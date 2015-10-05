Форуми / Все про гроші: інші

#<1 ... 689690691692693 ... 695> Додано: Сер 10 вер, 2025 16:45 Wirująświatła написав: ..........

всё что не предусмотрено природой не есть обязательно. Обязательный труд придумало общество, вполне нормально если мотивации к нему у кого-то не будет. Нежелание работать - не девиация. ..........всё что не предусмотрено природой не есть обязательно. Обязательный труд придумало общество, вполне нормально если мотивации к нему у кого-то не будет. Нежелание работать - не девиация.

Об "удобных детях" спорить не буду, с вами это бесполезно. Поэтому опустил.

А насчёт труда...

Да, не девиация. Более того, лень вполне естественная черта для всех животных. Все стараются сделать по минимуму лишь бы обеспечить свои жизненные потребности.

Но обязательный труд придумало не общество. Это именно необходимость для обеспечения жизненных потребностей.

Об "удобных детях" спорить не буду, с вами это бесполезно. Поэтому опустил.

А насчёт труда...

Да, не девиация. Более того, лень вполне естественная черта для всех животных. Все стараются сделать по минимуму лишь бы обеспечить свои жизненные потребности.

Но обязательный труд придумало не общество. Это именно необходимость для обеспечения жизненных потребностей.

Без труда - просто смерть. Если нет возможности заставить кого-то потрудиться на тебя. Но для этого тоже надо потрудиться.



ЛАД написав: Но обязательный труд придумало не общество. Это именно необходимость для обеспечения жизненных потребностей Но обязательный труд придумало не общество. Это именно необходимость для обеспечения жизненных потребностей



Обязать каждого трудиться, жениться или учиться это принудиловка. С точки зрения общества (и педагогики) принудиловка возможна и должна быть.



С точки зрения психологии высшие эмоции невозможно вызвать в условиях принуждения. Я уже давал на эту тему цитаты и литературу.



а с трудом за минималку - шикарная жизнь. Ни у одного адекватного психолога вы не прочитаете что каждый человек должен трудиться.

Обязать каждого трудиться, жениться или учиться это принудиловка. С точки зрения общества (и педагогики) принудиловка возможна и должна быть.

С точки зрения психологии высшие эмоции невозможно вызвать в условиях принуждения. Я уже давал на эту тему цитаты и литературу.

Если цель общества - пожрать и накормить элиту, тогда да принудиловка, обязательный труд и все такое. Если цель высшие эмоции и счастье каждого с принудиловкой придется завязывать.

Повідомлень: 30600 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2522 раз. Подякували: 3505 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 вер, 2025 17:36 Wirująświatła написав: ЛАД написав: говорю об обычных, говорю об обычных, наверное я вас шокирую понятие нормы у психологов и педагогов очень сильно отличаются для психолога есть возрастные нормы что должен уметь ребёнок в том или ином возрасте там разговаривать, мыслить логически, обобщать предметы по общим признакам, проявлять интерес к окружающим людям, общаться со сверстниками, общаться со старшими, обслуживать себя в быту, при необходимости ребёнок должен знать кому он может обратиться за помощью ну и такое всё прочее.



Эти качества нужны чтобы ребёнок взрослее мог адаптироваться к жизни в обществе. То есть это не хотелки психологов потому что психологом хочется чтобы дети там например разговаривали.



А будет ли ребёнок учиться в школе будет он учиться хорошо или на тройки или он перестанет вообще посещать школу для это не задача психолога. наверное я вас шокирую понятие нормы у психологов и педагогов очень сильно отличаются для психолога есть возрастные нормы что должен уметь ребёнок в том или ином возрасте там разговаривать, мыслить логически, обобщать предметы по общим признакам, проявлять интерес к окружающим людям, общаться со сверстниками, общаться со старшими, обслуживать себя в быту, при необходимости ребёнок должен знать кому он может обратиться за помощью ну и такое всё прочее.Эти качества нужны чтобы ребёнок взрослее мог адаптироваться к жизни в обществе. То есть это не хотелки психологов потому что психологом хочется чтобы дети там например разговаривали.А будет ли ребёнок учиться в школе будет он учиться хорошо или на тройки или он перестанет вообще посещать школу для это не задача психолога. Совершенно не шокируете.

Я это прекрасно понимаю. Психология и педагогика - разные вещи.



То что общество придумало такие стандарты исходя из которых какие-то дети получаются первого сорта потому что у них лучше способности и мотивация.



А другие второго - третьего сорта потому что хуже или возможности меньше - это проблемы общества, с точки зрения психологии это всё ненормально.



Должно быть такая система чтобы каждый человек развивался согласно своей мотивации своим интересами и потребностям и при этом он не был в обществе там вторым или третьим сортом. Это не "придумки" общества, а необходимость.

Чем более развиты члены общества, тем лучше и быстрее развивается общество.



Половина профессии по большому счёту вообще не требует никаких особенных особого образования,например продавец.



какое ему нужно образование? или парикмахер, водитель, курьер



но зачем-то от детей требуют успеваемость чем калечат им психику (тем у кого не получается быть в числе успешных) В итоге чтобы он работал парикмахером?



То есть мой ответ если ребенок не мотивирован на учебу и причины не в школе, мотивировать его напрасная трата времени и ресурсов. Да, есть много профессий, которые не требуют особых знаний.

И ими и сегодня может заниматься человек с цпш или даже меньше. Или даже неграмотный раб, живший пару тысяч лет назад.

Но заранее не известно какие и сколько специалистов потребуются обществу. Поэтому оно хочет обеспечить себе избыточные запасы знающих людей.

И второй момент.

Вполне возможно, что немотивированный троечник это потерянный обществом (в будущем) хороший специалист в какой-то области. Просто потому, что по каким-то причинам (семья, окружение, ...) его вовремя не мотивировали.

И, кроме того, такой человек может не ценить знания и не уважать тех, кто ими обладает. И считать, что он прекрасно сможет справиться с их обязанностями и работой.



В АВА школе не ставят оценок, в них нет смысла, там стараются делать учебу комфортной, не ругают если ребенок чего то не запомнил, не задают домашних заданий. Да звезд с неба они не схватят, но это не потерянное детство, их не будут ругать за отметки называть унизительными словами. Да, это не потерянное детство.

Но потерянные возможности для общества.

Да и для самого ребёнка. В будущем. Просто ребёнок этого не понимает.



Общество должно решить перестать от каждого ребенка требовать знаний Эйнштейна, или требовать и делить на сорта тех кто этим требованиям не соответствует. Не надо преувеличивать, "знаний Эйнштейна" от ребёнка никто не требует и школа их даже близко не даёт.

Делить на сорта, действительно, не стоит. От деления на "голубую кровь" и "бы***" общество уже отказалось. И правильно. Уважать нужно любого человека.

Но уважение и ценность работника разные вещи.

Надеюсь, вы не станете требовать, чтобы Эйнштейн и парикмахер получали одинаковую зарплату? Это не "деление на сорта"? Совершенно не шокируете.Я это прекрасно понимаю. Психология и педагогика - разные вещи.Это не "придумки" общества, а необходимость.Чем более развиты члены общества, тем лучше и быстрее развивается общество.Да, есть много профессий, которые не требуют особых знаний.И ими и сегодня может заниматься человек с цпш или даже меньше. Или даже неграмотный раб, живший пару тысяч лет назад.Но заранее не известно какие и сколько специалистов потребуются обществу. Поэтому оно хочет обеспечить себе избыточные запасы знающих людей.И второй момент.Вполне возможно, что немотивированный троечник это потерянный обществом (в будущем) хороший специалист в какой-то области. Просто потому, что по каким-то причинам (семья, окружение, ...) его вовремя не мотивировали.И, кроме того, такой человек может не ценить знания и не уважать тех, кто ими обладает. И считать, что он прекрасно сможет справиться с их обязанностями и работой.Да, это не потерянное детство.Но потерянные возможности для общества.Да и для самого ребёнка. В будущем. Просто ребёнок этого не понимает.Не надо преувеличивать, "знаний Эйнштейна" от ребёнка никто не требует и школа их даже близко не даёт.Делить на сорта, действительно, не стоит. От деления на "голубую кровь" и "бы***" общество уже отказалось. И правильно. Уважать нужно любого человека.Но уважение и ценность работника разные вещи.Надеюсь, вы не станете требовать, чтобы Эйнштейн и парикмахер получали одинаковую зарплату? Это не "деление на сорта"? ЛАД 2 Повідомлень: 35966 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5352 раз. Подякували: 4858 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 вер, 2025 17:47 ЛАД написав: Это не "придумки" общества, а необходимость.

Чем более развиты члены общества, тем лучше и быстрее развивается общество. Это не "придумки" общества, а необходимость.Чем более развиты члены общества, тем лучше и быстрее развивается общество. что то большие сомнения. Наше общество нельзя назвать недоразвитым, но развиваемся мы в отрицательном направлении. Я даже знаю почему. Но это не тема данной ветки. ЛАД написав: Да, это не потерянное детство.

Но потерянные возможности для общества.

Да и для самого ребёнка. В будущем. Просто ребёнок этого не понимает. Да, это не потерянное детство.Но потерянные возможности для общества.Да и для самого ребёнка. В будущем. Просто ребёнок этого не понимает. вот именно потерянным его делают стандарты общества. А так чтобы каждый себя нашел, получал достойную оплату и потерянных не было - обществу не под силу. ЛАД написав: Надеюсь, вы не станете требовать, чтобы Эйнштейн и парикмахер получали одинаковую зарплату? Это не "деление на сорта"?

+1 Надеюсь, вы не станете требовать, чтобы Эйнштейн и парикмахер получали одинаковую зарплату? Это не "деление на сорта"?+1 одинаковую конечно нет. Но если одному зарплаты с трудом хватает на еду, а за чужие налоги судьи/чиновники получают по 100 тыс это тоже не норм.



что то большие сомнения. Наше общество нельзя назвать недоразвитым, но развиваемся мы в отрицательном направлении. Я даже знаю почему. Но это не тема данной ветки.

вот именно потерянным его делают стандарты общества. А так чтобы каждый себя нашел, получал достойную оплату и потерянных не было - обществу не под силу.

одинаковую конечно нет. Но если одному зарплаты с трудом хватает на еду, а за чужие налоги судьи/чиновники получают по 100 тыс это тоже не норм.

Деление на сорта увы сегодня больше чем при совке.

Повідомлень: 30600 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2522 раз. Подякували: 3505 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 вер, 2025 17:48 Wirująświatła написав: ЛАД написав: Без труда - просто смерть Без труда - просто смерть а с трудом за минималку - шикарная жизнь. Ни у одного адекватного психолога вы не прочитаете что каждый человек должен трудиться. а с трудом за минималку - шикарная жизнь. Ни у одного адекватного психолога вы не прочитаете что каждый человек должен трудиться. Шикарная жизнь за минималку?

Это круто.

У психолога не прочитаю. Так я этого и не утверждал.



ЛАД написав: Но обязательный труд придумало не общество. Это именно необходимость для обеспечения жизненных потребностей Но обязательный труд придумало не общество. Это именно необходимость для обеспечения жизненных потребностей



Обязать каждого трудиться, жениться или учиться это принудиловка. С точки зрения общества (и педагогики) принудиловка возможна и должна быть. Обязать каждого трудиться, жениться или учиться это принудиловка. С точки зрения общества (и педагогики) принудиловка возможна и должна быть. Верно.

Принудиловка. А можно сказать - жизненная необходимость.



С точки зрения психологии высшие эмоции невозможно вызвать в условиях принуждения. Я уже давал на эту тему цитаты и литературу.



Если цель общества - пожрать и накормить элиту, тогда да принудиловка, обязательный труд и все такое. Если цель высшие эмоции и счастье каждого с принудиловкой придется завязывать. Цель общества - пожрать и накормить.

Но не только элиту, а всё общество.

Вряд ли достижимы "высшие эмоции и счастье каждого" на голодный желудок.

Шикарная жизнь за минималку?

Это круто.

У психолога не прочитаю. Так я этого и не утверждал.

Обязать каждого трудиться, жениться или учиться это принудиловка. С точки зрения общества (и педагогики) принудиловка возможна и должна быть. Верно.

Принудиловка. А можно сказать - жизненная необходимость.

С точки зрения психологии высшие эмоции невозможно вызвать в условиях принуждения. Я уже давал на эту тему цитаты и литературу.

Если цель общества - пожрать и накормить элиту, тогда да принудиловка, обязательный труд и все такое. Если цель высшие эмоции и счастье каждого с принудиловкой придется завязывать. Цель общества - пожрать и накормить.

Но не только элиту, а всё общество.

Вряд ли достижимы "высшие эмоции и счастье каждого" на голодный желудок.

Без "принудиловки, обязательного труда и всего такого" не будет ни жратвы, ни музыки, ни айфонов. И никаких "высших эмоций".

Вряд ли достижимы "высшие эмоции и счастье каждого" на голодный желудок. Но не только элиту, а всё общество.Вряд ли достижимы "высшие эмоции и счастье каждого" на голодный желудок. мои дед с бабой вдвоём вели большое хозяйство овцы, куры, гуси, корова, конь. Сами косили траву, сами на телеге ее привозили. Огород большой был. Сами дрова заготавливали. И вопрос голодного желудка не стоял. Жили весело, играли в карты с внуками. Помидорами, кукурузой и картошкой свиней кормили, столько этого добра было.



Теперь когда технологии сделали рывок вперёд огромную птицеферму или теплицу обслуживает несколько человек почему то снова заговорили о голодном желудке. Может потому что теплицы и фермы у монополистов, а жителю города негде вырастить себе еду.



В гармоничном обществе каждый должен заниматься своим делом. И всем должно хватать ресурсов на обеспечение жизненных потребностей.





Мы движемся от такого общества в обратную сторону. Даже если заставят работать стариков и детей монополисты установят такие цены на топливо, э.э. и еду что желудки снова станут голодными.





мои дед с бабой вдвоём вели большое хозяйство овцы, куры, гуси, корова, конь. Сами косили траву, сами на телеге ее привозили. Огород большой был. Сами дрова заготавливали. И вопрос голодного желудка не стоял. Жили весело, играли в карты с внуками. Помидорами, кукурузой и картошкой свиней кормили, столько этого добра было.

Теперь когда технологии сделали рывок вперёд огромную птицеферму или теплицу обслуживает несколько человек почему то снова заговорили о голодном желудке. Может потому что теплицы и фермы у монополистов, а жителю города негде вырастить себе еду.

В гармоничном обществе каждый должен заниматься своим делом. И всем должно хватать ресурсов на обеспечение жизненных потребностей.

Мы движемся от такого общества в обратную сторону. Даже если заставят работать стариков и детей монополисты установят такие цены на топливо, э.э. и еду что желудки снова станут голодными.

А с ваших слов получается у нас всё хорошо. Все работают и все счастливы

Повідомлень: 30600 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2522 раз. Подякували: 3505 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 вер, 2025 18:02 Wirująświatła написав: ЛАД написав: Это не "придумки" общества, а необходимость.

Чем более развиты члены общества, тем лучше и быстрее развивается общество. Это не "придумки" общества, а необходимость.Чем более развиты члены общества, тем лучше и быстрее развивается общество. что то большие сомнения. Наше общество нельзя назвать недоразвитым, но развиваемся мы в отрицательном направлении. Я даже знаю почему. Но это не тема данной ветки. что то большие сомнения. Наше общество нельзя назвать недоразвитым, но развиваемся мы в отрицательном направлении. Я даже знаю почему. Но это не тема данной ветки.

Не буду спорить по поводу направления развития нашего общества - не возьмусь оценить.

Но уровень развития членов общества точно не растёт. Скорее, снижается. Причём не только в отношении знаний.



ЛАД написав: Да, это не потерянное детство.

Но потерянные возможности для общества.

Да и для самого ребёнка. В будущем. Просто ребёнок этого не понимает. Да, это не потерянное детство.Но потерянные возможности для общества.Да и для самого ребёнка. В будущем. Просто ребёнок этого не понимает. вот именно потерянным его делают стандарты общества. А так чтобы каждый себя нашел, получал достойную оплату и потерянных не было - обществу не под силу. вот именно потерянным его делают стандарты общества. А так чтобы каждый себя нашел, получал достойную оплату и потерянных не было - обществу не под силу. Не знаю, что вы называете "потерянным детством". Уточните.

Раньше, когда детей по мере взросления загружали работой - сначала гусей пасти, позже более сложными и тяжёлыми работами, оно не было "потерянным".



ЛАД написав: Надеюсь, вы не станете требовать, чтобы Эйнштейн и парикмахер получали одинаковую зарплату? Это не "деление на сорта"?

+1 Надеюсь, вы не станете требовать, чтобы Эйнштейн и парикмахер получали одинаковую зарплату? Это не "деление на сорта"?+1 одинаковую конечно нет. Но если одному зарплаты с трудом хватает на еду, а за чужие налоги судьи/чиновники получают по 100 тыс это тоже не норм.



Деление на сорта увы сегодня больше чем при совке. одинаковую конечно нет. Но если одному зарплаты с трудом хватает на еду, а за чужие налоги судьи/чиновники получают по 100 тыс это тоже не норм.Деление на сорта увы сегодня больше чем при совке.

За что боролись, на то и напоролись.

"Дикий капитализм, сэр".

Не буду спорить по поводу направления развития нашего общества - не возьмусь оценить.

Но уровень развития членов общества точно не растёт. Скорее, снижается. Причём не только в отношении знаний.

вот именно потерянным его делают стандарты общества. А так чтобы каждый себя нашел, получал достойную оплату и потерянных не было - обществу не под силу. Не знаю, что вы называете "потерянным детством". Уточните.

Раньше, когда детей по мере взросления загружали работой - сначала гусей пасти, позже более сложными и тяжёлыми работами, оно не было "потерянным".

одинаковую конечно нет. Но если одному зарплаты с трудом хватает на еду, а за чужие налоги судьи/чиновники получают по 100 тыс это тоже не норм.

Деление на сорта увы сегодня больше чем при совке.

За что боролись, на то и напоролись.

"Дикий капитализм, сэр".

И будивельник доказывает, что так и должно быть, а зарабатывают мало - сами виноваты.

та как это не растёт. Современные дети знают на порядок больше нас, практически на любую тему. Активно используют технологии для учёбы ,развлечения и общения. Я в свои 12 пещерным человеком был по сравнению с современными 12ти летками

когда нечего вспомнить. В детстве формируется эмоциональность и если ребенок недополучает похвалу, внимания, доброты, это имеет негативные последствия.

есть примеры более успешных стран где из дикого капитализма сделали социализм с человеческим лицом. Так что никакой истины будик не открыл. Когда человек за минимальную зарплату не может позволить себе минимальный пакет для выживания (аренда + коммуналка + питание + медицина) это дно. И такое общество долго не протянет как раз из за отсутствия возможностей. А безработица еще больше демотивирует на какие то достижения.

Повідомлень: 30600 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2522 раз. Подякували: 3505 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 вер, 2025 18:12 Wirująświatła написав: ЛАД написав: Но не только элиту, а всё общество.

Вряд ли достижимы "высшие эмоции и счастье каждого" на голодный желудок. Но не только элиту, а всё общество.Вряд ли достижимы "высшие эмоции и счастье каждого" на голодный желудок. мои дед с бабой вдвоём вели большое хозяйство овцы, куры, гуси, корова, конь. Сами косили траву, сами на телеге ее привозили. Огород большой был. Сами дрова заготавливали. И вопрос голодного желудка не стоял. Жили весело, играли в карты с внуками. Помидорами, кукурузой и картошкой свиней кормили, столько этого добра было. мои дед с бабой вдвоём вели большое хозяйство овцы, куры, гуси, корова, конь. Сами косили траву, сами на телеге ее привозили. Огород большой был. Сами дрова заготавливали. И вопрос голодного желудка не стоял. Жили весело, играли в карты с внуками. Помидорами, кукурузой и картошкой свиней кормили, столько этого добра было.

Разрешите усомниться.

Чтобы дед с бабой вдвоём полностью себя обеспечивали...

Как-то похоже на сказку. Может, вы по малолетству чего-то не знали?

Вопрос счастья сложный. Это не однозначно связано с материальным уровнем жизни.

Разрешите усомниться.

Чтобы дед с бабой вдвоём полностью себя обеспечивали...

Как-то похоже на сказку. Может, вы по малолетству чего-то не знали?

Вопрос счастья сложный. Это не однозначно связано с материальным уровнем жизни.

Высшие эмоции у них, наверное, были, но достаточно ограниченные.

