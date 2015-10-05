|
Психологія та саморозвиток
Додано: Чет 11 вер, 2025 19:01
Wirująświatła написав:
Психолог не может обидится или закатить ребенку истерику.
Почему?
На равных, так на равных. Это мог бы быть интересный прием
Сибарит
- Форумчанин року
Додано: Чет 11 вер, 2025 19:17
Wirująświatła
Например 100 лет назад за непослушание детей били. Сейчас такого родителя могут родительских прав лишить.
Раніше чоловік дубасив жінку, і не питав у неї чи згодна вона на інтим.
Якби так було і зараз, у Флаймана був би секс.
Hotab
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Чет 11 вер, 2025 19:34, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
Wirująświatła
Додано: Чет 11 вер, 2025 19:32
Круто. Мені здається жо-па-ті набагато брехливіший і менш здатний до аналізу
Хоча , я так розумію, копайлот поганого ніколи не скаже ні про кого))
Hotab
Wirująświatła
Додано: Чет 11 вер, 2025 19:45
Wirująświatła
А чё ты про меня про спрашивал ? ))
pesikot
Додано: Чет 11 вер, 2025 19:48
pesikot написав:Wirująświatła
А чё ты про меня про спрашивал ? ))
от греха подальше...
Wirująświatła
Додано: Чет 11 вер, 2025 19:49
Wirująświatła написав: ЛАД написав:
Зависит от ситуации.
Порой и родители с педагогами могут признать, что он был прав (и он таки, возможно, прав), но объяснить, что есть и другие методы решения вопроса.
косвенно вы сами признали что далеко не во все ситуации нужно совать нос психологу, и даже если все участники неправы или виновным сделали жертву. Психолог не может изменить мир, родителей, педагогов, часть детей. А войти в конфликт может.
Точно так же, как и педагоги и родители.
ЛАД написав:
. Вы часто приводили в пример обезьян. У них ведь тоже встречается агрессия.
обезьяны - интеллектуальные животные, они прекрасно умеют лгать и воровать. Я бы их не брал в качестве эталона. Считать ли агрессию девиацией вопросу 100 лет в обед. Гуманистическое крыло говорит "да". Эволюционное крыло считает что агрессия нужна чтобы выживали сильнейшие. Общество само решает какому количеству агрессии позволено быть. Например 100 лет назад за непослушание детей били. Сейчас такого родителя могут родительских прав лишить. И от культуры к культуре порог агрессии разный.
Разные.
И меняются со временем. Так же, как и моральные нормы.
Но пока что агрессия есть везде и во всех культурах.
Не слышал ни об одном обществе, где агрессия вовсе отсутствует.
ЛАД
Додано: Чет 11 вер, 2025 19:49
pesikot написав:Wirująświatła
А чё ты про меня про спрашивал ? ))
- Алиса, а я кем буду?
- квадробером
Hotab
