребенок, айфоны не просит, во дворе не гуляет, по деревьям не лазит, читает книжки, смотрит мультики. Потом подростковый возраст и бац букет проблем. Даже если их (каким то чудом) принимают в компанию, общаться с ними не о чем, весь их опыт - история выполнения инструкций родителей.
Интереса к другим ребятам у удобных обычно нет. Потом это переходит в черту характера. С таким человеком сложно жить в семье или работать в одном коллективе. Получается из-за букета установок все должны подстраиваться под его бзыки.
Сибарит написав:Тогда это замкнутый круг. Изначально навыков труда нет ни у кого.
всё что не предусмотрено природой не есть обязательно. Обязательный труд придумало общество, вполне нормально если мотивации к нему у кого-то не будет. Нежелание работать - не девиация.
Wirująświatła написав:бунтовщик не сказал "мама перестань меня одевать, кормить и давать мне карманные деньги".
поступове самоусунення по всім пунктам. Те що бунтарі так не говорять не означає, що так не має бути.) Інакше це вирощування в тепличних умовах а потім випінаніє з голою ж*** на мороз. Без самостійних навичок вирішування проблем.
Banderlog написав:Те що бунтарі так не говорять не означає, що так не має бути.)
так и было когда люди жили 40-50 лет, и была высокая детская смертность. Ребенка до 30 лет никто не кормил, 14-15 исполнилось - ногой под зад на свои хлеба. Продолжительность жизни сыграло злую шутку, теперь мамы опекают половозрелого сына с усами, бородой и прочими признаками, моют им спинку, покупают трусы и бритвы.
может юмор но интернеты пишут такое
комент
Я как то в санатории наблюдала паренька лет 12-13, типично ботанской наружности, мылся вместе с мамой, причем она его мыла... Тетки в душевой подняли скандал
