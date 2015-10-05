Форуми / Все про гроші: інші

фінансові ринки та послуги / Інше/Різне/Цікаве / Психологія та саморозвиток Психологія та саморозвиток + Додати

тему Відповісти

на тему Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.

#<1 ... 706707708709 Додано: Суб 13 вер, 2025 00:58 Wirująświatła написав: ЛАД написав: В каком погребе вы выросли? В каком погребе вы выросли? я и не надеялся что вы шутку поймёте. я и не надеялся что вы шутку поймёте.

Та якось трудно вас поняти. Хіба вам недостатньо подивитись на пару закоханих і зрозуміти чи є в них крім іскри і контакт? Та якось трудно вас поняти. Хіба вам недостатньо подивитись на пару закоханих і зрозуміти чи є в них крім іскри і контакт? Banderlog

Повідомлень: 3476 З нами з: 24.06.14 Подякував: 116 раз. Подякували: 90 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 вер, 2025 05:34 ЛАД написав: Простите, у вас самого никаких девиаций на теме секса? Простите, у вас самого никаких девиаций на теме секса? лад ещё и сексолог ко всем своим талантам надо было сразу догадаться.



Интересоваться чужими девиациями когда вас об этом не просят - бестактно, низкоинтеллектуально и низкокультурно. Опускаться до такого уровня желания нет. Посему идёте обратно в чс. Banderlog написав: Хіба вам недостатньо подивитись на пару закоханих і зрозуміти чи є в них крім іскри і контакт? Хіба вам недостатньо подивитись на пару закоханих і зрозуміти чи є в них крім іскри і контакт? Есть ощущения и поступки, (в идеале с тестовыми методиками) дают точную картину о том какие потребности на моменте актуальны и удовлетворяются ли они. Если человек сам готов себя раскрыть и есть доверие. Додумками и фантазиями (в народе говорят сплетнями) что там между кем - не занимаюсь. Так далеко можно зайти.

Banderlog написав: Та якось трудно вас поняти. Та якось трудно вас поняти.

Что тут трудного, что я не хочу фантазировать? В народе говорят у кого что болит, тот о том и говорит. Если у подростка есть неудовлетворенная потребность, при наличии доверия они сами всё расскажут, поскольку ищут способы как их удовлетворить. Мой круг общения не говорит о сексе, легко признают что они девственники и не испытывают в связи с этим дискомфорта. Зато 24/7 долдонят о проблемах с финансами, родителями, друзьями и учёбой. Какие я должен сделать выводы?





Wirująświatła написав: За пределами моего опыта и этих исследований может происходить что угодно. За пределами моего опыта и этих исследований может происходить что угодно. в вашем круге общения всё может быть иначе. Я говорю про свой и про количественные опросы интересов подростка с которыми я знаком. лад ещё и сексолог ко всем своим талантамнадо было сразу догадаться.Интересоваться чужими девиациями когда вас об этом не просят - бестактно, низкоинтеллектуально и низкокультурно. Опускаться до такого уровня желания нет. Посему идёте обратно в чс.Есть ощущения и поступки, (в идеале с тестовыми методиками) дают точную картину о том какие потребности на моменте актуальны и удовлетворяются ли они. Если человек сам готов себя раскрыть и есть доверие. Додумками и фантазиями (в народе говорят сплетнями) что там между кем - не занимаюсь. Так далеко можно зайти.Что тут трудного, что я не хочу фантазировать? В народе говорят у кого что болит, тот о том и говорит. Если у подростка есть неудовлетворенная потребность, при наличии доверия они сами всё расскажут, поскольку ищут способы как их удовлетворить. Мой круг общения не говорит о сексе, легко признают что они девственники и не испытывают в связи с этим дискомфорта. Зато 24/7 долдонят о проблемах с финансами, родителями, друзьями и учёбой. Какие я должен сделать выводы?в вашем круге общения всё может быть иначе. Я говорю про свой и про количественные опросы интересов подростка с которыми я знаком. Wirująświatła

Повідомлень: 30640 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2522 раз. Подякували: 3505 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 706707708709 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Психологія грошей: з чого все починається.

pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06 2 7002

pensionerija Чет 29 жов, 2015 20:34