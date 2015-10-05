«Придумай конфликт». Ведущий предлагает ребятам подумать и назвать три варианта конфликта между детьми на прогулке. Например:



– Маша спускается по лесенке с горки, Наташа поднимается. Никто не хочет уступать.



– Два мальчика хотят водить.



– Дети строятся идти на прогулку. Миша и Петя хотят стоять первыми, начинают толкаться.





«Инсценирование конфликта». Ведущий выбирает наиболее яркий конфликт из названных, помогает детям инсценировать его и найти правильное решение, в основе которого лежит совместная уступка. Если есть куклы, это можно сделать с их помощью.



«Почему подрались дети». Дети делятся на пары. Они придумывают причину, по которой можно подраться, а затем разыгрывают драку. Остальные должны догадаться, почему они подрались и чем закончится драка.



«Испугаем по-разному». Дети придумывают и показывают различные способы того, как можно испугать человека. Если детям трудно рассказать об этих способах, взрослый помогает им. Как правило, дети называют возможность испугать человека криком, громким стуком, страшными словами, страшным смехом, страшным лицом или картинкой.



