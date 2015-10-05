|
Психологія та саморозвиток
Додано: П'ят 12 вер, 2025 22:52
Banderlog написав:
Ви думаєте крім вас з підлітками ніхто не общається?
зачем мне это думать? мой опыт не подтверждает. Исследования сферы интересов подростков тоже. За пределами моего опыта и этих исследований может происходить что угодно. Каждый сам выбирает чему верить.
стесняюсь спросить вы в каком статусе общаетесь с подростками? не просто ж на улице.
2
3
Додано: П'ят 12 вер, 2025 22:58
Hotab написав:Banderlog
Ах ти ж скотиняка педофільна))
Тю. Ото маєш) ладно б сказав, що на старість драчуном став ).
Ладно, умозрітєльно я б рівень педофілії опустив з 16 до 14 років. Но це не значить що воно мені треба. Просто закон не вспіває за реальністю.
Додано: П'ят 12 вер, 2025 23:01
Wirująświatła написав: Banderlog написав:
Ви думаєте крім вас з підлітками ніхто не общається?
зачем мне это думать? мой опыт не подтверждает. Исследования сферы интересов подростков тоже. За пределами моего опыта и этих исследований может происходить что угодно. Каждый сам выбирает чему верить.
стесняюсь спросить вы в каком статусе общаетесь с подростками? не просто ж на улице.
в статусі хрещеного батька) просто знайомі самі общаються... представте собі 20 річні жінки якихось 5р тому були підлітками)
Додано: Суб 13 вер, 2025 00:05
Wirująświatła написав: ЛАД написав:
Если нет девиаций, то нет и роли секса?
Для подростков с видео много чего может не играть никакой роли.
я ж не возражаю. подкиньте какое то исследование что секс играет весомую роль в жизни современных подростков. Совок трогать не будем, там кроме дискотеки и секса других развлечений особо не было. А ну ещё индийское кино, пару раз в год.
Вы бы хоть глупости не писали.
В совке "кроме дискотеки и секса других развлечений особо не было". И спорта не было, и всяких кружков не было. В каком погребе вы выросли?
Hotab написав:
може ви забули, але для підлітків - хлопців (не дівчат) секс
вспомнила баба как девкой была. Тогда не было интернета и видак был не у всех, через 10е руки доставалась кассета с порно и как на праздник собиралась толпа ее смотреть. Сейчас порно доступно первоклашке со смартфоном, и интереса к сексу резко стало меньше. Не то чтобы ноль, но я его у подростков не вижу. Секс обесценился. Общение обесценилось. Тогда и девушки были проще/сговорчивее и пацаны не такие ленивые, общались охотнее и в гости ходили, на хатах зависали.
И деревья были выше, и трава зеленее, и небо голубее.
6
Додано: Суб 13 вер, 2025 00:21
ЛАД написав:
И деревья были выше, и трава зеленее, и небо голубее.
не знаю , вірю що впахатись так можно люто щоб не хотілось. Но щоб від розваг гормони перестали грати...
Додано: Суб 13 вер, 2025 00:24
Додано: Суб 13 вер, 2025 00:28
Banderlog написав: ЛАД написав:
И деревья были выше, и трава зеленее, и небо голубее.
не знаю , вірю що впахатись так можно люто щоб не хотілось. Но щоб від розваг гормони перестали грати...
Хіба років до 30 мала значення фізична втома?)) Чи недосипання?)
Все нормально виходило)) і входило))
Додано: Суб 13 вер, 2025 00:31
Hotab написав: Banderlog написав: ЛАД написав:
И деревья были выше, и трава зеленее, и небо голубее.
не знаю , вірю що впахатись так можно люто щоб не хотілось. Но щоб від розваг гормони перестали грати...
Хіба років до 30 мала значення фізична втома?)) Чи недосипання?)
Все нормально виходило)) і входило))
Додано: Суб 13 вер, 2025 00:32
ЛАД написав:
Вы бы хоть глупости не писали.
В совке "кроме дискотеки и секса других развлечений особо не было". И спорта не было, и всяких кружков не было. В каком погребе вы выросли?
я и не надеялся что вы шутку поймёте.
Додано: Суб 13 вер, 2025 00:43
Wirująświatła написав: Banderlog написав:
Мені жінки постоянно сповідались)
мы о подростках.
Banderlog написав:
В розвинутих країнах сша, британія , австралія збирається медична інформація.
как по виду полового члена врач определяет был секс или не было? если подросток сам не признается объективно ничего установить нельзя. Какой ему смысл признаваться? Чтобы полиция потом разбиралась нет ли нарушения закона.
Banderlog написав:
колись здибав дані по рф по зараженостях половими інфекціями, там показники впєчатляющі до 17років.
насколько я знаю инфа закрытая. Но особо не интересовался.
Исторически так сложилось, что озабоченный и сильно хотящие секса подростки мне не попадались ни одного человека. После 18 лет озабоченных видел много. У меня друг детства таким был, до 18 не интересовался ни девушками ни сексом. Потом как понесло.... Кстати сам по синьке рассказывал куда его носило.
Простите, у вас самого никаких девиаций на теме секса?
Как-то у вас крайности - по-вашему у подростков или вообще нет интереса, или девиации, или "озабоченные".
О том, что девушки проходят, бывает, осмотр у гинеколога вы никогда не слышали? И на осмотре всё хорошо видно. Да, иногда бывают ошибки, но сравнительно редко.
Соцопросы обычно/часто анонимные.
А вообще, прогуглите "заболеваемость венерическими болезнями подростки". Найдёте много интересного.
P.s. Я просто никак не могу понять, как психолог может считать, что подростки не интересуются сексом. Неужели эти ваши знакомые подростки даже не засматриваются на красивых девочек, не обсуждают их?
Или проблемы с терминологией? Вы говорите о сексе, бросаясь в крайности - или не интересуются, или девиации или "как понесло..." (как вашего друга детства).
Повторю вопрос - сколько лет было Ромео и Джульетте у Шекспира? И зрителей их возраст не удивлял и не вызывал никаких отрицательных эмоций? И это 400 лет назад.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Суб 13 вер, 2025 01:36, всього редагувалось 1 раз.
