Додано: Сер 10 вер, 2025 18:18
Wirująświatła написав: ЛАД написав:
уровень развития членов общества точно не растёт. Скорее, снижается. Причём не только в отношении знаний
та как это не растёт. Современные дети знают на порядок больше нас, практически на любую тему. Активно используют технологии для учёбы ,развлечения и общения. Я в свои 12 пещерным человеком был по сравнению с современными 12ти летками
Умение обращаться с планшетом это ещё не знания.
И не отличие от пещерного человека.
ЛАД написав:
Не знаю, что вы называете "потерянным детством". Уточните
когда нечего вспомнить. В детстве формируется эмоциональность и если ребенок недополучает похвалу, внимания, доброты, это имеет негативные последствия.
Принуждение учиться не исключает "похвалу, внимание, доброту". Никакой связи.
ЛАД написав:
Дикий капитализм, сэр".
И будивельник доказывает, что так и должно быть, а зарабатывают мало - сами виноваты.
есть примеры более успешных стран где из дикого капитализма сделали социализм с человеческим лицом. Так что никакой истины будик не открыл. Когда человек за минимальную зарплату не может позволить себе аренду + коммуналку + питание + медицину это дно. И такое общество долго не протянет.
Сделали.
Но не из дикого капитализма, а из развитого.
Другое дело, что мы могли бы обойтись и без "дикого".
Додано: Сер 10 вер, 2025 18:22
Wirująświatła написав:
.........
А с ваших слов получается у нас всё хорошо. Все работают и все счастливы
Где вы у меня такое увидели?
Додано: Сер 10 вер, 2025 18:24
ЛАД написав:
Принуждение учиться не исключает "похвалу, внимание, доброту". Никакой связи.
принуждение ломает психику изнутри. Человек принимает реактивную позицию послушной собаки, соответственно собственная мотивация тю тю.
Недавно общался с одним ребенком, мальчик 12 лет не глупый, с чёткой грамотной речью. Он все время мне говорил чего от него хотят родители. На вопрос "а ты лично чего хочешь?" он растерялся и не ответил. Типичная реактивная позиция. Сломанный он или нет покажет подростковый возраст. Захочет ли он избавиться от опеки и прислушаться к собственному Я, или продолжит выполнять хотелки родителей за щедрые бонусы
Если до сих пор не все дети поломаны это благодаря огромному запасу прочности детской психики. Сломанному ребенку похвалы ниже спины. Связь примерно такая
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Сер 10 вер, 2025 18:30, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła написав: ЛАД написав:
Чтобы дед с бабой вдвоём полностью себя обеспечивали
и 3им детям по 10 тыс руб советскими собрали. Может святой дух помогал, но жили они вдвоём с внуками. Неважно, считайте что фантазии. Не хочу про свою семью здесь писать.
Святой дух вряд ли.
А вот, например, корма из колхоза вполне реально.
А чисто натуральное хозяйство такое не обеспечит.
P.s. А меня упрекали, что я о себе мало рассказываю.
Додано: Сер 10 вер, 2025 18:31
Wirująświatła написав:
там стараются делать учебу комфортной, не ругают если ребенок чего то не запомнил, не задают домашних заданий
оце☝️ напряму пов'язано з цим >>>
Wirująświatła написав:
это не потерянное детство
Нє, я розумію що можна в школі домашку зробити, але!
Але не всі це можуть/хочуть - це раз!
Ну і друге - інколи реально БАГАТО задають!
І от щоб дитина мала десь погуляти, побавитись на вулиці з друзями... м'яча поганяти і т.п. - то тупо "прожигає" своє дитинство! По майже 2-3години щодня!!!
От їй це(навчання) наприклад не цікаво - а мусить щодня тратити на це своє ЖИТТЯ!
Додано: Сер 10 вер, 2025 18:35
Wirująświatła написав: ЛАД написав:
Принуждение учиться не исключает "похвалу, внимание, доброту". Никакой связи.
принуждение ломает психику изнутри. Человек принимает реактивную позицию послушной собаки, соответственно собственная мотивация тю тю.
Недавно общался с одним ребенком, он все время мне говорил чего от него хотят родители. На вопрос "а ты лично чего хочешь?" он растерялся и не ответил. Типичная реактивная позиция.
И если до сих пор не все дети поломаны это благодаря огромному запасу прочности детской психики. Сломанному ребенку похвалы ниже спины. Связь примерно такая
Странно у вас получается.
Возьмётесь утверждать, что воспитание детей тысячелетиями не было основано на принуждении? И принуждение было пожёстче нынешнего.
И люди жили с поломанной психикой? Без собственной мотивации?
Но как-то выжили и успешно расплодились. Не допускаете, что вы чего-то не понимаете?
Востаннє редагувалось ЛАД
в Сер 10 вер, 2025 18:36, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 10 вер, 2025 18:35
ЛАД написав:
P.s. А меня упрекали, что я о себе мало рассказываю
я тут ни чьей биографией не интересуюсь. Упрек был шуточный. Там где я сейчас общаюсь вообще не принято спрашивать возраст и локацию. Очень круто я вам скажу. Минус два больших барьера в общении.
ЛАД написав:
Странно у вас получается.
Возьмётесь утверждать, что воспитание детей тысячелетиями не было основано на принуждении
можете без моей помощи загуглить такую фразу "психологический вред принуждения детей"? Не хочу закидывать вас цитатами, выбирайте сами источник которому доверяете.
Ещё буду безмерно благодарен если вы дадите цитаты какого то более менее адекватного психолога, который бы сказал принуждение безвредно.
Принуждение было есть и будет. Его вред исследован и описан. Когда то буллинг считали нормой. Не так давно. По крайней мере на него закрывали глаза и с ним не боролись.
В моем селе многие пацаны курили с 8ми лет, пусть это не приветствовалось, но и в ранг табу не заводилось. Аргументы те же предки 100500 лет курили и как то выжили.
Если что то происходит тысячи лет не означает что оно хорошо или правильно.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Сер 10 вер, 2025 18:47, всього редагувалось 5 разів.
На мою думку майже завжди вершини досягаються лише через надзусилля і через «не хочу».
Спортсмени через біль і через «не можу» стають чемпіонами.
Успішні люди через рутинне і скучне навчання, сотні годин в бібліотеках.
Лежать на печі, не вчитись, не розвиватись (причому постійно вчитись , все життя) і флудити на форумах - в кращому випадку буде нижче середнього щось. В гіршому дно.
Мабуть є якісь таланти, поодинокі випадки, коли щось відкривали феноменальне не маючи багажу знать. Але це таки винятки
Wirująświatła написав: ЛАД написав:
P.s. А меня упрекали, что я о себе мало рассказываю
я тут ни чьей биографией не интересуюсь. Упрек был шуточный. Там где я сейчас общаюсь вообще не принято спрашивать возраст и локацию. Очень круто я вам скажу. Минус два больших барьера в общении.
Простите, не помню точно, но, по-моему, вы сами писали, что интернет-общение не заменяет живого общения.
В любом случае, это совсем не то.
