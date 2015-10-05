Banderlog написав:.......... та хрєнь то, Як чуйствував, то провірив черерез ШІ Я правда підозрював що багаті врятувались всі, но нє. І так 1й клас врятувалось 62% 2й клас 41% 3й клас 25% Бідному шанс вижити менший в 2 рази ніж багатому. Тепер далі Серед багатих ЖіД вижило 97%, чоловіків -33%, 2й кл- ЖіД 89 % чоловіків 8% 3й кл - ЖіД 42% чоловіків 16% В 1, 2 , 3 класі співвідношення чоловіків до ЖіД було 1÷1, 1,5÷1, і 2÷1.
Не понял, как вы посчитали соотношения. Если, еапример", в 1 классе "ЖіД вижило 97%, чоловіків -33%", то соотношение, вроде, 97:33 = 2,94, т.е. почти 3 к 1. Во 2 классе по этим цифрам выходит 11 к 1, в 3 классе 2,6 к 1.
Wirująświatła написав:Жизнь в селе была далека от романтики.
О тут я би посперечався))
А посидіти з дівчиною на березі озера/річки при заході сонця...
А в полі з дівчиною серед маків/волошків...
Знов питання сприйняття Хтось скаже «комарі жалять в голу сраку, солома коле, а після секасу на природі ти навіть теплий душ дома не приймеш, бо є лише холодний літній на вулиці, або в тазіку митись, нах ця сільська романтика». А хтось буде розказувати про спів цвіркунів, запах сіна, і яскраві зорі. І кожен щасливий по своєму
Надо устаиваться на травке или брать какую-нибудь подстилку. Душ это вы сильно разбаловались. А вот комары это действительно проблема.
К вопросу о счастливой жизни в селе. Вот ответ chatgpt на вопрос сколько земли надо человеку:
Теоретический минимум (только калории, всё из зерна) для Украины: ≈0,065 га (~650 м²) на человека в год.
Более реалистичный «базовый» смешанный рацион (немного картофеля и небольшая доля животной пищи): ≈0,09 га (~900 m²).
Практический диапазон, учитывающий разнообразие, потери и животноводство: ≈0,1–0,6 га/чел (в зависимости от доли мяса в рационе и технологий производства).
Всё это для рациона ≈2500 ккал/день - не так, чтобы много. Для сельского жителя, занимающегося физическим трудом, прямо скажем, маловато. При этом
Мои расчёты — минимальные и ориентированы на обеспечение только калорий (и упрощённо — часть белка). На практике потребность в земле увеличивается
Увеличение по разным причинам, в т.ч. потери при хранении, отходы, неравномерная урожайность по годам — нужно иметь «подушку безопасности» и др. И увеличивается "до 1–2 га для очень мясных рационов".
Оценка для «украинского среднего» рациона: примерно 0,10 гектара на человека (≈ 1 050 м²).
Диапазон неопределённости (из-за вариаций урожаев, FCR, структуры рациона, потерь, экспорта/импорта): ≈0,08–0,15 га/чел (800–1 500 м²). Эта оценка учитывает типичный украинский уровень потребления мяса (~55 кг/год), молока (~200 л/год) и характерную для Украины структуру масличных (подсолнечник).
Напомню, всё это посчитано, исходя из сегодняшней урожайности. 50-70 лет назад она была заметно ниже. По закону 1968 года максимальный размер приусадебного участка семьи колхозника 0,5 га. Данных за более ранние годы не нашёл, но, думаю, было точно не больше, а, возможно, и меньше. Итого: при сегодняшней урожайности для более-менее нормального питания нужно иметь минимум 0,09 га на человека (а, скорее, несколько больше) при максимальном размере участка на семью 0,5 га. Напомню ещё, что это чисто на питание. А надо ещё иметь что-то на продажу, чтобы иметь возможность купить промтовары (хотя бы одежду и обувь). Ещё замечу, что для всего этого надо было вкалывать будь здоров.
P.s. Не могу доказать, но мне кажется, что все эти расчёты ИИ заметно занижены. Возможно, ошибаюсь.
ЛАД написав:И если всё было так классно и все были счастливы, то почему все стремились перебраться в город
цивилизация, круг общения, культурная жизнь, кинотеатры, концерты, магазины. Не всем нравилась работа в с/х. Плюс какая то романтика. Жизнь в селе была далека от романтики. В город ехали точно не за жратвой или большими деньгами. По жил.условиям был сильный даунгрейт - бараки, общаги.
Исходя из моего предыдущего поста и знания людей осмелюсь предположить, что указанные вами причины (в т.ч. романтика) стимулировали к переезду в город относительно небольшое количество людей. А потребность в культурной жизни и концертах появляется, когда уже есть какой-то культурный уровень. Вы ещё забыли упомянуть картинные галереи и художественные музеи. Туда, правда, и горожане редко ходят, а многие и вообще не ходят. А бараки и общаги это, во-первых, временно, а, во-вторых, для многих не такой уж сильный даунгрейт по сравнению с сельской хатой 50-70 лет назад. Тем более, ещё раньше.
не я рахував а ші. Я лиш задавав питання.) це вхідні дані співвідношення при посадці на корабль 1й клас 175 чоловіків ЖіД 150 разом 325 2й кл 168 чоловіків ЖіД 117 разом 285 3й кл 462 чоловіків ЖіД 244 разом 706 Бо якщо приміром на 175 жід лиш 5 То це одна справа а якщо 150 то інша.) Врятовано 57 чоловіків 1 й кл 14 -2й клас І 75 -3й І ще доступ до шлюпок був неоднаковий, це не однаковий відсоток шлюпок до пасажирів в класах і кожен клас ізольований))) скоріш за все 1,2 організовано спасали своїх ж і д. Потом частково і себе) 3й клас випускали поступово щоб недопустити паніки. Окрім того і команда, що організовувала евакуацію теж частково врятувалась 20% Отже контроль перед кінцем погрузки падав а паніка наростала.
По данным Вики % выживших, естественно, выше всего в 1 классе- 62,2:, во 2кл. - 41,4%, в 3 кл. - 25,2%. Из экипажа выжило 23,3%. Соотношение выживших Ж:М (цифры выживших в %) 1 класс - 91,2:32,6 = 2,8:1 2 класс - 86:8,3 = 10,4:1 3 класс - 46,1:34,2 = 1,3:1 Детей погибло 1 класс 1 из 6 человек (выжило 83,3%) 2 класс - 0 их 24 (выжило 100%) 3 класс - 27 из 79 (выжило 34,2%) Судя по этим цифрам, наиболее благородными оказались пассажиры 2 класса, наименее - пассажиры 3 класса.
там співвідношення не виживших а загружених) їх ж там не однаково було. Кожній тварі по парі не соблюдалось.