ЛАД написав: Странно у вас получается.

Возьмётесь утверждать, что воспитание детей тысячелетиями не было основано на принуждении

можете без моей помощи загуглить такую фразу "психологический вред принуждения детей"? Не хочу закидывать вас цитатами, выбирайте сами источник которому доверяете.Ещё буду безмерно благодарен если вы дадите цитаты какого то более менее адекватного психолога, который бы сказал принуждение безвредно.Принуждение было есть и будет. Его вред исследован и описан. Когда то буллинг считали нормой. Не так давно. По крайней мере на него закрывали глаза и с ним не боролись.В моем селе многие пацаны курили с 8ми лет, пусть это не приветствовалось, но и в ранг табу не заводилось. Аргументы те же предки 100500 лет курили и как то выжили.Если что то происходит тысячи лет не означает что оно хорошо или правильно.