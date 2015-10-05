примерные требования к развитию личности детей 1 и 2 класса
«Жизненные навыки» для 1 класса
Темы, предлагаемые для первого класса: «Я - особенный», « «Нравится - не нравится» каждый день», «Дружба», «Я и Другие. Мир начинается с меня».
В основе Программы лежит уважение к субъективному миру чувств и потребностей ребенка.
Программа учит серьезно относиться к своим и чужим чувствам, понимать этот особый мир.
результаты освоения курса
Знать:
1. правила безопасной, комфортной работы принятые группой;
простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить;
чувства являются той особой частью нас, которая помогает понять самих себя и других людей;
2. Знать, что у каждого есть таланты и способности, которые делают их особенными;
ценность и неповторимость другого человека;
между ценностями (привязанностями, тем, что нравится) и временем существует связь;
признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
Уметь:
1. конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества;
2. соблюдать правила безопасной, комфортной работы принятые группой;
познакомиться и подружиться со своими собственными чувствами.
поддерживать и принимать других - нормально;
3. уметь конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества;
4. участвовать в коллективном обсуждении проблем;
5. излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.
«Жизненные навыки» для 2 класса
результаты освоения программы.
1.Сформировать целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
2.Уважительно относиться к иному мнению, истории и культуре других народов.
Ученик получит возможность научиться:
3.Овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
4.Развить навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
5. Проявлять самостоятельность в разных видах деятельности;
6.Обсуждать возникающие проблемы, может поддержать разговор на интересную тему.
7.Учащиеся вторых классов к концу учебного года должны знать, что существуют разные виды ответственности; должны осознать, что «могу» и «делаю»- это не одно и то же.
8. Должны знать о добре и зле, о добром вежливом отношении к окружающим людям.
9. Слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
10. быть готовыми конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества;
11.Знать как самостоятельно, выполнять поручения (планирование деятельности, подготовка проектов, разбиение сложной задачи на более простые выполнимые шаги), правильно распределять своё время.
12.Должны знать, что гнев - одно из чувств присущих человеку, он имеет право на существование, значение гнева для человека – указывает на то, что ему не нравится; гнев не надо копить в себе, его можно выражать социально- приемлемыми способами.
13.Должны знать, что страх это чувство которое испытывают все люди; страхи бывают разные и другие люди тоже боятся; знать способы преодоления страха; когда и какой страх бывает полезен.
14.Знать, что фантазия и реальность это разные вещи.
15.Знать правила аккуратности, вежливости.
16. Уметь понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.
список не полный, в книгах по возрастной психологии он гораздо шире. По памяти там есть техника безопасности с электроприборами, правила гигиены, режим дня, навыки поведения за столом. Всё то чему ребенка должна учить семья, но не всегда это делает.
Отдельная глава или даже книга про поведение в группе, как знакомиться, общаться или отказываться от общения, угощать других, принимать и дарить подарки, реагировать на обидные слова и агрессию. Поддерживать дружеские отношения и разговор. Эти качества не приходят сами, ребенок конечно их освоит и без участия взрослых, часто с пробелами и без понимания почему так.
имхо первые годы школы прежде всего надо этому учить, а так же совместным играм.