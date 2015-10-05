ЛАД написав:
Простите, у вас самого никаких девиаций на теме секса?
лад ещё и сексолог ко всем своим талантам
надо было сразу догадаться.
Интересоваться чужими девиациями когда вас об этом не просят - бестактно, низкоинтеллектуально и низкокультурно. Опускаться до такого уровня желания нет. Посему идёте обратно в чс.
Banderlog написав:
Хіба вам недостатньо подивитись на пару закоханих і зрозуміти чи є в них крім іскри і контакт?
Есть ощущения и поступки, (в идеале с тестовыми методиками) дают точную картину о том какие потребности на моменте актуальны и удовлетворяются ли они. Если человек сам готов себя раскрыть и есть доверие. Додумками и фантазиями (в народе говорят сплетнями) что там между кем - не занимаюсь. Так далеко можно зайти.
Banderlog написав:
Та якось трудно вас поняти.
Что тут трудного, что я не хочу фантазировать? В народе говорят у кого что болит, тот о том и говорит. Если у подростка есть неудовлетворенная потребность, при наличии доверия они сами всё расскажут, поскольку ищут способы как их удовлетворить. Мой круг общения не говорит о сексе, легко признают что они девственники и не испытывают в связи с этим дискомфорта. Зато 24/7 долдонят о проблемах с финансами, родителями, друзьями и учёбой. Какие я должен сделать выводы?
Wirująświatła написав:
За пределами моего опыта и этих исследований может происходить что угодно.
в вашем круге общения всё может быть иначе. Я говорю про свой и про количественные опросы интересов подростка с которыми я знаком.