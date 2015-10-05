Wirująświatła написав:

ЛАД написав: А я ранее отвечал, что это ошибка. Такая же, как в медицине, которая занимается больными, игнорируя здоровых.

тут этические проблемы. Родители почему то считают, что психолог это их помощник. Такой типа супер продвинутый педагог-затейник который какими то хитростями заставит их ребенка слушаться, хорошо учиться и мотивирует на великие дела.Если судья не должен принимать ничью сторону, то в психологии это не работает. Для установления контакта и доверительных отношений детский психолог должен, даже если этот ребенок сотворил что то ужасное. В глазах родителя это выглядит неадекватно, психолог выступает вроде против родителей и поддерживает то что натворил ребенок.А у психолога нет других методов. Невозможно одновременно ругать/осуждать/воспитывать и устанавливать доверительные контакты. Ребенок замкнётся и на этом всё закончится. Поэтому психологи зная последствия стараются держаться подальше от кейсов, когда от них ждут влияния на ребенка. Я прямо в лицо говорю что влиять вашего на ребенка не могу, таких возможностей у меня нет. У учителей хотя бы оценки есть или жалоба родителям, угрозы выгнать со школы, не взять в 10й класс и т.д.