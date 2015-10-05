|
Психологія та саморозвиток
Додати тему
тему
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Суб 13 вер, 2025 22:15
Wirująświatła написав:
Интересно, что пережил с точки зрения психолога мальчишка, пока этот блогер вернул ему самокат.
ЛАД
2
Повідомлень: 36070
З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5352 раз.
- Подякували: 4858 раз.
Профіль
2
2
6
Додано: Суб 13 вер, 2025 22:16
Faceless написав:
.......
Я не дуже тримаюсь в темі, але ніби всякі лабуби
Думаю, лабуби это краткосрочное увлечение и быстро пройдёт.
ЛАД
2
Повідомлень: 36070
З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5352 раз.
- Подякували: 4858 раз.
Профіль
2
2
6
Додано: Суб 13 вер, 2025 22:18
ЛАД написав: Faceless написав:
.......
Я не дуже тримаюсь в темі, але ніби всякі лабуби
Думаю, лабуби это краткосрочное увлечение и быстро пройдёт.
Айфони теж не краєугольна цегла
Faceless
- Модератор
Повідомлень: 36600
З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1495 раз.
- Подякували: 8242 раз.
Профіль
4
9
3
Додано: Суб 13 вер, 2025 22:40
Важнейшим фактором, привлекающим мальчика в группу сверстников, является равноправие всех ее участников: никто не имеет права ему приказывать, что-либо требовать, вообще «командовать». Группа функционирует на основе добровольности, и, если тебе не нравятся порядки в этой группе, ты можешь уйти и поискать другую компанию, отношения в которой тебе больше по душе. Никто не имеет права и на практике не может тебя удержать.
Понравилась тебе эта компания и ты ей понравился — ты назавтра снова пришел, и тебе рады; не понравилась тебе эта группа ребят или ты им «не пришелся» — ты к ним больше не подходишь.
В группе мальчик ощущает солидарность сверстников: у них сходные проблемы и трудности, их также «гнобит» математичка и также «загоняют» домой в 10 вечера, даже если еще светло и погода хорошая. Нахождение среди «принимающих» тебя сверстников формирует в мальчике чувство эмоционального благополучия.
В течение 3–4 часов пребывания в группе он не ждет упреков, критики, понукания, отношения к себе «свысока», его не заставляют, как дома, выполнять работу, которую он выполнять не хочет (тот факт, что работа эта часто необходима, мальчик игнорирует).
В группе ровесников мальчик учится всем аспектам адаптации в коллективе, основанном на равноправии и саморегулировании, то есть в коллективах, в которые ему предстоит войти после окончания школы и находиться всю жизнь (если только он не станет военнослужащим). Он старается понять, когда нужно что-либо сказать, а когда — сдержаться и промолчать, когда — выступить с собственной инициативой, а когда — просто присоединиться к чужой, когда — под благовидным предлогом уклониться от дела, которое он считает ненужным. Словом, мальчик осуществляет процесс социализации.
Конечно же, этот процесс происходит с ним и в семье, и в школе, но в семье у него нет возможности освоить партнерские отношения, а в школе детское самоуправление сведено до минимума. Так что без нахождения и функционирования в группе сверстников ему к взрослой жизни никак не подготовиться. Американский подростковый психолог Эллен Боувер установила, что отношения к своим родителям у мальчиков после года пребывания в группе улучшается на 25—30 %.
Отношения к родителям и с родителями у тех 15–16-летних, кто не может закрепиться в постоянной группе, кто отвергается то одной, то другой группой, гораздо хуже, чем у постоянных членов группы сверстников. Сами мальчики осознают, что, когда они узнали об ограничениях и требованиях, которые существуют в семьях некоторых участников группы, их собственные «предки» стали казаться им «не такой уж жестью», взаимоотношения в семье — не столь уж трагическими.
Они получают информацию об интересах и увлечениях близких им по духу сверстников и сравнивают их со своими интересами и увлечениями, своими достижениями.
Под влиянием полученной в группе информации они часто корригируют свои интересы, увлечения и свои действия. Патрик МакТэр много лет изучал тинейджеров с каким-либо одним «сверхценным» увлечением: коллекционированием, моделированием, чтением определенной литературы.
В большинстве изученных им случаев усилия родителей расширить кругозор мальчиков 15–17 лет, увлечь их еще чем-нибудь, увести их от их «моноувлечения» успеха не приносили: родители для ребят этого возраста не авторитеты, а скорее наоборот.
Но, включившись в общение в группе сверстников, они очень быстро добавляли к своему увлечению еще одно или два, чрезмерная фиксация на одном, пусть и вполне достойном, виде деятельности существенно уменьшалась. Мнение группы, большинства ее участников или нескольких наиболее уважаемых подростков группы — для него абсолютный авторитет.
Wirująświatła
Повідомлень: 30648
З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2522 раз.
- Подякували: 3505 раз.
Профіль
2
3
