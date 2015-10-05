Додано: Чет 11 вер, 2025 12:00

Hotab написав: І без психологічних знань більшість дітей в них виростають таки нормальними. І без психологічних знань більшість дітей в них виростають таки нормальними. ранее писал ЛАДу нормотипичные дети психологов не интересуют. Если у ребенка с развитием всё хорошо - и слава Богу, он не тема для разговоров. В обществе принято мнение, и ты его сейчас транслируешь, что если большинство детей благополучные, то проблемы неблагополучных можно заигнорить.

приведу в пример свой жк, 100 квартир, территория огорожена забором, есть детская площадка, несколько лавочек, крытая альтанка. Но детей во дворе нет. Дети сидят дома, или ходят друг к другу в гости - хз. Подростковых компаний на моем районе тоже нет, я бы их видел если бы были.

А я ранее отвечал, что это ошибка. Такая же, как в медицине, которая занимается больными, игнорируя здоровых.Правда, больных, кажется, больше, чем требующих помощи психолога (возможно, только кажется).В результате большинство населения вне внимания что тех, что других.Какие-то у вас примеры грустные.У меня примерно такой же дом - 110 кв.До войны было довольно много маленьких детей. Да и постарше - лет до 10. Выходили с мамами (иногда с папами), бабушками и играли на детской площадке.В войну многие выехали, детей практически не осталось, поэтому ходили на бОльшую площадку (не домовую, а, не знаю, как определить, - общественную, что ли) и дети играли там. Конечно, всё это, в основном, в период весна-начало осени, когда нормальная погода. Сейчас уже некоторые вернулись, в доме есть несколько детей 8-12 лет. Они уже выходят во двор сами и играют. Дома не сидят.В гости, вроде, ходят редко.Подростковые компании на улице тоже вижу.