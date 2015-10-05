Форуми / Все про гроші: інші

#<1 ... 694695696697 Додано: Чет 11 вер, 2025 03:36 ЛАД написав: Судя по этим цифрам, наиболее благородными оказались пассажиры 2 класса, наименее - пассажиры 3 класса. Судя по этим цифрам, наиболее благородными оказались пассажиры 2 класса, наименее - пассажиры 3 класса. тут да, безспорно.

Мораль це норми для середнього класу, тіл ьки бомжам і королям можно все))) тут да, безспорно.Мораль це норми для середнього класу, тіл ьки бомжам і королям можно все))) Banderlog

Додано: Чет 11 вер, 2025 05:58



«Жизненные навыки» для 1 класса

Темы, предлагаемые для первого класса: «Я - особенный», « «Нравится - не нравится» каждый день», «Дружба», «Я и Другие. Мир начинается с меня».

В основе Программы лежит уважение к субъективному миру чувств и потребностей ребенка.



Программа учит серьезно относиться к своим и чужим чувствам, понимать этот особый мир.

результаты освоения курса



Знать:

1. правила безопасной, комфортной работы принятые группой;

простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить;

чувства являются той особой частью нас, которая помогает понять самих себя и других людей;

2. Знать, что у каждого есть таланты и способности, которые делают их особенными;

ценность и неповторимость другого человека;

между ценностями (привязанностями, тем, что нравится) и временем существует связь;

признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;





Уметь:

1. конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества;

2. соблюдать правила безопасной, комфортной работы принятые группой;

познакомиться и подружиться со своими собственными чувствами.

поддерживать и принимать других - нормально;

3. уметь конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества;

4. участвовать в коллективном обсуждении проблем;

5. излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.







«Жизненные навыки» для 2 класса



результаты освоения программы.



1.Сформировать целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

2.Уважительно относиться к иному мнению, истории и культуре других народов.

Ученик получит возможность научиться:

3.Овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и

развивающемся мире;

4.Развить навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.

5. Проявлять самостоятельность в разных видах деятельности;

6.Обсуждать возникающие проблемы, может поддержать разговор на интересную тему.

7.Учащиеся вторых классов к концу учебного года должны знать, что существуют разные виды ответственности; должны осознать, что «могу» и «делаю»- это не одно и то же.

8. Должны знать о добре и зле, о добром вежливом отношении к окружающим людям.

9. Слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;

10. быть готовыми конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества;

11.Знать как самостоятельно, выполнять поручения (планирование деятельности, подготовка проектов, разбиение сложной задачи на более простые выполнимые шаги), правильно распределять своё время.

12.Должны знать, что гнев - одно из чувств присущих человеку, он имеет право на существование, значение гнева для человека – указывает на то, что ему не нравится; гнев не надо копить в себе, его можно выражать социально- приемлемыми способами.

13.Должны знать, что страх это чувство которое испытывают все люди; страхи бывают разные и другие люди тоже боятся; знать способы преодоления страха; когда и какой страх бывает полезен.

14.Знать, что фантазия и реальность это разные вещи.

15.Знать правила аккуратности, вежливости.

16. Уметь понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.







список не полный, в книгах по возрастной психологии он гораздо шире. По памяти там есть техника безопасности с электроприборами, правила гигиены, режим дня, навыки поведения за столом. Всё то чему ребенка должна учить семья, но не всегда это делает.



Отдельная глава или даже книга про поведение в группе, как знакомиться, общаться или отказываться от общения, угощать других, принимать и дарить подарки, реагировать на обидные слова и агрессию. Поддерживать дружеские отношения и разговор. Эти качества не приходят сами, ребенок конечно их освоит и без участия взрослых, часто с пробелами и без понимания почему так.



примерные требования к развитию личности детей 1 и 2 класса

список не полный, в книгах по возрастной психологии он гораздо шире. По памяти там есть техника безопасности с электроприборами, правила гигиены, режим дня, навыки поведения за столом. Всё то чему ребенка должна учить семья, но не всегда это делает.

Отдельная глава или даже книга про поведение в группе, как знакомиться, общаться или отказываться от общения, угощать других, принимать и дарить подарки, реагировать на обидные слова и агрессию. Поддерживать дружеские отношения и разговор. Эти качества не приходят сами, ребенок конечно их освоит и без участия взрослых, часто с пробелами и без понимания почему так.

имхо первые годы школы прежде всего надо этому учить, а так же совместным играм.

Додано: Чет 11 вер, 2025 07:48

Wirująświatła

имхо первые годы школы прежде всего надо этому учить, а так же совместным играм.

имхо первые годы школы прежде всего надо этому учить, а так же совместным играм.





Якщо не педзапущений, і живе в сімʼї, а не «батьки заливаються, а він просто поряд бігає» , то діти в школу приходять ВЖЕ з цими навичками , часто випереджаючи вказані вимоги .

Як казав мій викладач , батькам в більшості випадків не потрібно робити якісь спеціальні специфічні дії. Потрібно просто бути поряд , бути емоційно доступним ,, відгукуватись на потреби дитини.

Звичайно він тут дещо спростив, бо як мінімум самі батьки повинні бути «нормальними», щоб дитина бачила правильний приклад. Але в цілому це дійсно так: психологія наука дуже молода, а сімʼї існують сотні тисяч років. І без психологічних знань більшість дітей в них виростають таки нормальними.

Природа сама зробила дитину любознатєльною, допитливою, ігривою.

Як правило з цікавістю до собі подібних і бажанням з ними комунікувати.

