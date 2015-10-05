Форуми / Все про гроші: інші

#<1 ... 704705706707> Додано: П'ят 12 вер, 2025 14:55 ЛАД

Флаю надо бы искать не филиппинку, а непалку.





Небезпечно. Може «пробити» в підвалі так, що Флай відлетить під піддони, на яких спить. ))

Подросток должен попросить вас найти ему девочку для секса? Интересно, что вы хотели бы услышать?Подросток должен попросить вас найти ему девочку для секса? а вы как узнали что они хотят секса? Вам лично это сказали или по глазам?





любые выводы нужно делать с чего то. У меня нет возможности глубоко исследовать когорту подростков на предмет хотят ли они секса поэтому я смотрю на преступления в которых когорта (тех кто решились на преступление) воплощают свои желания.



Прежде всего материальные и социальные. Что им мешает совершать половые преступления, если такое желание есть?



Убийства, кражи, хулиганство ноу проблем, а с половыми преступлениями проблемы?



Так же в интернете есть количественные исследования интересов и эмоциональных проблем школьников.



Если интересно найду.



В эмоциональных проблемах отражены неудовлетворенные потребности.



По памяти топ 3 проблемы в семье, с учёбой и с друзьями/сверстниками, далее идут материальные и проблемы досуга. Про секс ни слова. Неужели у всех подростков он есть?



В общем при желании вы все можете найти в гугле. То что подростки хотят секса это стереотип не имеющий весомых подтверждений.



Пубертат сам по себе желания секса не вызывает. Это работа других структур мозга, которые у подростков пока ещё не активны.



Конечно это не исключает секса из любопытства или ради поднятия статуса (сейчас секс на статус подростка не влияет,, многие прямо говорят что девственники и не испытывают по этому поводу никакого стыда).







По реакции и ответу видно что этот вопрос у подростка не основной и отсутствие секса никакого дискомфорта ему не доставляет. Ни малейшей попытки пошутить типа уже был или сегодня вечером будет, то есть значимость этого события очень низкая.



а вы как узнали что они хотят секса? Вам лично это сказали или по глазам?

любые выводы нужно делать с чего то. У меня нет возможности глубоко исследовать когорту подростков на предмет хотят ли они секса поэтому я смотрю на преступления в которых когорта (тех кто решились на преступление) воплощают свои желания.

Прежде всего материальные и социальные. Что им мешает совершать половые преступления, если такое желание есть?

Убийства, кражи, хулиганство ноу проблем, а с половыми преступлениями проблемы?

Так же в интернете есть количественные исследования интересов и эмоциональных проблем школьников.

Если интересно найду.

В эмоциональных проблемах отражены неудовлетворенные потребности.

По памяти топ 3 проблемы в семье, с учёбой и с друзьями/сверстниками, далее идут материальные и проблемы досуга. Про секс ни слова. Неужели у всех подростков он есть?

В общем при желании вы все можете найти в гугле. То что подростки хотят секса это стереотип не имеющий весомых подтверждений.

Пубертат сам по себе желания секса не вызывает. Это работа других структур мозга, которые у подростков пока ещё не активны.

Конечно это не исключает секса из любопытства или ради поднятия статуса (сейчас секс на статус подростка не влияет,, многие прямо говорят что девственники и не испытывают по этому поводу никакого стыда).

По реакции и ответу видно что этот вопрос у подростка не основной и отсутствие секса никакого дискомфорта ему не доставляет. Ни малейшей попытки пошутить типа уже был или сегодня вечером будет, то есть значимость этого события очень низкая.

извиняюсь за лексику, про секс современные подростки общаются без табу. Не было секса, пофиг, нет никакой проблемы. Не похоже на то, что он его как то хочет, но не получает. Если бы так было он так бы и говорил. Типа проблема хочу секса, а нету. Когда у него нет денег или напрягают родители он постоянно об этом долдонит.

Wirująświatła написав: ЛАД написав: Интересно, что вы хотели бы услышать?

Подросток должен попросить вас найти ему девочку для секса?

Подросток должен попросить вас найти ему девочку для секса? Интересно, что вы хотели бы услышать?Подросток должен попросить вас найти ему девочку для секса? любые выводы нужно делать с чего то. У меня нет возможности глубоко исследовать когорту подростков на предмет хотят ли они секса поэтому я смотрю на преступления в которых когорта (тех кто решились на преступление) воплощают свои желания.



Прежде всего материальные и социальные. Что им мешает совершать , если такое желание есть?



Убийства, кражи, хулиганство ноу проблем, а с половыми преступлениями проблемы? любые выводы нужно делать с чего то. У меня нет возможности глубоко исследовать когорту подростков на предмет хотят ли они секса поэтому я смотрю на преступления в которых когорта (тех кто решились на преступление) воплощают свои желания.Прежде всего материальные и социальные. Что им мешает совершать , если такое желание есть?Убийства, кражи, хулиганство ноу проблем, а с половыми преступлениями проблемы? Не интересовался статистикой, но, по-моему, убийства, совершённые подростками, крайне редки. Возможно, настолько же, как и половые преступления, а, может, и реже.

Какое наказание за кражи и хулиганство? Существенно слабее, чем за убийство и половые преступления. Отношение в обществе тоже сильно отличается.

Да и вообще, тяжкие преступления случаются реже, чем кражи и хулиганство. А половые преступления относятся к тяжким.

Так что это не аргумент.



Ваши видео ни о чём не говорят. Особенно первое.

И я не говорил, что секс это проблема. Наличие интереса и проблема это разные вещи. Ребёнок интересуется освоением космоса и полётами в космос. При этом полететь в космос он точно не может. Интерес есть? Да. А проблемы нет.

Вы либо не читаете, что я пишу, либо намеренно путаете понятия.



Желания, интересы и проблемы это совершенно разные понятия.

Психологу надо бы в этом разбираться.

У ребёнка, к примеру, есть желание не ходить каждый день в школу. Или вообще не ходить. Это желание ? Да. Но ни интереса, ни проблемы тут нет. Кроме совсем уж крайних случаев.

Тот же интерес к освоению космоса. Ребёнок может интересоваться этим, но не иметь особого желания полететь самому. Есть интерес, но ни желания, ни проблемы нет.

И последний вариант. У ребёнка нет никаких желаний и интересов. Но это проблема.



И всё-таки совсем не понятно, чем вызвано ваше отрицание роли секса в жизни человека и, в частности, подростка.

Не интересовался статистикой, но, по-моему, убийства, совершённые подростками, крайне редки. Возможно, настолько же, как и половые преступления, а, может, и реже.

Какое наказание за кражи и хулиганство? Существенно слабее, чем за убийство и половые преступления. Отношение в обществе тоже сильно отличается.

Да и вообще, тяжкие преступления случаются реже, чем кражи и хулиганство. А половые преступления относятся к тяжким.

Так что это не аргумент.

Ваши видео ни о чём не говорят. Особенно первое.

И я не говорил, что секс это проблема. Наличие интереса и проблема это разные вещи. Ребёнок интересуется освоением космоса и полётами в космос. При этом полететь в космос он точно не может. Интерес есть? Да. А проблемы нет.

Вы либо не читаете, что я пишу, либо намеренно путаете понятия.

Желания, интересы и проблемы это совершенно разные понятия.

Психологу надо бы в этом разбираться.

У ребёнка, к примеру, есть желание не ходить каждый день в школу. Или вообще не ходить. Это желание ? Да. Но ни интереса, ни проблемы тут нет. Кроме совсем уж крайних случаев.

Тот же интерес к освоению космоса. Ребёнок может интересоваться этим, но не иметь особого желания полететь самому. Есть интерес, но ни желания, ни проблемы нет.

И последний вариант. У ребёнка нет никаких желаний и интересов. Но это проблема.

И всё-таки совсем не понятно, чем вызвано ваше отрицание роли секса в жизни человека и, в частности, подростка.

Фрейд, возможно, его преувеличивал, но вы практически полностью отрицаете.



Берётесь утверждать что для подростков с видео секс играет какую-то роль? Если да я спрошу специально для вас.



вот я у вас и учусь.

Я ничего не отрицаю. В книгах описаны сексуальные девиации подростков, в живую видеть не приходилось. Мой опыт не подтверждает какой бы то роли секса в жизни подростка. Даже сейчас общаясь с 10+ подростками тема секса ими не поднимается. Держат в себе? Остальное не держат. Я бы хотел меньше про них знать, но они сами всё рассказывают.

Берётесь утверждать что для подростков с видео секс играет какую-то роль? Если да я спрошу специально для вас.

Откуда ваши выводы - тайна. Может быть ваш опыт подтверждает хз, выше я вам задал вопрос вы его проигнорировали. Wirująświatła написав: а вы как узнали что они хотят секса? Вам лично это сказали или по глазам?

Повідомлень: 30635 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2522 раз. Подякували: 3505 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 вер, 2025 18:44 Wirująświatła написав: ЛАД написав: Психологу надо бы в этом разбираться. Психологу надо бы в этом разбираться. вот я у вас и учусь. ЛАД написав: И всё-таки совсем не понятно, чем вызвано ваше отрицание роли секса в жизни человека и, в частности, подростка. И всё-таки совсем не понятно, чем вызвано ваше отрицание роли секса в жизни человека и, в частности, подростка. Я ничего не отрицаю. В книгах описаны сексуальные девиации подростков, в живую видеть не приходилось. Мой опыт не подтверждает какой бы то роли секса в жизни подростка. Даже сейчас общаясь с 10+ подростками тема секса ими не поднимается. Держат в себе? Остальное не держат. Я бы хотел меньше про них знать, но они сами всё рассказывают.



Берётесь утверждать что для подростков с видео секс играет какую-то роль? Если да я спрошу специально для вас.



Откуда ваши выводы - тайна. Может быть ваш опыт подтверждает хз, выше я вам задал вопрос вы его проигнорировали. Wirująświatła написав: а вы как узнали что они хотят секса? Вам лично это сказали или по глазам? а вы как узнали что они хотят секса? Вам лично это сказали или по глазам? вот я у вас и учусь.Я ничего не отрицаю. В книгах описаны сексуальные девиации подростков, в живую видеть не приходилось. Мой опыт не подтверждает какой бы то роли секса в жизни подростка. Даже сейчас общаясь с 10+ подростками тема секса ими не поднимается. Держат в себе? Остальное не держат. Я бы хотел меньше про них знать, но они сами всё рассказывают.Берётесь утверждать что для подростков с видео секс играет какую-то роль? Если да я спрошу специально для вас.Откуда ваши выводы - тайна. Может быть ваш опыт подтверждает хз, выше я вам задал вопрос вы его проигнорировали.

Вы всё о девиациях.

Если нет девиаций, то нет и роли секса?

Для подростков с видео много чего может не играть никакой роли.



На ваш вопрос - примерно так же, как вы узнали, что не хотят.

Та ну припиніть… може ви забули, але для підлітків - хлопців (не дівчат) секс виходив завжди на перше місце. Хотілось (поки не давали) аж зуби зводило 😅😅

Мета потусоватись на денсі - щоб зрізати когось. Розуму окучити когось було ще явно малувато (те саме відставання хлопців від дівчат в розвитку) , грошей щоб взяти щедрістю також мало в кого були, але ж бажання було ацке. Так і сексологи кажуть що у хлопців пік лібідо десь в 16, а у дівчат в 30.

Те що вони не вчиняють ці секс. злочини , так це ж тому що це не зона, а нормальні підлітки. Вміють терпіти і тримати своє бажання в кулачку 😅😅

Мета потусоватись на денсі - щоб зрізати когось. Розуму окучити когось було ще явно малувато (те саме відставання хлопців від дівчат в розвитку) , грошей щоб взяти щедрістю також мало в кого були, але ж бажання було ацке. Так і сексологи кажуть що у хлопців пік лібідо десь в 16, а у дівчат в 30.

Те що вони не вчиняють ці секс. злочини , так це ж тому що це не зона, а нормальні підлітки. Вміють терпіти і тримати своє бажання в кулачку 😅😅 Hotab Повідомлень: 16281 З нами з: 15.02.09 Подякував: 395 раз. Подякували: 2488 раз. Профіль 4 4 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 вер, 2025 20:26 ЛАД написав: Если нет девиаций, то нет и роли секса?

я ж не возражаю. подкиньте какое то исследование что секс играет весомую роль в жизни современных подростков. Совок трогать не будем, там кроме дискотеки и секса других развлечений особо не было. А ну ещё индийское кино, пару раз в год.

вспомнила баба как девкой была. Тогда не было интернета и видак был не у всех, через 10е руки доставалась кассета с порно и как на праздник собиралась толпа ее смотреть. Сейчас порно доступно первоклашке со смартфоном, и интереса к сексу резко стало меньше. Не то чтобы ноль, но я его у подростков не вижу. Секс обесценился. Общение обесценилось. Тогда и девушки были проще/сговорчивее и пацаны не такие ленивые, общались охотнее и в гости ходили, на хатах зависали.

Повідомлень: 30635 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2522 раз. Подякували: 3505 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 вер, 2025 21:05 Wirująświatła написав: ЛАД написав: Если нет девиаций, то нет и роли секса?

інтерес до порно замінив інтерес до сексу? ) з якого віку по вашому вони починають займатись сексом? Є дослідження? Дайте вгадаю З 14,5 ?) в середньому.

Щодо доступності порно, зараз їм доступно не тільки дивитись а і знімати)

В мене однокурсник колупається в смартфонах. Рукопісі не горять)

Щодо доступності порно, зараз їм доступно не тільки дивитись а і знімати)

В мене однокурсник колупається в смартфонах. Рукопісі не горять) інтерес до порно замінив інтерес до сексу? ) з якого віку по вашому вони починають займатись сексом? Є дослідження? Дайте вгадаю З 14,5 ?) в середньому.Щодо доступності порно, зараз їм доступно не тільки дивитись а і знімати)В мене однокурсник колупається в смартфонах. Рукопісі не горять) Banderlog

Повідомлень: 3462 З нами з: 24.06.14 Подякував: 115 раз. Подякували: 90 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 вер, 2025 21:08 Banderlog



Рукопісі не горять)



