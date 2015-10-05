Banderlog написав:з якого віку по вашому вони починають займатись сексом? Є дослідження? Дайте вгадаю З 14,5 ?) в середньому.
как вы себе представляете это исследование? кто разрешит его проводить? какая мотивация говорить правду? о таких вещах подростки с 1м встречным не говорят. Нужно какое то доверие такое узнавать, так чтобы тебя не послали.
Banderlog написав:з якого віку по вашому вони починають займатись сексом? Є дослідження? Дайте вгадаю З 14,5 ?) в середньому.
как вы себе представляете это исследование? кто разрешит его проводить? какая мотивация говорить правду?
ну давайте по окремості. 1 Опитування 2. В розвинутих країнах сша, британія , австралія збирається медична інформація. 3. колись здибав дані по рф по зараженостях половими інфекціями, там показники впєчатляющі до 17років. 4. Мені жінки постоянно сповідались)
Banderlog написав:Мені жінки постоянно сповідались)
мы о подростках.
Banderlog написав:В розвинутих країнах сша, британія , австралія збирається медична інформація.
как по виду полового члена врач определяет был секс или не было? если подросток сам не признается объективно ничего установить нельзя. Какой ему смысл признаваться? Чтобы полиция потом разбиралась нет ли нарушения закона.
Banderlog написав:колись здибав дані по рф по зараженостях половими інфекціями, там показники впєчатляющі до 17років.
насколько я знаю инфа закрытая. Но особо не интересовался.
Исторически так сложилось, что озабоченный и сильно хотящие секса подростки мне не попадались ни одного человека. После 18 лет озабоченных видел много. У меня друг детства таким был, до 18 не интересовался ни девушками ни сексом. Потом как понесло.... Кстати сам по синьке рассказывал куда его носило.
ну по віду члєна ні, а по віду нє члєна так) вполнє собі. Розказували в 20 як жили в 14) і не особо по сінькє. Про смартфони помните? Дівчата там фотовідеофіксацію роблять і фоточки розсилають) а потім думають, що удалили все чи сховали. І да Хотаб нащот мене прав) кидали нюдси))) Ви думаєте крім вас з підлітками ніхто не общається?