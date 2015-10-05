|
|
|
Психологія та саморозвиток
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Чет 11 вер, 2025 19:56
Hotab написав:
Круто. Мені здається жо-па-ті набагато брехливіший і менш здатний до аналізу
Хоча , я так розумію, копайлот поганого ніколи не скаже ні про кого))
Просто наборы общих фраз.
Когда это я был активен в рынке недвижимости и энергетике?
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 8814
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6477 раз.
- Подякували: 21647 раз.
-
-
Профіль
-
-
132
82
38
2
Додано: Чет 11 вер, 2025 19:59
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Чет 11 вер, 2025 20:03, всього редагувалось 2 разів.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 30626
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2522 раз.
- Подякували: 3505 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
3
Додано: Чет 11 вер, 2025 20:02
Wirująświatła
Кстати, не хотите побаловать Инвестора_К в его персональной теме?
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 8814
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6477 раз.
- Подякували: 21647 раз.
-
-
Профіль
-
-
132
82
38
2
Додано: Чет 11 вер, 2025 20:04
Сибарит написав:Wirująświatła
Кстати, не хотите побаловать Инвестора_К в его персональной теме?
не хочу, мне вас хватает.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 30626
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2522 раз.
- Подякували: 3505 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
3
Додано: Чет 11 вер, 2025 20:18
Wirująświatła написав: Сибарит написав:Wirująświatła
Кстати, не хотите побаловать Инвестора_К в его персональной теме?
не хочу, мне вас хватает.
Якщо ти не сходиш помочитись там, він прийде це робити тут
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16232
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 395 раз.
- Подякували: 2487 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
4
3
Додано: Чет 11 вер, 2025 20:41
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 30626
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2522 раз.
- Подякували: 3505 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
3
Додано: Чет 11 вер, 2025 20:46
Wirująświatła написав: pesikot написав:Wirująświatła
А чё ты про меня про спрашивал ? ))
от греха подальше...
А ты спроси ... )
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 12101
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 544 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 30626
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2522 раз.
- Подякували: 3505 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|2
|6996
|
|