Чуть позже в вестибюле появляется британская писательница Лили Филлипс. Она прославилась в прошлом году, сняв, как занимается сексом со 100 мужчинами за день. «Я здесь просто для того, чтобы хорошо провести время!» — говорит она, решительно и оптимистично, одетая в простой кремовый спортивный костюм.





После своего вирусного трюка другая британская создательница, Бонни Блю, утверждает, что переспала более чем с 1000 мужчин за день. Поэтому 24-летней Филлипс приходится искать новый способ привлечь внимание зрителей. Ответ? Вдовцы. Недавно она объявила о планах снять себя, спящей с большим количеством мужчин. Такие экстремальные попытки привлечь платных подписчиков могут быть рискованными. Австралийская создательница OnlyFans была госпитализирована в начале этого года после съёмок челленджа, где она переспала с 583 мужчинами за один день. Позже она объяснила госпитализацию стрессом, добавив: «Кажется, моему организму просто надоело».