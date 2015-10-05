Додано: Чет 11 вер, 2025 13:14

ЛАД написав: А я ранее отвечал, что это ошибка. Такая же, как в медицине, которая занимается больными, игнорируя здоровых. А я ранее отвечал, что это ошибка. Такая же, как в медицине, которая занимается больными, игнорируя здоровых.

тут этические проблемы. Родители почему то считают, что психолог это их помощник. Такой типа супер продвинутый педагог-затейник который какими то хитростями заставит их ребенка слушаться, хорошо учиться и мотивирует на великие дела.Если судья не должен принимать ничью сторону, то в психологии это не работает. Для установления контакта и доверительных отношений детский психолог должен, даже если этот ребенок сотворил что то ужасное. В глазах родителя это выглядит неадекватно, психолог выступает вроде против родителей и поддерживает то что натворил ребенок.А у психолога нет других методов. Невозможно одновременно ругать/осуждать/воспитывать и устанавливать доверительные контакты. Ребенок замкнётся и на этом всё закончится. Поэтому психологи зная последствия стараются держаться подальше от кейсов, когда от них ждут влияния на ребенка. Я прямо в лицо говорю что влиять вашего на ребенка не могу, таких возможностей у меня нет. У учителей хотя бы оценки есть или жалоба родителям, угрозы выгнать со школы, не взять в 10й класс и т.д.2й аспект материальный. АВА терапевты или тьюторы были бы полезны в начальной школе, например на продленке. Но один тьютор на 20 человек это пыль, хотя бы один на 5-7 (10 уже тяжело). Всё это упирается в финансы, а работать за 5 копеек мало кто готов. В одной частной школе тьюторами были студенты пед.вуза. Детям с ними интересно, но опыта у них маловато в итоге всё опускалось на семейно-бытовой уровень - тьютор делал за ребенка домашку.3й аспект, большинство родителей так люто любят своих детей, что переоценивают их и считают что никакие тьюторы и психологи их маленькому гению не нужны. От таких кейсов тоже лучше держаться подальше, гениальному ребенку и психологу не по пути, это токсичная ситуация, по сути здесь психолог нужен родителям.В случае каких то нарушений развития родители готовы на что угодно, лишь бы психолог помог. И все эти проблемы исчезают.