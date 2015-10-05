Форуми / Все про гроші: інші

Wirująświatła написав: ЛАД написав: В каком погребе вы выросли? В каком погребе вы выросли? я и не надеялся что вы шутку поймёте. я и не надеялся что вы шутку поймёте.

Та якось трудно вас поняти. Хіба вам недостатньо подивитись на пару закоханих і зрозуміти чи є в них крім іскри і контакт?

Та якось трудно вас поняти. Хіба вам недостатньо подивитись на пару закоханих і зрозуміти чи є в них крім іскри і контакт?

Повідомлень: 3477 З нами з: 24.06.14 Подякував: 116 раз. Подякували: 90 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 вер, 2025 05:34 ЛАД написав: Простите, у вас самого никаких девиаций на теме секса? Простите, у вас самого никаких девиаций на теме секса? девиация видеть секс там где его нет, проецируя на других свои фантазии. Кстати откуда ваши выводы вы так и не сказали.



Опускаться до такого низкоинтеллектуального уровня общения который предлагаете вы желания нет. Посему идёте обратно в чс. Banderlog написав: Хіба вам недостатньо подивитись на пару закоханих і зрозуміти чи є в них крім іскри і контакт? Хіба вам недостатньо подивитись на пару закоханих і зрозуміти чи є в них крім іскри і контакт? Есть ощущения и поступки, которые (в идеале с тестовыми методиками) дают точную картину о том какие потребности на моменте актуальны и удовлетворяются ли они. Если человек готов раскрыть свои ощущения, рассказать о своих поступках. Додумками и фантазиями (в народе говорят сплетнями) что там между кем и какие у кого желания не занимаюсь. Так далеко можно зайти.

Banderlog написав: Та якось трудно вас поняти. Та якось трудно вас поняти.

Что тут трудного, что я не хочу фантазировать? В народе говорят у кого что болит, тот о том и говорит. Если у подростка есть неудовлетворенная потребность, при наличии доверия они сами всё расскажут, поскольку ищут способы как её удовлетворить. Мой круг общения не говорит о сексе, легко признают что они девственники и не испытывают в связи с этим дискомфорта. Секс перестал быть атрибутом взрослости или престижа, как это было несколько поколений назад.



24/7 подростки долдонят о проблемах с финансами, родителями, друзьями и учёбой. Какие я должен сделать выводы? Либо потребность в сексе полностью удовлетворена (как например в жилье и питании) поэтому о нём не говорят, либо такой потребности нет. Ещё можно оторвать интересы от потребностей и тогда делать любые выводы, например "потребности нет, а интерес есть", с такими методами к ладу.





Wirująświatła написав: За пределами моего опыта и этих исследований может происходить что угодно. За пределами моего опыта и этих исследований может происходить что угодно. в вашем круге общения всё может быть иначе. девиация видеть секс там где его нет, проецируя на других свои фантазии. Кстати откуда ваши выводы вы так и не сказали.Опускаться до такого низкоинтеллектуального уровня общения который предлагаете вы желания нет. Посему идёте обратно в чс.Есть ощущения и поступки, которые (в идеале с тестовыми методиками) дают точную картину о том какие потребности на моменте актуальны и удовлетворяются ли они. Если человек готов раскрыть свои ощущения, рассказать о своих поступках. Додумками и фантазиями (в народе говорят сплетнями) что там между кем и какие у кого желания не занимаюсь. Так далеко можно зайти.Что тут трудного, что я не хочу фантазировать? В народе говорят у кого что болит, тот о том и говорит. Если у подростка есть неудовлетворенная потребность, при наличии доверия они сами всё расскажут, поскольку ищут способы как её удовлетворить. Мой круг общения не говорит о сексе, легко признают что они девственники и не испытывают в связи с этим дискомфорта. Секс перестал быть атрибутом взрослости или престижа, как это было несколько поколений назад.24/7 подростки долдонят о проблемах с финансами, родителями, друзьями и учёбой. Какие я должен сделать выводы? Либо потребность в сексе полностью удовлетворена (как например в жилье и питании) поэтому о нём не говорят, либо такой потребности нет. Ещё можно оторвать интересы от потребностей и тогда делать любые выводы, например "потребности нет, а интерес есть", с такими методами к ладу.в вашем круге общения всё может быть иначе.

Повідомлень: 30643 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2522 раз. Подякували: 3505 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 вер, 2025 11:11 дослідження інтересів підлітків



В анкетуванні прийняло участь 657 підлітків різних вікових груп (від 11 до 15 років), що навчалися у загальноосвітніх школах та спеціалізованих освітніх закладах (школа з поглибленим вивченням іноземних мов, обласний ліцей-інтернат для сільської молоді). Вибірка відображувала загальну картину розвитку самосвідомості сучасних підлітків. Всього було отримано 2607 відповідей, категоріями аналізу яких стали основні (ключові) елементи змісту. (судження, окремі слова тощо), а також одиниці квантифікації (частота появи одиниць аналізу в певному об’ємі інформації).





За результатами первинного контент-аналізу відповідей було виділено 12 базисних категорій:





1) «Зовнішність», головним при віднесенні до якої стала оцінка класу відмінностей між дитиною і дорослим, заснована на їх різному зовнішньому вигляді; виділялися такі індикатори (тобто мовленнєві обороти, текстові одиниці, еквівалентні змісту даної категорії) як «відрізняється зростом», «обличчя інше, є борода», «дитина мала, а дорослий великий», «будовою тіла» тощо..





2) «Робота, сім’я», що об’єднує всі висловлювання, в яких знайшли відображення відмінності між дитиною і дорослим, які пов’язуються із наявністю у дорослих сім’ї і роботи, відмінностями в основних заняттях дитини і дорослого: «діти навчаються, а дорослі працюють», «у дорослих є сім’я, дружина, діти, а в нас немає».





3) «Розум». Дана категорія об’єднує відповіді, засновані на переконанні учнів, що дорослі розумніші за дітей, «відрізняються розумом», «дорослі мають інші думки», «інакше розмірковують», «у дорослих інше мислення». У школярів старших класів з’являються більш абстрактні визначення: «наявність логічного мислення», «зріле мислення» тощо.





4) «Обов’язки, відповідальність», що об’єднує дві підгрупи висловлювань: висловлювання, пов’язані з усвідомленням того, що основною відмінністю між дитиною і дорослим є наявність багатьох турбот, проблем, які необхідно вирішувати, обов’язки перед сім’єю, суспільством тощо («дорослі мають багато обов’язків», «дорослі мають піклуватися про сім’ю і дітей, а діти безтурботні», «дорослі серйозніше ставляться до життя» тощо) та висловлювання, пов’язані з усвідомленням того, що дорослі несуть відповідальність за себе і свої вчинки.





5) «Самостійність». До неї відносяться висловлювання, в яких основна відмінність дитини від дорослого вбачається в тому, що дорослі не від кого не залежать, мають значно більшу самостійність: «дорослі все вирішують самостійно», «дорослі можуть жити самостійно, а діти – ні» тощо.





6) «Досвід життя». Категорія об’єднує дві групи висловлювань: перша репрезентує усвідомлення респондентами більшої реалістичності поглядів на життя, притаманної дорослим, на відміну від дітей, які «живуть ілюзіями», «дивляться на світ через рожеві окуляри», «не знають життя». У відповідях цього типу підкреслюються реалістичні, адекватні погляди на життя дорослих, твереза оцінка ними подій і оточуючих. Часто такі відповіді продовжуються і аргументуються відповідями другої групи цієї категорії, в яких дорослий, на відміну від дитини, «має за плечима багатий життєвий досвід», «розуміє життя», «навчений життям і його труднощами», «вміє жити».





7) «Особистісні властивості, якості і характеристики», що містить всі одиниці інформації, пов’язані із наявністю у дорослих певних особистісних характеристик, властивостей, рис. Індикаторами були також висловлювання в яких суттєвою ознакою відмінностей дитини від дорослого була наявність у останнього навичок і вмінь, пов’язаних із саморегуляцією, самокерівництвом. Суттєве збільшення такого типу висловлювань спостерігається із 6 до 9 класу. Основний контекст тверджень складає аналіз вміння дорослого обмірковувати, планувати і контролювати свої дії і вчинки, тримати себе в руках в складних стресових ситуаціях, робити вчинки свідомо, передбачаючи наслідки своїх дій. Найбільш характерними є відповіді: «дорослі наперед думають, що говорять і роблять», «не панікують в складних ситуаціях», «контролюють свої вчинки», «само організовані». На противагу цьому характерними рисами дитини є безпосередність, імпульсивність, легковажність, нездатність стримувати себе і свої бажання. Зазначенні відповіді доповнює те, що серед особистісних якостей, характерних для дорослого, питома вага належить вольовим (стриманість, витримка, сила волі, рішучість, цілеспрямованість, настійливість тощо) і комунікативним якостям .





8.) «Цілі і плани». Категорія є відносно невеликою. Висловлювання цієї категорії майже відсутні у відповідях учнів 5-6 класів. Індикаторами для віднесення відповідей до цієї категорії були відповіді, в яких дорослі, на відміну від дітей, мають «чіткі життєві цілі», «планують своє життя наперед», «думають про майбутнє».





9) «Поведінка» – є найбільш різнобарвною і складною для інтерпретації. Зміст її складають висловлювання, пов’язані з описом характерних для дитини або дорослого моделей поведінки, специфічних способів реагування, занять: «дитина постійно грає, а дорослий ні», «діти поводяться по-дитячому», «мають слухатися дорослих», «в них різна манера поведінки і звички», «дорослі поводяться більш пристойно» тощо.





10) «Світогляд, сенс життя, цінності». Одиниці інформації цієї категорії відсутні серед відповідей учнів 5 – 8 класів, хоча не є чисельними і у відповідях 9-класників. Виділення цієї категорії тем не менш є необхідним, оскільки поява таких ознак дорослої людини як наявність світогляду, життєвих цінностей, особистісних ідеалів і сенсу життя є важливою характеристикою змін у самосвідомості, які відбуваються наприкінці підліткового віку.





11) «Уміння, здібності, інтереси». Категорія є досить нечисельною, хоча і зустрічається у відповідях респондентів усіх вікових груп. Індикаторами для віднесення висловлювань до цієї категорії були текстові одиниці інформації, пов’язані з відмінностями, закладеними у назві категорії: «дорослі більше вміють», «у дорослих і дітей різні інтереси», «у дорослих є різні здібності». Найбільш широко одиниці інформації цієї категорії (переважно пов’язані з «уміннями» дорослих) представлені у відповідях п’ятикласників.





12) «Афективні реакції». Назва категорії досить умовна, однак відображує сутність висловлювань, віднесених до цієї категорії. Відповіді цієї групи текстових одиниць є прикладом нездатності досліджуваних об’єктивно оцінити і проаналізувати відмінності дитини і дорослого, пов’язані із надмірним афективним навантаженням ускладнених стосунків із конкретними дорослими: «дорослі постійно когось повчають і виховують», «дорослі погано ставляться до оцінок дітей», «дорослі не хочуть розуміти дітей», «дорослі мали б більше уваги приділяти своїм дітям», «дорослим байдужі наші переживання і проблеми», «вони не можуть зрозуміти дітей», «читають лекції і моралі» тощо



стр 89

стр 89

https://elibrary.kdpu.edu.ua/bitstream/ ... %D0%BA.pdf стр 89

https://elibrary.kdpu.edu.ua/bitstream/ ... %D0%BA.pdf стр 89

Девіантна поведінка



Антисоціальна (делінквентна) поведінка

Вандалізм

Асоціальна (аморальна) поведінка

Характерним проявом асоціальної поведінки є агресія – (лат. agressio –

напад) – мотивована, деструктивна поведінка, що суперечить нормам і

правилам існування людей в суспільстві, завдає фізичної шкоди об’єктам

нападу, а також моральний збиток живим істотам (негативні переживання,

стан напруженості, пригніченості, страху і т.п.). Основними формами

агресивної поведінки є фізична агресія, негативізм, спрямований проти

керівництва і встановлених правил; вербальна агресія – вираження своїх

відчуттів у чварах, образах, приниженні; аутоагресія – агресія, спрямована

на самого себе.



Агресивна поведінка підлітків постає і як засіб задоволення потреб у

спілкуванні, самовираженні і самоствердженні, у реагуванні на

неблагополучну ситуацію у сім’ї і на жорстоке ставлення з боку батьків,

потреби у досягненні значущої мети. Таким чином, в підлітковому віці

агресивна поведінка є своєрідним захисним механізмом. Більш того, в

процесі соціалізації особистості агресивна поведінка виконує ряд важливих

функцій. У нормі вона звільняє від страху, допомагає відстоювати свої

інтереси, захищає від зовнішньої загрози, сприяє адаптації, виступає

джерелом активності індивіда, його творчого потенціалу і прагнення до

досягнень.



Аутодеструктивна (саморуйнівна поведінка)

Суїцидальна поведінка

Аддиктивна поведінка

Хімічна залежність

Ігрова залежність

Дисморфоманічна (дисморфофобічна)

Анорексія

Гебоідна поведінка

Дромоманія

Девіантна віктимізація

Соціальна дезадаптація



там же стр 67

Повідомлень: 30643 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2522 раз. Подякували: 3505 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 вер, 2025 11:31 Wirująświatła написав: ЛАД написав: Простите, у вас самого никаких девиаций на теме секса? Простите, у вас самого никаких девиаций на теме секса? девиация не видеть интереса к сексу у подростков? да вы сексолог от Бога!



Опускаться до такого низкоинтеллектуального уровня общения желания нет. Посему идёте обратно в чс. девиация не видеть интереса к сексу у подростков? да вы сексолог от Бога!Опускаться до такого низкоинтеллектуального уровня общения желания нет. Посему идёте обратно в чс. Обидчивый вы наш. Я этого не переживу!

Недолго музыка играла.

Девиация не в том, что вы чего-то не видите. Просто очень напоминает: "В Советском Союзе секса нет!"

Я, вообще-то, предлагал другие варианты, например, другое понимание терминологии. У вас понятие секса сводится, похоже, просто к "как понесло..." Влюблённость, к примеру, вы вообще не учитываете. На многие вопросы вы не отвечаете, многие аргументы "не замечаете". Как определить наступление пубертатного периода не знаете. Естественно, в интернете этого не определишь.

То, что "человек - биологический организм" вас почему-то удивляет. Вам кажется, что это компьютер, у которого в соответствующий момент кто-то включает нужную функцию?

Как-то странно для подросткового психолога. Да и для психолога вообще.



Banderlog написав: Хіба вам недостатньо подивитись на пару закоханих і зрозуміти чи є в них крім іскри і контакт? Хіба вам недостатньо подивитись на пару закоханих і зрозуміти чи є в них крім іскри і контакт? Есть ощущения и поступки, которые (в идеале с тестовыми методиками) дают точную картину о том какие потребности на моменте актуальны и удовлетворяются ли они. Если человек готов раскрыть свои ощущения, рассказать о своих поступках. Додумками и фантазиями (в народе говорят сплетнями) что там между кем и какие у кого желания не занимаюсь. Так далеко можно зайти.

Banderlog написав: Та якось трудно вас поняти. Та якось трудно вас поняти.

Что тут трудного, что я не хочу фантазировать? В народе говорят у кого что болит, тот о том и говорит. Если у подростка есть неудовлетворенная потребность, при наличии доверия они сами всё расскажут, поскольку ищут способы как её удовлетворить. Мой круг общения не говорит о сексе, легко признают что они девственники и не испытывают в связи с этим дискомфорта. Секс перестал быть атрибутом взрослости или престижа, как это было несколько поколений назад. 24/7 подростки долдонят о проблемах с финансами, родителями, друзьями и учёбой. Какие я должен сделать выводы? Есть ощущения и поступки, которые (в идеале с тестовыми методиками) дают точную картину о том какие потребности на моменте актуальны и удовлетворяются ли они. Если человек готов раскрыть свои ощущения, рассказать о своих поступках. Додумками и фантазиями (в народе говорят сплетнями) что там между кем и какие у кого желания не занимаюсь. Так далеко можно зайти.Что тут трудного, что я не хочу фантазировать? В народе говорят у кого что болит, тот о том и говорит. Если у подростка есть неудовлетворенная потребность, при наличии доверия они сами всё расскажут, поскольку ищут способы как её удовлетворить. Мой круг общения не говорит о сексе, легко признают что они девственники и не испытывают в связи с этим дискомфорта. Секс перестал быть атрибутом взрослости или престижа, как это было несколько поколений назад. 24/7 подростки долдонят о проблемах с финансами, родителями, друзьями и учёбой. Какие я должен сделать выводы? Способы, как удовлетворить, подростки знают и без вас, зачем им это обсуждать с вами.

И интернет-общение это в любом случае не то, что живое.

Секс как атрибут престижа рассматривался только у недостаточно развитых персонажей.

Я достаточно поздно "потерял девственность". Не в 12, и не в 14 лет. Но я бы не постеснялся в этом признаться. И разговоры ребят на эту тему, порой, на мой взгляд, достаточно похабные, мне не нравились. Ну и что? Это не значит, что меня секс не интересовал, и не было эротических фантазий. Да и вообще это не интерес. Интерес может быть к спорту, к науке, к машинам, к деньгам. А секс просто одна из естественных функций организма. Что о нём говорить, им надо заниматься. Уверен, что в ваших беседах и вопросы еды не обсуждаются. Тоже потому, что нет интереса? Да, при голоде, говорили бы. Но это только потому, что голод человек способен выдерживать 2-3 дня, а без секса можно обходиться долго. Ну и о том, что проблему с отсутствием часто решают мастурбацией, с вами тоже говорить не будут. Поэтому вы можете считать, что этого не существует.



Wirująświatła написав: За пределами моего опыта и этих исследований может происходить что угодно. За пределами моего опыта и этих исследований может происходить что угодно. в вашем круге общения всё может быть иначе. Я говорю про свой и про количественные опросы интересов подростка, которые чудом совпадают с моими наблюдениями. в вашем круге общения всё может быть иначе. Я говорю про свой и про количественные опросы интересов подростка, которые чудом совпадают с моими наблюдениями. Повторю, это нельзя назвать интересом. Интерес легко удовлетворяется просмотром порнушки или даже просто фильмов - сейчас достаточно довольно откровенных сцен. У кого большой интерес, удовлетворяет на практике. Мне девушки когда-то признавались, что первый опыт был по причине "просто интересно".

Поэтому при опросах никому и в голову не придёт называть это "интересом".

И просто забавно, что таким опросам вы доверяете, а опросам о возрасте начала половой жизни или о мастурбации почему-то нет, считаете их фикцией.

Кстати, пример. У моих знакомых в Израиле дочка привела в дом парня, когда ей было, по-моему, 14 лет. И живёт с ним уже лет 5. Интереса к сексу нет.

Здесь знаю семью, где дочка привела парня лет в 15 (или раньше?). Он там жил не постоянно, но оставался ночевать часто. Тоже "интереса нет".

Оба случая не "гулящие".



Странно всё это. Для психолога.

Или потом расскажете, что всё это было "для оживления форума"? Обидчивый вы наш. Я этого не переживу!Недолго музыка играла.Девиация не в том, что вы чего-то не видите. Просто очень напоминает: "В Советском Союзе секса нет!"Я, вообще-то, предлагал другие варианты, например, другое понимание терминологии. У вас понятие секса сводится, похоже, просто к "как понесло..." Влюблённость, к примеру, вы вообще не учитываете. На многие вопросы вы не отвечаете, многие аргументы "не замечаете". Как определить наступление пубертатного периода не знаете. Естественно, в интернете этого не определишь.То, что "человек - биологический организм" вас почему-то удивляет. Вам кажется, что это компьютер, у которого в соответствующий момент кто-то включает нужную функцию?Как-то странно для подросткового психолога. Да и для психолога вообще.Способы, как удовлетворить, подростки знают и без вас, зачем им это обсуждать с вами.И интернет-общение это в любом случае не то, что живое.Секс как атрибут престижа рассматривался только у недостаточно развитых персонажей.Я достаточно поздно "потерял девственность". Не в 12, и не в 14 лет. Но я бы не постеснялся в этом признаться. И разговоры ребят на эту тему, порой, на мой взгляд, достаточно похабные, мне не нравились. Ну и что? Это не значит, что меня секс не интересовал, и не было эротических фантазий. Да и вообще это не интерес. Интерес может быть к спорту, к науке, к машинам, к деньгам. А секс просто одна из естественных функций организма. Что о нём говорить, им надо заниматься.Уверен, что в ваших беседах и вопросы еды не обсуждаются. Тоже потому, что нет интереса? Да, при голоде, говорили бы. Но это только потому, что голод человек способен выдерживать 2-3 дня, а без секса можно обходиться долго. Ну и о том, что проблему с отсутствием часто решают мастурбацией, с вами тоже говорить не будут. Поэтому вы можете считать, что этого не существует.Повторю, это нельзя назвать интересом. Интерес легко удовлетворяется просмотром порнушки или даже просто фильмов - сейчас достаточно довольно откровенных сцен. У кого большой интерес, удовлетворяет на практике. Мне девушки когда-то признавались, что первый опыт был по причине "просто интересно".Поэтому при опросах никому и в голову не придёт называть это "интересом".И просто забавно, что таким опросам вы доверяете, а опросам о возрасте начала половой жизни или о мастурбации почему-то нет, считаете их фикцией.Кстати, пример. У моих знакомых в Израиле дочка привела в дом парня, когда ей было, по-моему, 14 лет. И живёт с ним уже лет 5. Интереса к сексу нет.Здесь знаю семью, где дочка привела парня лет в 15 (или раньше?). Он там жил не постоянно, но оставался ночевать часто. Тоже "интереса нет".Оба случая не "гулящие".Странно всё это. Для психолога.Или потом расскажете, что всё это было "для оживления форума"? Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 13 вер, 2025 11:45, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 36041 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5352 раз. Подякували: 4858 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 вер, 2025 11:40

Зміст категорій якісно нових позитивних характеристик сучасного

отроцтва (порівняно з підлітками 70-80 рр.)









Зміст категорій якісно нових негативних характеристик сучасного

отроцтва (порівняно з підлітками 70-80 рр.)







Ці тенденції зумовлені вертикальними та горизонтальними трансформаціями міжпоколінних взаємодій, відсутність єдиних інформаційних полів для дорослих та підлітків (З.Бауман, М.Грановеттер, Т.Д.Марцинковська та ін.), нівелюванням міжпоколінної спадкоємності на фоні підсилення внутрішньопоколінного запозичення (як правило, елементів субкультур західних країн) (В.О.Яремчук), втратою дорослим функції основного носія цінностей, зразків поведінки та соціальних норм.



Підлітки мають доступ до абсолютно різних (переважно відмінних від батьківських) зразків поведінки, засвоюють цінності та соціальні норми не тільки у безпосередніх контактах зі світом дорослих, але й у межах вільної інформації, яка надходить з екранів телевізора, інтернетсторінок, каналів мас-медіа, веб-сайтів, молодіжних журналів тощо



классический педагогический подход найти во всём виноватого и наказать. А кто ж потерял этот мифический носитель ценностей? может это подростки выдумали коррупцию, культ денег, нивелировали социальные нормы, поделили общество на сорта, перестали финансировать внешкольные мероприятия, спорт, культуру?



Ничего что взрослые носители моделей поведения в тч учителя неконкуренты и не успевают за развитием технологий? Об этом ни-ни. Виноваты СМИ, веб сайты, журналы. О том что современным взрослым предложить подростку нечего кроме своих устаревших стереотипов скромно умолчим.



Вчителі усвідомлюють роль у психосоціальному розвитку

сучасних підлітків використання комп’ютерних технологій, нових носів

інформації (USB, Flash-пам’ять)



и USB с флеш памятью обвинили, короче виноваты глаза и уши.





Підсилення характерних для підліткової кризи прагнень до емансипації, незалежності, дорослості, конфліктності стосунків з дорослими (як і схильності до девіантних, а тим більш делінквентних вчинків) у більшості фокус-груп не виявлено.



При цьому зафіксовано факт небажання самостійності, тенденцію до безтурботного комфортного існування, нівелювання духовно-моральних прагнень на тлі переваги матеріального над духовним, відсутність ідеалів, зразків для наслідування, героїв і норм, егоцентризм, відсутність життєвих цілей, мотивації саморозвитку, небажання вчитися, пошук шляхів відходу від реальності (різноманітні адикції), дискордантність у поведінці, що в цілому відображує інфантильність, незрілість особистісно-емоційної сфери та психологічну непідготовленість до переходу у дорослий стан.



тут уже автор сам запутался. С одной стороны злобные СМИ с USB и флешками вырвали детей из сферы влияния родителей и тут же выясняется, что современные подростки не хотят самостоятельности и эмансипации. То есть готовы выполнять покорно требования взрослых.



Тогда в чём проблема? Пусть взрослые благотворно влияют и будет всем счастье. Несамостоятельный ребенок психологически полностью зависим от взрослого. Взрослый может выбирать ребенку СМИ, формировать его моральные установки и идеалы. Получается проблема не в детях и не в СМИ? там же стр 54Зміст категорій якісно нових позитивних характеристик сучасногоотроцтва (порівняно з підлітками 70-80 рр.)Зміст категорій якісно нових негативних характеристик сучасногоотроцтва (порівняно з підлітками 70-80 рр.)классический педагогический подход найти во всём виноватого и наказать. А кто ж потерял этот мифический носитель ценностей? может это подростки выдумали коррупцию, культ денег, нивелировали социальные нормы, поделили общество на сорта, перестали финансировать внешкольные мероприятия, спорт, культуру?Ничего что взрослые носители моделей поведения в тч учителя неконкуренты и не успевают за развитием технологий? Об этом ни-ни. Виноваты СМИ, веб сайты, журналы. О том что современным взрослым предложить подростку нечего кроме своих устаревших стереотипов скромно умолчим.и USB с флеш памятью обвинили, короче виноваты глаза и уши.тут уже автор сам запутался. С одной стороны злобные СМИ с USB и флешками вырвали детей из сферы влияния родителей и тут же выясняется, что современные подростки не хотят самостоятельности и эмансипации. То есть готовы выполнять покорно требования взрослых.Тогда в чём проблема? Пусть взрослые благотворно влияют и будет всем счастье. Несамостоятельный ребенок психологически полностью зависим от взрослого. Взрослый может выбирать ребенку СМИ, формировать его моральные установки и идеалы. Получается проблема не в детях и не в СМИ? Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 13 вер, 2025 12:08, всього редагувалось 5 разів. Wirująświatła

Повідомлень: 30643 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2522 раз. Подякували: 3505 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 вер, 2025 11:49 Re: Психологія та саморозвиток



🤘

Что-то вспомнилось - "Эти садистки убивают нас на расстоянии" fox767676

Повідомлень: 4211 З нами з: 13.06.20 Подякував: 402 раз. Подякували: 185 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 вер, 2025 12:24 Wirująświatła написав: там же стр 54

Зміст категорій якісно нових позитивних характеристик сучасного

отроцтва (порівняно з підлітками 70-80 рр.)









Зміст категорій якісно нових негативних характеристик сучасного

отроцтва (порівняно з підлітками 70-80 рр.)



там же стр 54Зміст категорій якісно нових позитивних характеристик сучасногоотроцтва (порівняно з підлітками 70-80 рр.)Зміст категорій якісно нових негативних характеристик сучасногоотроцтва (порівняно з підлітками 70-80 рр.) Весьма сомнительные выводы. Для сравнения надо было бы привести результаты "підлітків 70-80 рр.", которых, скорее всего, просто нет.



У підлітків делінквентна поведінка може виявлятися у таких формах: хуліганство, крадіжки, пограбування, вандалізм, фізичне насильство, торгівля наркотиками і зброєю, рекет, сутенерство, шахрайство, напад на бізнесменів і іноземців. За статистикою велика частина злочинів, скоєних підлітками, – групові. В групі знижується страх покарання, різко посилюються агресія і жорстокість, знижується критичність до подій і до себе.



Стосунки сучасного підлітка із батьками, вчителями та дорослими в цілому характеризуються зменшенням субординації, більшою розкутістю, неповагою до них, нігілістичним ставлення до досвіду старших поколінь, зниженням значущості особистості вчителя та авторитету батьків, зменшенням впливу дорослих (сім’ї), схильністю маніпулювати близькими (батьками) (категорія «Зміни у стосунках з дорослим (батьками, вчителями)» – 8 %).



Ці тенденції зумовлені вертикальними та горизонтальними трансформаціями міжпоколінних взаємодій, відсутність єдиних інформаційних полів для дорослих та підлітків (З.Бауман, М.Грановеттер, Т.Д.Марцинковська та ін.), нівелюванням міжпоколінної спадкоємності на фоні підсилення внутрішньопоколінного запозичення (як правило, елементів субкультур західних країн) (В.О.Яремчук), втратою дорослим функції основного носія цінностей, зразків поведінки та соціальних норм.



Підлітки мають доступ до абсолютно різних (переважно відмінних від батьківських) зразків поведінки, засвоюють цінності та соціальні норми не тільки у безпосередніх контактах зі світом дорослих, але й у межах вільної інформації, яка надходить з екранів телевізора, інтернетсторінок, каналів мас-медіа, веб-сайтів, молодіжних журналів тощо



классический педагогический подход найти во всём виноватого и наказать. А кто ж потерял этот мифический носитель ценностей? может это подростки выдумали коррупцию, культ денег, нивелировали социальные нормы, поделили общество на сорта, перестали финансировать внешкольные мероприятия, спорт, культуру?



Ничего что взрослые носители моделей поведения в тч учителя неконкуренты и не успевают за развитием технологий? Об этом ни-ни. Виноваты СМИ, веб сайты, журналы. О том что современным взрослым предложить подростку нечего кроме своих устаревших стереотипов скромно умолчим. классический педагогический подход найти во всём виноватого и наказать. А кто ж потерял этот мифический носитель ценностей? может это подростки выдумали коррупцию, культ денег, нивелировали социальные нормы, поделили общество на сорта, перестали финансировать внешкольные мероприятия, спорт, культуру?Ничего что взрослые носители моделей поведения в тч учителя неконкуренты и не успевают за развитием технологий? Об этом ни-ни. Виноваты СМИ, веб сайты, журналы. О том что современным взрослым предложить подростку нечего кроме своих устаревших стереотипов скромно умолчим. Многое из того, что перечислено, совершенно естественно.

Произошёл резкий социальный слом. Постоянно рассказывают о "совках", о неверных ценностях и искривлённой психологии "совков".

Точно такая же ситуация была 100 лет назад, когда доказывали, что старшее поколение выросло при капитализме и угнетении и поэтому ничего не понимает в новой жизни.

Многое чистая пропаганда. "Сорта" были всегда.

А многое следствие перехода к капитализму. Пока что диковатому. Или просто дикому.

Вы, вроде, совок осуждаете, а тут выступаете против современного устройства общества.

Можете предложить другие варианты?

Или: "Вот если бы Пете глаза, как у Васи, плечи, как у Андрея, ноги, как у Коли, рост, как у Серёжи..."





А можно вопрос?

viewtopic.php?p=5889819#p5889819 и

Вы просто сообщили, какие опросы проводятся? Весьма сомнительные выводы. Для сравнения надо было бы привести результаты "підлітків 70-80 рр.", которых, скорее всего, просто нет.Многое из того, что перечислено, совершенно естественно.Произошёл резкий социальный слом. Постоянно рассказывают о "совках", о неверных ценностях и искривлённой психологии "совков".Точно такая же ситуация была 100 лет назад, когда доказывали, что старшее поколение выросло при капитализме и угнетении и поэтому ничего не понимает в новой жизни.Многое чистая пропаганда. "Сорта" были всегда.А многое следствие перехода к капитализму. Пока что диковатому. Или просто дикому.Вы, вроде, совок осуждаете, а тут выступаете против современного устройства общества.Можете предложить другие варианты?Или: "Вот если бы Пете глаза, как у Васи, плечи, как у Андрея, ноги, как у Коли, рост, как у Серёжи..."А можно вопрос? viewtopic.php?p=5889819#p5889819 это о чём вообще?Вы просто сообщили, какие опросы проводятся? ЛАД 2 Повідомлень: 36041 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5352 раз. Подякували: 4858 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 вер, 2025 14:49 Wirująświatła написав: Ці тенденції зумовлені вертикальними та горизонтальними трансформаціями міжпоколінних взаємодій, відсутність єдиних інформаційних полів для дорослих та підлітків (З.Бауман, М.Грановеттер, Т.Д.Марцинковська та ін.), нівелюванням міжпоколінної спадкоємності на фоні підсилення внутрішньопоколінного запозичення (як правило, елементів субкультур західних країн) (В.О.Яремчук), втратою дорослим функції основного носія цінностей, зразків поведінки та соціальних норм.





При цьому зафіксовано факт небажання самостійності, тенденцію до безтурботного комфортного існування, нівелювання духовно-моральних прагнень на тлі переваги матеріального над духовним, відсутність ідеалів, зразків для наслідування, героїв і норм, егоцентризм, відсутність життєвих цілей, мотивації саморозвитку, небажання вчитися, пошук шляхів відходу від реальності Ці тенденції зумовлені вертикальними та горизонтальними трансформаціями міжпоколінних взаємодій, відсутність єдиних інформаційних полів для дорослих та підлітків (З.Бауман, М.Грановеттер, Т.Д.Марцинковська та ін.), нівелюванням міжпоколінної спадкоємності на фоні підсилення внутрішньопоколінного запозичення () (В.О.Яремчук), втратою дорослим функції основного носія цінностей, зразків поведінки та соціальних норм., тенденцію до безтурботного комфортного існування, нівелювання духовно-моральних прагнень на тлі переваги матеріального над духовним, відсутність ідеалів, зразків для наслідування, героїв і норм, егоцентризм, відсутність життєвих цілей, мотивації саморозвитку, небажання вчитися, пошук шляхів відходу від реальності

В мене бракує освіти і часу щоб говорити з вами вашими понятіями.

Ви упускаєте той факт, що порно не просто доступне. Воно займає значну роль в "мистецтві" не помню точних цифр, но здається в інтернеті 10 відсотків інформації. І ідеалали, та зразки для наслідування не відсутні. молоді не тільки на сучасних вандамів чи брюслі хотять бути схожі але і на порнозірок).

В молоді свої кумири. Оззі озборн їх не шокує. Років 7 тому я познайомився з таким.

https://youtu.be/oNg3M9IJJlY?feature=shared В мене бракує освіти і часу щоб говорити з вами вашими понятіями.Ви упускаєте той факт, що порно не просто доступне. Воно займає значну роль в "мистецтві" не помню точних цифр, но здається в інтернеті 10 відсотків інформації. І ідеалали, та зразки для наслідування не відсутні. молоді не тільки на сучасних вандамів чи брюслі хотять бути схожі але і на порнозірок).В молоді свої кумири. Оззі озборн їх не шокує. Років 7 тому я познайомився з таким. Banderlog

