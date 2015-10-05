RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
  #<1 ... 711712713714
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 11:03

Експериментальну вибірку склали 229 підлітків віком 13 – 14 років.
Діагностика рівня виявлення лідерських здібностей школярів-підлітків
експериментальної вибірки була здійснена за допомогою опитувальника
Е.Жарикова та Є.Крушельницького, що дозволяє визначити розвиненість
лідерських властивостей особистості.


Автори методики зазначають, що ознаками лідерських здібностей
респондентів є такі характеристики:

вольовий, здатний долати перешкоди на
шляху до мети;

наполегливий, вміє розумно ризикувати;

терплячий, готовий
довго і добре виконувати одноманітну, нецікаву роботу;

ініціативний і
прагне працювати без дріб’язкового опікування;

психічно стійкий і не
дозволяє захопити себе нереальними пропозиціями;

добре пристосовується
до нових умов і вимог;

самокритичний, тверезо оцінює не лише свої успіхи,
але й невдачі;

вимогливий до себе та інших, вміє спитати звіт щодо
дорученої роботи;

критичний, здатен бачити у заманливих пропозиціях
слабкі сторони;

надійний, тримає слово, на нього можна покластися;


витривалий, може працювати навіть в умовах перевантажень;


сприйнятливий до нового, схильний вирішувати нетрадиційні задачі
оригінальними методами;

стресостійкий, не втрачає самовладання і
працездатності в екстремальних ситуаціях;

оптимістичний, ставиться до
труднощів як до неминучих і здоланних перешкод;

рішучий, здатний
самостійно і своєчасно приймати рішення, у критичних ситуаціях брати
відповідальність на себе;

здатен змінювати стиль поведінки залежно від
умов, може і вимагати і підбадьорювати

Какой-то лидер у автора псих одиночка. Ничего не сказано про открытость новым знакомствам и широкий спектр социальных связей. Это главные качества, не бояться людей, не бояться конфликтных ситуаций или что о тебе плохо подумают.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30656
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2522 раз.
Подякували: 3505 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 11:35

  Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:а хто має навязувати моральні орієнтири як не старше покоління?)
навязывание с современными подростками не работает от слова вообще.

Все працює, на цьому і тримаєтьсься образованіє пропаганда і даж мода.
Теж мені особливі інопланетяни. :lol:
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3482
З нами з: 24.06.14
Подякував: 116 раз.
Подякували: 90 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 11:41

  Wirująświatła написав:Какой-то лидер у автора псих одиночка. Ничего не сказано про открытость новым знакомствам и широкий спектр социальных связей. Это главные качества, не бояться людей, не бояться конфликтных ситуаций или что о тебе плохо подумают.

Можно быть лидером в устоявшемся коллективе.
Мне показался странным только критерий усидчивости. Почему-то всегда казалось, что способность долго выполнять неинтересную работу - это свойство идеального исполнителя, а не лидера.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8824
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6477 раз.
Подякували: 21647 раз.
 
Профіль
 
132
82
38
2
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 11:41

Wirująświatła

Поясни оцей стан, будь ласка.
Між питанням і відповіддю було 5 хвилин.

Зображення

😅
Hotab
 
Повідомлень: 16317
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2490 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 11:43

Hotab это необъяснимый феномен

  Banderlog написав:Все працює, на цьому і тримаєтьсься образованіє пропаганда і даж мода.
Теж мені особливі інопланетяни.
ахаха почему мода на лабубу а не на Есенина не задумывался? (давай на ты). Или на спинеры. Или на татуировки. У меня подруга делает татушки у нее заказов на месяц вперед. Клиентам 15-19лет. А музыку ты их слышал?

Зображення
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 14 вер, 2025 11:53, всього редагувалось 3 разів.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30656
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2522 раз.
Подякували: 3505 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 11:46

  Banderlog написав:
  Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:а хто має навязувати моральні орієнтири як не старше покоління?)
навязывание с современными подростками не работает от слова вообще.

Все працює, на цьому і тримаєтьсься образованіє пропаганда і даж мода.
Теж мені особливі інопланетяни. :lol:

Стоит разделять силовое и скрытое навязывание (терминология наверняка неверна, но суть отражает). Скрытое навязывание создаёт у человека иллюзию самостоятельно принятых решений. Это работает и не вызывает сопротивления. Не работает именно силовое навязывание.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8824
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6477 раз.
Подякували: 21647 раз.
 
Профіль
 
132
82
38
2
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 11:47

  Сибарит написав:Скрытое навязывание создаёт у человека иллюзию самостоятельно принятых решений.
дык навяжите Географию, и вообще всю школьную программу скрыто, в чём проблема? причина в другом.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30656
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2522 раз.
Подякували: 3505 раз.
 
Профіль
 
2
3
  #<1 ... 711712713714
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Психологія грошей: з чого все починається.
pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06
2 7003
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2015 20:34
pensionerija

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (2292)
14.09.2025 12:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.