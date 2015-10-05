|
|
|
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: П'ят 12 вер, 2025 21:22
Додано: П'ят 12 вер, 2025 21:28
Додано: П'ят 12 вер, 2025 21:47
Додано: П'ят 12 вер, 2025 21:54
как вы себе представляете это исследование? кто разрешит его проводить? какая мотивация говорить правду? о таких вещах подростки с 1м встречным не говорят. Нужно какое то доверие такое узнавать, так чтобы тебя не послали.
Зараз переглядають цей форум: Wirująświatła і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор
|