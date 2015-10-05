Форуми / Все про гроші: інші

#<1 ... 703704705706> Додано: П'ят 12 вер, 2025 13:47 Wirująświatła написав: Hotab написав: Бізяна шикарна. Тільки я ніяк не зрозумію, то вона з бородою, чи там ще хтось є? Бізяна шикарна. Тільки я ніяк не зрозумію, то вона з бородою, чи там ще хтось є? это рука. да гориллы несмотря на грозный вид и мускулатуру удивительно неагрессивные и травоядные. ЛАД написав: И всё это несколько противоречит вашим более ранним утверждениям, что подросткам секс не интересен. И всё это несколько противоречит вашим более ранним утверждениям, что подросткам секс не интересен. 1. открываем статистику подростковых преступлений и видим какая доля половых преступлений. Был бы секс топовым интересом таких преступлений была бы хорошая половина.



2. Гуглим "интересы современных подростков" исследований много. Исследований что у подростков секс на первых 10 местах я как-то не встречал. Может у отдельных индивидов. Но системно нет. это рука. да гориллы несмотря на грозный вид и мускулатуру удивительно неагрессивные и травоядные.1. открываем статистику подростковых преступлений и видим какая доля половых преступлений. Был бы секс топовым интересом таких преступлений была бы хорошая половина.2. Гуглим "интересы современных подростков" исследований много. Исследований что у подростков секс на первых 10 местах я как-то не встречал. Может у отдельных индивидов. Но системно нет. 1. Количество преступлений не пропорционально интересу. Это несколько разные вещи.

Для преступления нужно очень много помимо интереса. Интерес к деньгам у подростков тоже есть, но это не приводит к массовому воровству. Интерес к путешествиям никогда не приводил к массовому бегству детей из дома.

Ну, и сегодняшнее общество несколько проще относится к сексу, чем 100 лет назад, и подростки достаточно легко удовлетворяют свой интерес к сексу на практике. Уж не говоря о варианте мастурбации.

2. "Гуглим "интересы современных подростков". Прогуглил.

все ссылки не на интересы, а на хобби . Это разные вещи.

В вашей цитате тоже указываются занятия, а не интересы. Думаю, и сегодня многие подростки интересуются. например, космосом, но заниматься этим, понятно, не могут.

1. Количество преступлений не пропорционально интересу. Это несколько разные вещи.Для преступления нужно очень много помимо интереса. Интерес к деньгам у подростков тоже есть, но это не приводит к массовому воровству. Интерес к путешествиям никогда не приводил к массовому бегству детей из дома.Ну, и сегодняшнее общество несколько проще относится к сексу, чем 100 лет назад, и подростки достаточно легко удовлетворяют свой интерес к сексу на практике. Уж не говоря о варианте мастурбации.2. "Гуглим "интересы современных подростков". Прогуглил.все ссылки не на, а на. Это разные вещи.В вашей цитате тоже указываются, а не интересы. Думаю, и сегодня многие подростки интересуются. например, космосом, ноэтим, понятно, не могут.Да и вообще, странно звучал бы ответ на вопрос об интересах: "секс". Это, скорее,ь не интерес, а желание. Вы же не назовёте интересом желание вкусной еды.

Бегают именно гориллы?

Или просто какие-то обезьяны? ......Бегают именно гориллы?Или просто какие-то обезьяны?

Та ні, не горили.

Невеличкі смішні. Бавляться як діти .

Там («там», бо я вже не там) ще є прямо біля міста сафарі парк . На авто вивозять типа в дику природу. Можна побачити (якщо повезе) як лев зебру їсть , ну і всяке таке. Але з машини не виходиш звичайно, небезпечно. Та ні, не горили.Невеличкі смішні. Бавляться як діти .Там («там», бо я вже не там) ще є прямо біля міста сафарі парк . На авто вивозять типа в дику природу. Можна побачити (якщо повезе) як лев зебру їсть , ну і всяке таке. Але з машини не виходиш звичайно, небезпечно.

Такое же видел в Непале.

Правда, в парк там надо ехать не рядом с городом.

И там ездили больше на слонах. Львов там, правда, нет, а тигра увидеть не удалось, они более скрытные. Носорогов увидели. Будет возможность, слетайте. Из моих поездок, наверное, самая впечатляющая. Такое же видел в Непале.Правда, в парк там надо ехать не рядом с городом.И там ездили больше на слонах. Львов там, правда, нет, а тигра увидеть не удалось, они более скрытные. Носорогов увидели. Будет возможность, слетайте. Из моих поездок, наверное, самая впечатляющая. ЛАД 2 Повідомлень: 36018 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5352 раз. Подякували: 4858 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 вер, 2025 14:02 ЛАД написав: Да и вообще, странно звучал бы ответ на вопрос об интересах: "секс". Это, скорее,ь не интерес, а желание. Вы же не назовёте интересом желание вкусной еды. Да и вообще, странно звучал бы ответ на вопрос об интересах: "секс". Это, скорее,ь не интерес, а желание. Вы же не назовёте интересом желание вкусной еды. то есть желания отдельно, а интересы отдельно? странная схема. Обычно люди их не разделяют.



Исследований не проводил но в моем круге общения в 13-16л о девочках говорили "было бы неплохо замутить, но на девочку нет денег". Тех которые готовы с кем попало не уважали и не рассматривали.



Чтобы озабоченный подросток страдал от отсутствия секса я не видел ни разу. Это озабоченность приходит позже. Подростку некогда думать о сексе. У него миллион других мыслей. По сути подросток это ребенок в более взрослом теле. Лишь к 17-18г. детства становится ощутимо меньше.



то есть желания отдельно, а интересы отдельно? странная схема. Обычно люди их не разделяют.Исследований не проводил но в моем круге общения в 13-16л о девочках говорили "было бы неплохо замутить, но на девочку нет денег". Тех которые готовы с кем попало не уважали и не рассматривали.Чтобы озабоченный подросток страдал от отсутствия секса я не видел ни разу. Это озабоченность приходит позже. Подростку некогда думать о сексе. У него миллион других мыслей. По сути подросток это ребенок в более взрослом теле. Лишь к 17-18г. детства становится ощутимо меньше.С теми с кем сейчас общаюсь аналогично. Подростки постоянно долдонят о своих желаниях. Новый айфон, куда то поехать, модная одежда, красивое авто/мотоцикл, чтобы родители давали больше денег и не прессовали. О том что кто то хочет секса я ни разу не слышал.

ты мёртвого достанешь...











хоть ветка нагло выдуманная, но с нотками абсурда я согласен. ты мёртвого достанешь...хоть ветка нагло выдуманная, но с нотками абсурда я согласен.

Можливо))

У мене в екіпажі був бортінженер з Непалу.. ох , казав, і біднота там…. ж*** просто .

Правда може не бідніше ніж Кенія, хз.



Не знаю, исследования не искал, как установить наступление пубертата, не знаю.Наверное, по гормонам. ПосмотрелЭти признаки легко заметны и можно определить.Об акселерации достаточно много работ.Да и эндокринологические исследования проводятся.Мастурбацию объективными методами не определишь. Только опросами. Но я сильно сомневаюсь, что кто-то признается в этом, если не занимается. Скорее, наоборот - человек будет отрицать это, даже если занимается. Это считается постыдным. Ваш скептицизм по этому поводу несколько удивляет. При том, что к опросам по другим поводам вы относитесь с доверием.

Наверное, по гормонам. Посмотрел https://surl.lt/cmqvkd . Первым признаком полового созревания у мальчиков является увеличение яичек.

....Рост волос

Увеличение волосяного покрова

Первыми появляются лобковые волосы, вскоре после начала роста половых органов.

....Изменение (ломка) голоса Эти признаки легко заметны и можно определить.

Об акселерации достаточно много работ.

Да и эндокринологические исследования проводятся.



Мастурбацию объективными методами не определишь. Только опросами. Но я сильно сомневаюсь, что кто-то признается в этом, если не занимается. Скорее, наоборот - человек будет отрицать это, даже если занимается. Это считается постыдным. Ваш скептицизм по этому поводу несколько удивляет. При том, что к опросам по другим поводам вы относитесь с доверием. Не знаю, исследования не искал, как установить наступление пубертата, не знаю.Наверное, по гормонам. ПосмотрелЭти признаки легко заметны и можно определить.Об акселерации достаточно много работ.Да и эндокринологические исследования проводятся.Мастурбацию объективными методами не определишь. Только опросами. Но я сильно сомневаюсь, что кто-то признается в этом, если не занимается. Скорее, наоборот - человек будет отрицать это, даже если занимается. Это считается постыдным. Ваш скептицизм по этому поводу несколько удивляет. При том, что к опросам по другим поводам вы относитесь с доверием. ЛАД 2 Повідомлень: 36018 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5352 раз. Подякували: 4858 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 вер, 2025 14:21 Wirująświatła написав: ЛАД написав: Да и вообще, странно звучал бы ответ на вопрос об интересах: "секс". Это, скорее,ь не интерес, а желание. Вы же не назовёте интересом желание вкусной еды. Да и вообще, странно звучал бы ответ на вопрос об интересах: "секс". Это, скорее,ь не интерес, а желание. Вы же не назовёте интересом желание вкусной еды. то есть желания отдельно, а интересы отдельно? странная схема. Обычно люди их не разделяют. то есть желания отдельно, а интересы отдельно? странная схема. Обычно люди их не разделяют. Не отдельно.

Это просто несколько разные вещи. Перечитайте ещё раз внимательно мой пост.

И повторю - вы же назовёте интересом желание вкусной еды?



Исследований не проводил но в моем круге общения в 13-16л о девочках говорили "было бы неплохо замутить, но на девочку нет денег". Тех которые готовы с кем попало не уважали и не рассматривали. Вообще-то в подростковом возрасте обычно обходятся без денег. Или очень небольшими деньгами.



С теми с кем сейчас общаюсь аналогично. Подростки постоянно долдонят о своих желаниях. Новый айфон, куда то поехать, модная одежда, красивое авто/мотоцикл, чтобы родители давали больше денег и не прессовали. О том что кто то хочет секса я ни разу не слышал. Интересно, что вы хотели бы услышать?

Подросток должен попросить вас найти ему девочку для секса?



Какое-то у вас странное отношение к сексу. Вы его влияние на человека практически отрицаете. Интересно, чем это вызвано.



P.s. Когда гуглил "интересы современных подростков", одна из ссылок была https://m.5-tv.ru/tabloid/492883/pocemu-sovremennye-podrostki-nicego-nehotat/ . Не знаю, что за автор и насколько это научно. Интересно ваше мнение.

Там, кстати, есть и такое интересное замечание: Чем современные подростки отличаются от советских

Современные подростки значительно отличаются от своих советских сверстников не только в образе жизни, но и в мировосприятии. В условиях открытости информации молодое поколение сегодня имеет доступ к множеству точек зрения, что формирует более критическое мышление и индивидуальность. В отличие от советских подростков, которые воспитывались в атмосфере коллективизма и четкой идеологии, современные молодые люди чаще стремятся к самовыражению и разнообразию.



Непальці дійсно прості і добродушні, принаймні ті з якими постійно перетинаюсь в місіях. А вони потужно представлені в ООН у всіх країнах Африки, де ООН присутня.

Кидається в очі повна відсутність диференціації «чоловік»/«жінка», якщо в формі.

Жінки носять вантажі для погрузки на вертоліт нарівні, ними командувати може молодий лейтенант чоловік, а жінкам і по 40 може бути.

Командир загону літав на вихідні в столицю в оточенні 4-5 молоденьких дівчаток підлеглих , пропонував мені, якщо цікаво))

Хз як воно у них це працює))

Непальці дійсно прості і добродушні, принаймні ті з якими постійно перетинаюсь в місіях. А вони потужно представлені в ООН у всіх країнах Африки, де ООН присутня.Кидається в очі повна відсутність диференціації «чоловік»/«жінка», якщо в формі.Жінки носять вантажі для погрузки на вертоліт нарівні, ними командувати може молодий лейтенант чоловік, а жінкам і по 40 може бути.Командир загону літав на вихідні в столицю в оточенні 4-5 молоденьких дівчаток підлеглих , пропонував мені, якщо цікаво))Хз як воно у них це працює))Я його потім бачив як по місту гуляв з ними))

Живут, действительно, бедно. Правда, был там давно. Но народ хороший. Возможно, благодаря буддизму.

Был там 3 дня в национальном парке. Воспоминания как о кусочке рая на земле.

Воспоминания, естественно, туриста. У местных, возможно, другие ощущения. .........Живут, действительно, бедно. Правда, был там давно. Но народ хороший. Возможно, благодаря буддизму.Был там 3 дня в национальном парке. Воспоминания как о кусочке рая на земле.Воспоминания, естественно, туриста. У местных, возможно, другие ощущения.

Непальці дійсно прості і добродушні, принаймні ті з якими постійно перетинаюсь в місіях. А вони потужно представлені в ООН у всіх країнах Африки, де ООН присутня.

Кидається в очі повна відсутність диференціації «чоловік»/«жінка», якщо в формі.

Жінки носять вантажі для погрузки на вертоліт нарівні, ними командувати може молодий лейтенант чоловік, а жінкам і по 40 може бути.

Командир загону літав на вихідні в столицю в оточенні 4-5 молоденьких дівчаток підлеглих , пропонував мені, якщо цікаво))

Хз як воно у них це працює))

Я його потім бачив як по місту гуляв з ними)) Непальці дійсно прості і добродушні, принаймні ті з якими постійно перетинаюсь в місіях. А вони потужно представлені в ООН у всіх країнах Африки, де ООН присутня.Кидається в очі повна відсутність диференціації «чоловік»/«жінка», якщо в формі.Жінки носять вантажі для погрузки на вертоліт нарівні, ними командувати може молодий лейтенант чоловік, а жінкам і по 40 може бути.Командир загону літав на вихідні в столицю в оточенні 4-5 молоденьких дівчаток підлеглих , пропонував мені, якщо цікаво))Хз як воно у них це працює))Я його потім бачив як по місту гуляв з ними)) Это не обязательно предполагает "неуставные отношения".

А женщины у них привычны к тяжелому труду.

