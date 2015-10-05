Форуми / Все про гроші: інші

Судя по этим цифрам, наиболее благородными оказались пассажиры 2 класса, наименее - пассажиры 3 класса. тут да, безспорно.

Мораль це норми для середнього класу, тіл ьки бомжам і королям можно все)))

тут да, безспорно.Мораль це норми для середнього класу, тіл ьки бомжам і королям можно все)))

Подякували: 90 раз.



«Жизненные навыки» для 1 класса

Темы, предлагаемые для первого класса: «Я - особенный», « «Нравится - не нравится» каждый день», «Дружба», «Я и Другие. Мир начинается с меня».

В основе Программы лежит уважение к субъективному миру чувств и потребностей ребенка.



Программа учит серьезно относиться к своим и чужим чувствам, понимать этот особый мир.

результаты освоения курса



Знать:

1. правила безопасной, комфортной работы принятые группой;

простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить;

чувства являются той особой частью нас, которая помогает понять самих себя и других людей;

2. Знать, что у каждого есть таланты и способности, которые делают их особенными;

ценность и неповторимость другого человека;

между ценностями (привязанностями, тем, что нравится) и временем существует связь;

признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;





Уметь:

1. конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества;

2. соблюдать правила безопасной, комфортной работы принятые группой;

познакомиться и подружиться со своими собственными чувствами.

поддерживать и принимать других - нормально;

3. уметь конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества;

4. участвовать в коллективном обсуждении проблем;

5. излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.







«Жизненные навыки» для 2 класса



результаты освоения программы.



1.Сформировать целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

2.Уважительно относиться к иному мнению, истории и культуре других народов.

Ученик получит возможность научиться:

3.Овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и

развивающемся мире;

4.Развить навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.

5. Проявлять самостоятельность в разных видах деятельности;

6.Обсуждать возникающие проблемы, может поддержать разговор на интересную тему.

7.Учащиеся вторых классов к концу учебного года должны знать, что существуют разные виды ответственности; должны осознать, что «могу» и «делаю»- это не одно и то же.

8. Должны знать о добре и зле, о добром вежливом отношении к окружающим людям.

9. Слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;

10. быть готовыми конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества;

11.Знать как самостоятельно, выполнять поручения (планирование деятельности, подготовка проектов, разбиение сложной задачи на более простые выполнимые шаги), правильно распределять своё время.

12.Должны знать, что гнев - одно из чувств присущих человеку, он имеет право на существование, значение гнева для человека – указывает на то, что ему не нравится; гнев не надо копить в себе, его можно выражать социально- приемлемыми способами.

13.Должны знать, что страх это чувство которое испытывают все люди; страхи бывают разные и другие люди тоже боятся; знать способы преодоления страха; когда и какой страх бывает полезен.

14.Знать, что фантазия и реальность это разные вещи.

15.Знать правила аккуратности, вежливости.

16. Уметь понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.







список не полный, в книгах по возрастной психологии он гораздо шире. По памяти там есть техника безопасности с электроприборами, правила гигиены, режим дня, навыки поведения за столом. Всё то чему ребенка должна учить семья, но не всегда это делает.



Отдельная глава или даже книга про поведение в группе, как знакомиться, общаться или отказываться от общения, угощать других, принимать и дарить подарки, реагировать на обидные слова и агрессию. Поддерживать дружеские отношения и разговор. Эти качества не приходят сами, ребенок конечно их освоит и без участия взрослых, часто с пробелами и без понимания почему так.



примерные требования к развитию личности детей 1 и 2 классасписок не полный, в книгах по возрастной психологии он гораздо шире. По памяти там есть техника безопасности с электроприборами, правила гигиены, режим дня, навыки поведения за столом. Всё то чему ребенка должна учить семья, но не всегда это делает.Отдельная глава или даже книга про поведение в группе, как знакомиться, общаться или отказываться от общения, угощать других, принимать и дарить подарки, реагировать на обидные слова и агрессию. Поддерживать дружеские отношения и разговор. Эти качества не приходят сами, ребенок конечно их освоит и без участия взрослых, часто с пробелами и без понимания почему так.имхо первые годы школы прежде всего надо этому учить, а так же совместным играм.

имхо первые годы школы прежде всего надо этому учить, а так же совместным играм.

имхо первые годы школы прежде всего надо этому учить, а так же совместным играм.





Якщо не педзапущений, і живе в сімʼї, а не «батьки заливаються, а він просто поряд бігає» , то діти в школу приходять ВЖЕ з цими навичками , часто випереджаючи вказані вимоги .

Як казав мій викладач , батькам в більшості випадків не потрібно робити якісь спеціальні специфічні дії. Потрібно просто бути поряд , бути емоційно доступним ,, відгукуватись на потреби дитини.

Звичайно він тут дещо спростив, бо як мінімум самі батьки повинні бути «нормальними», щоб дитина бачила правильний приклад. Але в цілому це дійсно так: психологія наука дуже молода, а сімʼї існують сотні тисяч років. І без психологічних знань більшість дітей в них виростають таки нормальними.

Природа сама зробила дитину любознатєльною, допитливою, ігривою.

Як правило з цікавістю до собі подібних і бажанням з ними комунікувати.

пару страниц назад писал что в больших семьях такой проблемы не стояло. У детей был десяток примеров перед глазами, кроме того активное участие в воспитании принимали старшие братья и сёстры, они же учили ребенка играм, общению, полоролевой идентификации и прочему. Так же не пресекалось общение мальчика со взрослыми мужчинами вне семьи, например у меня был сосед рыбак и мы всей толпой ходили с ним на рыбалку. Отец не может уметь и знать всё.

кейс, условная мать одиночка воспитывает мальчика, общения с биологическим отцом нет, каким играм научит сына мама, она будет играть с ним в шахматы, теннис и баскетбол, ездить с ним на великах, на рыбалку, учить плавать?

Учитывая что 90% учителей в школах женщины, у этого мальчика вообще не будет значимого мужчины для подражания и мужских моделей поведения. Или как родители будут учить ребенка общению со сверстниками, бегать за ним в школу, а потом в подростковую группу? Если ребенок всему учится сам, может и в школу не надо ходить. Включил видосик про математику и ребенок её выучил.

Отдельная тема конфликтные ситуации, большинство детей (и взрослых тоже) не знают как реагировать и как себя вести и ведёт себя деструктивно. По хорошему если все соблюдают правила, конфликтных ситуаций вообще не должно быть. Ещё могу накидать кейсов когда семейное воспитание не работает, это не редкость. Либо семья воспитывает удобного ей социофоба.

ранее писал ЛАДу нормотипичные дети психологов не интересуют. Если у ребенка с развитием всё хорошо - и слава Богу, он не тема для разговоров. В обществе принято мнение, и ты его сейчас транслируешь, что если большинство детей благополучные, то проблемы неблагополучных можно заигнорить.



Hotab написав: бо як мінімум самі батьки повинні бути «нормальними», щоб дитина бачила правильний приклад бо як мінімум самі батьки повинні бути «нормальними», щоб дитина бачила правильний приклад



кейс, условная мать одиночка воспитывает мальчика, общения с биологическим отцом нет, каким играм научит сына мама, она будет играть с ним в шахматы, теннис и баскетбол, ездить с ним на великах, на рыбалку, учить плавать?



Учитывая что 90% учителей в школах женщины, у этого мальчика вообще не будет значимого мужчины для подражания и мужских моделей поведения. Или как родители будут учить ребенка общению со сверстниками, бегать за ним в школу, а потом в подростковую группу? Если ребенок всему учится сам, может и в школу не надо ходить. Включил видосик про математику и ребенок её выучил.



Отдельная тема конфликтные ситуации, большинство детей (и взрослых тоже) не знают как реагировать и как себя вести и ведёт себя деструктивно. По хорошему если все соблюдают правила, конфликтных ситуаций вообще не должно быть. Ещё могу накидать кейсов когда семейное воспитание не работает, это не редкость. Либо семья воспитывает удобного ей социофоба.



пару страниц назад писал что в больших семьях такой проблемы не стояло. У детей был десяток примеров перед глазами, кроме того активное участие в воспитании принимали старшие братья и сёстры, они же учили ребенка играм, общению, полоролевой идентификации и прочему. Так же не пресекалось общение мальчика со взрослыми мужчинами вне семьи, например у меня был сосед рыбак и мы всей толпой ходили с ним на рыбалку. Отец не может уметь и знать всё.кейс, условная мать одиночка воспитывает мальчика, общения с биологическим отцом нет, каким играм научит сына мама, она будет играть с ним в шахматы, теннис и баскетбол, ездить с ним на великах, на рыбалку, учить плавать?Учитывая что 90% учителей в школах женщины, у этого мальчика вообще не будет значимого мужчины для подражания и мужских моделей поведения. Или как родители будут учить ребенка общению со сверстниками, бегать за ним в школу, а потом в подростковую группу? Если ребенок всему учится сам, может и в школу не надо ходить. Включил видосик про математику и ребенок её выучил.Отдельная тема конфликтные ситуации, большинство детей (и взрослых тоже) не знают как реагировать и как себя вести и ведёт себя деструктивно. По хорошему если все соблюдают правила, конфликтных ситуаций вообще не должно быть. Ещё могу накидать кейсов когда семейное воспитание не работает, это не редкость. Либо семья воспитывает удобного ей социофоба.ранее писал ЛАДу нормотипичные дети психологов не интересуют. Если у ребенка с развитием всё хорошо - и слава Богу, он не тема для разговоров. В обществе принято мнение, и ты его сейчас транслируешь, что если большинство детей благополучные, то проблемы неблагополучных можно заигнорить.

каким играм научит сына мама, она будет играть с ним в теннис и баскетбол, ездить с ним на великах, на рыбалку, учить плавать?

каким играм научит сына мама, она будет играть с ним в теннис и баскетбол, ездить с ним на великах, на рыбалку, учить плавать?





Так діти вже з 3 років грають «разом». До цього «поряд, але не разом». Якщо мама не заморочена так, що дитину не випускає з хати (квартири), бо у неї нема часу на це все, то під наглядом мам (до років 6) діти грають разом в усе це , а після 6-8 вже всі разом без мам вибігають на майданчик і грають. Ясно що мають бути якісь кільця, мʼяч, ворота хоча б з палок.

По кампусу бачу , що мінімальний набір цього всього є.

В моєму дитинстві взагалі всюду , де поставив 2 камені, там ворота, де замерзла велика калюжа, там хокей.

Ну я до того , що батько важливий, але і його відсутність не вирок, якщо мама виводить дитину з дому взагалі.

Так діти вже з 3 років грають «разом». До цього «поряд, але не разом». Якщо мама не заморочена так, що дитину не випускає з хати (квартири), бо у неї нема часу на це все, то під наглядом мам (до років 6) діти грають разом в усе це , а після 6-8 вже всі разом без мам вибігають на майданчик і грають. Ясно що мають бути якісь кільця, мʼяч, ворота хоча б з палок.По кампусу бачу , що мінімальний набір цього всього є.В моєму дитинстві взагалі всюду , де поставив 2 камені, там ворота, де замерзла велика калюжа, там хокей.Ну я до того , що батько важливий, але і його відсутність не вирок, якщо мама виводить дитину з дому взагалі.В моєму дитинстві батьки і мої, і сусіднмьких хлопців взагалі не мали ніколи часу на ігри з нами. Всі пахали як слони. Або бухали. Займатись дітьми не було модно. Самі росли, один з одним комунікували.

Предметные игры – первый шаг в изучении мира



В 1–3 года ребенок в основном играет в предметные игры. Действуя с предметами, дети на практике изучают их свойства и учатся производить с ними осмысленные действия: собирать и разбирать игрушки, строить башенку из кубиков, раскручивать, ковырять, стучать одним предметом о другой. В ходе такой игры большую роль играет речь взрослого.



Когда он сопровождает детскую игру словами – обозначает различные действия, называет качества предметов – это, с одной стороны, увеличивает словарный запас ребенка, развивает его речь.



С другой стороны, комментарии взрослого способствуют развитию самих предметных действий – например, сортировки предметов по тем или иным признакам (форме, величине, цвету). С помощью осязания и зрения ребенок начинает изучать свойства предметов, их разнообразие: твердые или мягкие, тяжелые или легкие.



Ролевые игры и их значение



Следующим важным шагом в развитии становится умение играть самостоятельно, выбирая себе ту или иную роль.



Говоря о детских играх, чаще всего мы имеем в виду именно ролевые игры: в магазин, парикмахерскую, в дочки-матери, доктора и другие. Период их «расцвета» наступает позже, в 4–5 лет, когда расширяется словарный запас ребенка и моделируются различные жизненные ситуации и занятия.



Понятно, почему малыш так настойчиво просит поиграть с ним: другие люди нужны ему для разыгрывания сюжета. Ролевая игра позволяет ребенку расширить собственные возможности и выйти за их пределы. А еще – примерить на себя роль взрослого и взрослую ситуацию, а затем вернуться в безопасное «здесь и сейчас». С помощью таких игр малыш уже на новом уровне развития отрабатывает ситуацию отделения от матери, закладывая основы своей индивидуальности.



Примерно в этом же возрасте появляются символические игры (всем известное детское «А это у нас будет…»). Так куст с легкостью превращается в дом, а стул – в автобус. В таких играх ребенок постепенно учится воспринимать символы отдельно от реальных предметов и оперировать ими.





родители делегируют обучение играм воспитателям или бабушкам , а тем пофиг, ребенок цел, одет, обут, накормлен остальное досвидос. У кого ребенок научится играть если родители с ним не играют, а братьев-сестер нет? неужели сам в 5 лет выдумает и сыграет ролевую игру



ты вспоминаешь своё детство, но сейчас многое поменялось. Соседи и коллеги по работе уже не общаются так как раньше. Дворовых компаний практически нет - мизер по сравнению с тем сколько их было в 90х. Родители трясутся над своими детьми видя кругом опасности, соответственно ограничивая их круг общения убивая базовое доверие, без которого невозможна социализация.





родители делегируют обучение играм воспитателям или бабушкам , а тем пофиг, ребенок цел, одет, обут, накормлен остальное досвидос. У кого ребенок научится играть если родители с ним не играют, а братьев-сестер нет? неужели сам в 5 лет выдумает и сыграет ролевую игруты вспоминаешь своё детство, но сейчас многое поменялось. Соседи и коллеги по работе уже не общаются так как раньше. Дворовых компаний практически нет - мизер по сравнению с тем сколько их было в 90х. Родители трясутся над своими детьми видя кругом опасности, соответственно ограничивая их круг общения убивая базовое доверие, без которого невозможна социализация.приведу в пример свой жк, 100 квартир, территория огорожена забором, есть детская площадка, несколько лавочек, крытая альтанка. Но детей во дворе нет. Дети сидят дома, или ходят друг к другу в гости - хз. Подростковых компаний на моем районе тоже нет, я бы их видел если бы были.

некоторые игры для развития социальных навыков



«Кому письмо?» Ведущий заранее готовит детям письма: на одной стороне листа написаны три хороших качества каждого ребенка, а на другой у одной трети класса будут написаны слова «умение видеть хорошее», у второй трети – «спасибо», у остальных – «извините». Затем он зачитывает качества, а дети угадывают, кому предназначено письмо.





«Качества доброжелательного человека». Дети читают, какие слова есть в их письмах, и вспоминают, какие умения необходимы для доброжелательного человека – видеть в другом хорошее, говорить «спасибо», «извините».





«Зачем нужны качества?» Дети разбиваются на три команды в зависимости от того, написано ли у них в письме «спасибо», «извините» или «умение видеть хорошее». Командам нужно подумать, почему именно это умение необходимо для того, чтобы быть доброжелательным, затем рассказать об этом классу.





«Ищем хорошее качество, благодарим, извиняемся». Представителям команды «Умение видеть хорошее» нужно назвать хорошие качества трех учеников других команд, представителям команды «Спасибо» – сказать трем ученикам спасибо, а представителям команды «Извините» – извиниться.





«Желаем добра». Ведущий говорит, что слово «доброжелательный» состоит из двух слов: «добро» и «желать», то есть доброжелательный человек желает добро другим. И предлагает каждой команде по цепочке пожелать друг другу что-то хорошее. некоторые игры для развития социальных навыков

Повідомлень: 30607 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2522 раз. Подякували: 3505 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 вер, 2025 09:13 Wirująświatła написав: Hotab написав: ак діти вже з 3 років грають «разом». До цього «поряд, але не разом». ак діти вже з 3 років грають «разом». До цього «поряд, але не разом».

Предметные игры – первый шаг в изучении мира







Говоря о детских играх, чаще всего мы имеем в виду именно ролевые игры: в магазин, парикмахерскую, в дочки-матери, доктора и другие. Период их «расцвета» наступает позже, в 4–5 лет,



родители делегируют обучение играм воспитателям или бабушкам , а тем пофиг, ребенок цел, одет, обут, накормлен остальное досвидос. У кого ребенок научится играть если родители с ним не играют, а братьев-сестер нет? неужели сам в 5 лет выдумает и сыграет ролевую игру



а хто нам рольові ігри видумував? Дивились кіно і мавпували або від дорослих переймали.

а хто нам рольові ігри видумував? Дивились кіно і мавпували або від дорослих переймали.В мене є спогад років з 8 як моя 5 річна сусідка склоняла дівчат грати в "тато прийшов пяний" вона хотіла бути татом) і учила дівчат як сваритись) так як в мене в сімї в цю гру не грали то помню свою цікавість

Повідомлень: 3447 З нами з: 24.06.14 Подякував: 115 раз. Подякували: 90 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 вер, 2025 09:23 Banderlog

Мене сусідська дівчинка років в 6-7 вчила в кущах гратись «в больніцу». Показувала мені що в неї в трусиках, і розглядала що там у мене 😅

