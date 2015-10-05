|
|
|
Психологія та саморозвиток
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Чет 11 вер, 2025 03:36
ЛАД написав:
Судя по этим цифрам, наиболее благородными оказались пассажиры 2 класса, наименее - пассажиры 3 класса.
тут да, безспорно.
Мораль це норми для середнього класу, тіл ьки бомжам і королям можно все)))
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 3446
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 115 раз.
- Подякували: 90 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Чет 11 вер, 2025 05:58
примерные требования к развитию личности детей 1 и 2 класса
«Жизненные навыки» для 1 класса
Темы, предлагаемые для первого класса: «Я - особенный», « «Нравится - не нравится» каждый день», «Дружба», «Я и Другие. Мир начинается с меня».
В основе Программы лежит уважение к субъективному миру чувств и потребностей ребенка.
Программа учит серьезно относиться к своим и чужим чувствам, понимать этот особый мир.
результаты освоения курса
Знать:
1. правила безопасной, комфортной работы принятые группой;
простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить;
чувства являются той особой частью нас, которая помогает понять самих себя и других людей;
2. Знать, что у каждого есть таланты и способности, которые делают их особенными;
ценность и неповторимость другого человека;
между ценностями (привязанностями, тем, что нравится) и временем существует связь;
признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
Уметь:
1. конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества;
2. соблюдать правила безопасной, комфортной работы принятые группой;
познакомиться и подружиться со своими собственными чувствами.
поддерживать и принимать других - нормально;
3. уметь конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества;
4. участвовать в коллективном обсуждении проблем;
5. излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.
«Жизненные навыки» для 2 класса
результаты освоения программы.
1.Сформировать целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
2.Уважительно относиться к иному мнению, истории и культуре других народов.
Ученик получит возможность научиться:
3.Овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
4.Развить навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
5. Проявлять самостоятельность в разных видах деятельности;
6.Обсуждать возникающие проблемы, может поддержать разговор на интересную тему.
7.Учащиеся вторых классов к концу учебного года должны знать, что существуют разные виды ответственности; должны осознать, что «могу» и «делаю»- это не одно и то же.
8. Должны знать о добре и зле, о добром вежливом отношении к окружающим людям.
9. Слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
10. быть готовыми конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества;
11.Знать как самостоятельно, выполнять поручения (планирование деятельности, подготовка проектов, разбиение сложной задачи на более простые выполнимые шаги), правильно распределять своё время.
12.Должны знать, что гнев - одно из чувств присущих человеку, он имеет право на существование, значение гнева для человека – указывает на то, что ему не нравится; гнев не надо копить в себе, его можно выражать социально- приемлемыми способами.
13.Должны знать, что страх это чувство которое испытывают все люди; страхи бывают разные и другие люди тоже боятся; знать способы преодоления страха; когда и какой страх бывает полезен.
14.Знать, что фантазия и реальность это разные вещи.
15.Знать правила аккуратности, вежливости.
16. Уметь понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.
список не полный, в книгах по возрастной психологии он гораздо шире. По памяти там есть техника безопасности с электроприборами, правила гигиены, режим дня, навыки поведения за столом. Всё то чему ребенка должна учить семья, но не всегда это делает.
Отдельная глава или даже книга про поведение в группе, как знакомиться, общаться или отказываться от общения, угощать других, принимать и дарить подарки, реагировать на обидные слова и агрессию. Поддерживать дружеские отношения и разговор. Эти качества не приходят сами, ребенок конечно их освоит и без участия взрослых, часто с пробелами и без понимания почему так.
имхо первые годы школы прежде всего надо этому учить, а так же совместным играм.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 30604
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2522 раз.
- Подякували: 3505 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
3
Додано: Чет 11 вер, 2025 07:48
Wirująświatła
имхо первые годы школы прежде всего надо этому учить, а так же совместным играм.
Якщо не педзапущений, і живе в сімʼї, а не «батьки заливаються, а він просто поряд бігає» , то діти в школу приходять ВЖЕ з цими навичками , часто випереджаючи вказані вимоги .
Як казав мій викладач , батькам в більшості випадків не потрібно робити якісь спеціальні специфічні дії. Потрібно просто бути поряд , бути емоційно доступним ,, відгукуватись на потреби дитини.
Звичайно він тут дещо спростив, бо як мінімум самі батьки повинні бути «нормальними», щоб дитина бачила правильний приклад. Але в цілому це дійсно так: психологія наука дуже молода, а сімʼї існують сотні тисяч років. І без психологічних знань більшість дітей в них виростають таки нормальними.
Природа сама зробила дитину любознатєльною, допитливою, ігривою.
Як правило з цікавістю до собі подібних і бажанням з ними комунікувати.
Потрібно лише не вбивати в ній все це.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16213
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 395 раз.
- Подякували: 2486 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
4
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|2
|6995
|
|