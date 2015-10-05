Експериментальну вибірку склали 229 підлітків віком 13 – 14 років. Діагностика рівня виявлення лідерських здібностей школярів-підлітків експериментальної вибірки була здійснена за допомогою опитувальника Е.Жарикова та Є.Крушельницького, що дозволяє визначити розвиненість лідерських властивостей особистості.
Автори методики зазначають, що ознаками лідерських здібностей респондентів є такі характеристики:
вольовий, здатний долати перешкоди на шляху до мети;
наполегливий, вміє розумно ризикувати;
терплячий, готовий довго і добре виконувати одноманітну, нецікаву роботу;
ініціативний і прагне працювати без дріб’язкового опікування;
психічно стійкий і не дозволяє захопити себе нереальними пропозиціями;
добре пристосовується до нових умов і вимог;
самокритичний, тверезо оцінює не лише свої успіхи, але й невдачі;
вимогливий до себе та інших, вміє спитати звіт щодо дорученої роботи;
критичний, здатен бачити у заманливих пропозиціях слабкі сторони;
надійний, тримає слово, на нього можна покластися;
витривалий, може працювати навіть в умовах перевантажень;
сприйнятливий до нового, схильний вирішувати нетрадиційні задачі оригінальними методами;
стресостійкий, не втрачає самовладання і працездатності в екстремальних ситуаціях;
оптимістичний, ставиться до труднощів як до неминучих і здоланних перешкод;
рішучий, здатний самостійно і своєчасно приймати рішення, у критичних ситуаціях брати відповідальність на себе;
здатен змінювати стиль поведінки залежно від умов, може і вимагати і підбадьорювати
Какой-то лидер у автора псих одиночка. Ничего не сказано про открытость новым знакомствам и широкий спектр социальных связей. Это главные качества, не бояться людей, не бояться конфликтных ситуаций или что о тебе плохо подумают.
Можно быть лидером в устоявшемся коллективе. Мне показался странным только критерий усидчивости. Почему-то всегда казалось, что способность долго выполнять неинтересную работу - это свойство идеального исполнителя, а не лидера.
Banderlog написав:Все працює, на цьому і тримаєтьсься образованіє пропаганда і даж мода. Теж мені особливі інопланетяни.
ахаха почему мода на лабубу а не на Есенина не задумывался? (давай на ты). Или на спинеры. Или на татуировки. У меня подруга делает татушки у нее заказов на месяц вперед. Клиентам 15-19лет. А музыку ты их слышал?
навязывание с современными подростками не работает от слова вообще.
Стоит разделять силовое и скрытое навязывание (терминология наверняка неверна, но суть отражает). Скрытое навязывание создаёт у человека иллюзию самостоятельно принятых решений. Это работает и не вызывает сопротивления. Не работает именно силовое навязывание.