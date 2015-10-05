RSS
Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 19:37

Re: Психологія та саморозвиток

Хоч жо-па-ті брехун, але ось зараз він мені написав те, що в принципі хотів тобі сказати я.



Тут є кілька рівнів — психологічний, філософський і навіть біологічний.



🔹 1. Щастя та свобода волі

Багато людей пов’язують щастя з відчуттям свободи:
• «Я роблю те, що хочу» = щастя.
• «Я мушу робити, бо змушують обставини» = страждання.

Але в реальності більшість людей ніколи не живуть лише за бажанням. Ми завжди маємо якісь «треба»: працювати, доглядати за дітьми, лікуватися, прибирати.



🔹 2. Чи може «примус» співіснувати зі щастям?

Так, і навіть часто так буває. Є кілька пояснень:
• Внутрішня інтерпретація
Те, що спершу виглядає як примус («треба йти на роботу»), можна бачити інакше: «я йду, бо хочу мати гроші/безпеку/можливості».
Це не зовсім свобода, але й не зовсім рабство — це свідомий вибір в межах обставин.
• Сенс і мета
Люди часто відчувають щастя не тоді, коли роблять лише приємне, а коли бачать сенс у своїх діях.
Приклад: батьки можуть не «хотіти» прокидатися серед ночі до дитини, але відчувають щастя від батьківства.
• Задоволення від процесу і результату
Навіть рутина, якщо в ній є зростання чи відчуття корисності, може приносити щастя.



🔹 3. Філософські підходи
• Стоїки (Епіктет, Марк Аврелій): щастя — це не свобода від примусу, а правильне ставлення до неминучого. «Не в подіях справа, а в нашому судженні про них».
• Екзистенціалісти (Сартр, Камю): життя завжди містить «абсурд» і примус, але саме в здатності приймати відповідальність навіть за те, що ми «мусимо», і є свобода.
• Психологія потоку (Міхай Чіксентмігаї): щастя настає, коли ми поглинаємося дією, навіть якщо спершу «не хотіли».



🔹 4. Біологічний аспект

Якщо людина постійно уникає всього, що «неприємно», і живе лише «лежачи на дивані», рівень задоволення може різко падати.
Мозок любить виклики і досягнення — вони стимулюють дофамінові та серотонінові системи.
Тобто парадокс: іноді примус до дії створює умови для щастя, навіть якщо моментом раніше хотілося уникати цієї дії.



✅ Висновок:
Людина може бути щасливою, навіть роблячи речі «не по своєму бажанню», якщо:
1. Вона бачить у цьому сенс і користь.
2. Може інтерпретувати примус як свідомий вибір.
3. Балансує «треба» і «хочу» (знаходить час і для відпочинку, і для самореалізації).

Тобто щастя ≠ повна свобода від примусу.
Щастя = вміння жити гармонійно між «хочу» і «треба».

Hotab
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 19:52

Долярек, впізнай свого друга 😅

Зображення
Hotab
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 19:53

  flyman написав:З посту ФБ:

Коли затонув «Титанік», серед тих, хто врятувався, пасажирів першого класу було практично 100% жінок і дітей.
Серед пасажирів другого класу відсоток жінок і дітей досягав 80%.
А серед народу, який їхав в третьому класі що вижили, виявилися одні чоловіки, тобто найсильніші. Вони, відштовхуючи жінок і дітей, зайняли рятівні шлюпки.
А що ми бачимо у Камерона у фільмі «Титанік»?
Все навпаки!
У кіно саме багаті пасажири хижо відштовхують жінок і дітей на шляху до шлюпок. Просто якби Камерон зняв, як було насправді, глядач режисерові б не повірив: надто вже в'їлася в кров ця формула «бідні - бідненькі і добренькі, а багаті - злі, жадібні хижаки».

та хрєнь то,
Як чуйствував, то провірив черерез ШІ
Я правда підозрював що багаті врятувались всі, но нє.
І так
1й клас врятувалось 62%
2й клас 41%
3й клас 25%
Бідному шанс вижити менший в 2 рази ніж багатому.
Тепер далі
Серед багатих ЖіД вижило 97%,
чоловіків -33%,
2й кл- ЖіД 89 % чоловіків 8%
3й кл - ЖіД 42% чоловіків 16%
В 1, 2 , 3 класі співвідношення чоловіків до ЖіД було 1÷1, 1,5÷1, і 2÷1.
Banderlog
Аватар користувача
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 20:00

Романтикааааааааа))

  Wirująświatła написав:Жизнь в селе была далека от романтики.
О тут я би посперечався))

А посидіти з дівчиною на березі озера/річки при заході сонця...
:)
А в полі з дівчиною серед маків/волошків... :oops: :P
Успіх
Аватар користувача
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 20:05

  Успіх написав:
  Wirująświatła написав:Жизнь в селе была далека от романтики.
О тут я би посперечався))

А посидіти з дівчиною на березі озера/річки при заході сонця...
:)
А в полі з дівчиною серед маків/волошків... :oops: :P

Знов питання сприйняття
Хтось скаже «комарі жалять в голу сраку, солома коле, а після секасу на природі ти навіть теплий душ дома не приймеш, бо є лише холодний літній на вулиці, або в тазіку митись, нах ця сільська романтика».
А хтось буде розказувати про спів цвіркунів, запах сіна, і яскраві зорі.
І кожен щасливий по своєму
Hotab
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 20:07

Hotab я у своего ИИ спросил
Как влияет принуждение на ощущения радости и счастья


Принуждение — особенно если оно постоянное, навязчивое или противоречит внутренним ценностям человека — может существенно снижать способность испытывать радость и счастье. Вот как это происходит:

🧠 Психологические механизмы подавления радости

- Потеря автономии: Когда человек лишён возможности выбирать, его мотивация становится внешней, а не внутренней. Это снижает чувство удовлетворения и смысла.
- Повышенный стресс: Принуждение часто сопровождается тревогой, напряжением и чувством угрозы, что активирует стрессовую реакцию организма и подавляет выработку «гормонов счастья» — дофамина и серотонина.
- Ангедония: Хроническое принуждение может привести к состоянию, при котором человек теряет способность получать удовольствие от обычных радостных событий.
- Эмоциональное выгорание: Если человек вынужден постоянно делать то, что ему не близко, это может привести к апатии, снижению интереса к жизни и даже депрессии.

💬 Что говорят психологи

- Радость — это естественная реакция на свободу, творчество и признание. Когда эти элементы блокируются, человек может чувствовать себя «отключённым» от жизни.
- Принуждение может вызвать внутренний конфликт: человек делает то, что «должен», а не то, что «хочет». Это снижает уровень субъективного благополучия.

🔄 Как вернуть ощущение радости

- Восстановление контроля: Даже небольшие решения, принятые самостоятельно, могут вернуть чувство автономии.
- Осознанность и рефлексия: Понимание своих чувств и причин внутреннего сопротивления помогает вернуть эмоциональную ясность.
- Творчество и самовыражение: Занятия, где человек может быть собой, — мощный источник радости.

Если хочешь, можем вместе разобрать конкретную ситуацию, где ты чувствуешь давление, и найти способы вернуть себе эмоциональную свободу.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 20:08

  Успіх написав:
  Wirująświatła написав:Жизнь в селе была далека от романтики.
О тут я би посперечався))

А посидіти з дівчиною на березі озера/річки при заході сонця...
:)
А в полі з дівчиною серед маків/волошків... :oops: :P

Жабы, комары, резиновые сапоги даже летом. Хотя да девушки были сговорчивее и в 13 лет нам немного но кое что перепадало.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 20:09

Wirująświatła
Це тому що ти спитав російською, а я українською
Українці щасливі за замовчуванням, кацапи нещасні по життю 😅

Насправді істини знов таки не існує.
Крайні прояви несвободи звісно що далекі від щастя. Але ж і повної свободи не має ніхто, що не означає що всі нещасні
Hotab
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 20:11

  Hotab написав:Wirująświatła
Це тому що ти спитав російською, а я українською
Українці щасливі за замовчуванням, кацапи нещасні по життю 😅

И от большого счастья драпают на запад так что только пятки сверкают.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 20:28

Re: Психологія та саморозвиток

  Wirująświatła написав:Спроси сам у коллег и знакомых счастливы ли они. Интересно какой % скажет да .

Вот так живет себе счастливый человек, у него все хорошо, он всем доволен. И тут находится какой-то чудак, который спрашивает, счастлив ли он? Человек начинает задумываться, находит что-то, чего ему не хватает для полного счастья, и ощущение счастья исчезает.
Счастье - это когда нет повода заниматься самокопанием :)
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Профіль
 
