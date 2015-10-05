|
Психологія та саморозвиток
Додано: Суб 13 вер, 2025 19:48
Wirująświatła написав:
педагоги бы от этой фразы получили инфаркт, плохо учится, караул, ужос ужос. Зато у удобных детей все в порядке, послушный, хорошие оценки и никаких контактов за пределами школы. Сидит дома телевизор смотрит и помогает маме по кухне. Пофиг что нет интереса к миру и к людям, нафиг они нужны?
Ставлення до навчання і учбова мотивація у підлітковому віці набуває парадоксального характеру: навчання підлітків характеризується зниженням мотивації учіння, що пояснюється зростанням інтересу до навколишнього світу за межами школи і усвідомленням значущості спілкування із однолітками, що, в цілому, є позитивними чинниками психічного розвитку.
Я от досі не можу зрозуміти, кого ви відносите в оцю категорію "зручні діти", з контексту воно звучить як щось принизливе.
То хоч окресліть, який %% дітей ви відносите до "зручних"?
Додано: Суб 13 вер, 2025 19:50
Banderlog написав: ЛАД написав:
P.s. Удивило совпадение цифр.
нащо їм стіки на місяць? На в kfc мало вистачити і менше.
Взагалі цікаво що для них зара мірило успіху? Останній епл? А ще?
Останній епл це вже застаріла категорія
Додано: Суб 13 вер, 2025 19:52
Hotab написав:ЛАД
Hotab, только мы вчера поговорили о Непале
А, я про ці качелі там чув вже кілька днів.,
А я как-то прозевал.
Сами понимаете, больше интересуюсь нашей ситуацией.
Додано: Суб 13 вер, 2025 19:52
ЛАД написав: Banderlog написав: Wirująświatła написав:Banderlog
мне эта тема надоела, то что порно доступно ни для кого не секрет и не новость. Катастрофы с наступлением эры интернета не произошло, вопреки фобиям борцов за мораль. Кому надо смотрят, большинству подростков не надо.
Большинству надо. І котострофа наступила) хто тут за шо бореться, колего? Ми вас тіки акуратно поправляєм, щоб особо не загинали) а те що вам тема не інтєрєсна і раздражає то якраз вопрос. Но відповіді шукати не будем, поважаєм ваші границі.
То об чом там з інтересів підлітків поговорим?
За грощі?
За гроші з підлітками то цікава тема.
Разговаривал как-то с парнем (20 лет) в Харькове. Учится в юрке и работает в KFC. Он советовался, чем заняться, чтобы хорошо зарабатывать.
- Сколько это, "хорошо"?
- Хотя бы тысяч 20. Лучше больше. (понятно, не грн)
Естественно, это надо побыстрее, не через 20 лет.
Мои попытки объяснить, что для Украины это многовато, хотя, в принципе, возможно, успехом не увенчались. Ушёл неудовлетворённый.
Сейчас в августе встречался с внуком, который в Германии (14 лет).
- Женюсь и детей буду заводить, когда буду хорошо зарабатывать и смогу их обеспечить.
- Сколько это, "хорошо"?
- Тысяч 20 (евро).
- В Германии это очень высокий доход, можно очень неплохо жить и за меньшие деньги. Например, тысяч 8.
- Да ну, это от зарплаты до зарплаты, ни на что не хватит.
При этом: "Работать на дядю не хочу".
Мои попытки что-то объяснить особым успехом, по-моему, не увенчались. Пвтался объяснить, что пока ему надо больше учиться, а не зарабатывать деньги. Но всё же 14 лет, надеюсь, ещё поумнеет.
P.s. Удивило совпадение цифр.
Я підозрюю звідки така зумерська синхронізація, це явно з від якихось блогерів з тіктоку, як інфантилізм взагалі, так і неадекватні очікування заробітків
Додано: Суб 13 вер, 2025 19:53
Faceless написав: Banderlog написав: ЛАД написав:
P.s. Удивило совпадение цифр.
нащо їм стіки на місяць? На в kfc мало вистачити і менше.
Взагалі цікаво що для них зара мірило успіху? Останній епл? А ще?
Останній епл це вже застаріла категорія
А що зараз?
Додано: Суб 13 вер, 2025 19:56
Faceless написав:
.......Я підозрюю звідки така зумерська синхронізація, це явно з від якихось блогерів з тіктоку, як інфантилізм взагалі, так і неадекватні очікування заробітків
Возможно.
Но, вроде, разный возраст. В таком возрасте 6 лет огромная разница. Должны бы слушать разных блогеров.
Додано: Суб 13 вер, 2025 19:58
ЛАД написав: Hotab написав:ЛАД
Hotab, только мы вчера поговорили о Непале
А, я про ці качелі там чув вже кілька днів.,
А я как-то прозевал.
Сами понимаете, больше интересуюсь нашей ситуацией.
Та мені теж сказали інші, у кого більше часу на читання «все підряд».
Я ледве після польотів знаходжу час на спортзал і побутові речі: їжа, прання. Новини світу також не читаю особливо
Додано: Суб 13 вер, 2025 20:02
ЛАД написав: Faceless написав:
Banderlog написав:[quote="5889883:ЛАД"]
P.s. Удивило совпадение цифр.
нащо їм стіки на місяць? На в kfc мало вистачити і менше.
Взагалі цікаво що для них зара мірило успіху? Останній епл? А ще?
Останній епл це вже застаріла категорія
А що зараз?[/quote]Я не дуже тримаюсь в темі, але ніби всякі лабуби
Додано: Суб 13 вер, 2025 20:08
ЛАД написав:
P.s. Удивило совпадение цифр.
Люди, интенсивно работающие с цифрами, отмечают, что при произвольном придумывании чисел, люди склонны злоупотреблять цифрами 3 и 7. Подозреваю, что просто взята реалистичная хорошая зарплата в 6-7, умножена на три и округлена.
Люди удивительно шаблонны в своих фантазиях.
Додано: Суб 13 вер, 2025 21:50
