Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 17:00

  Дюрі-бачі написав:2. Частину зарплати переніс в лутбокси. Раніше б 10 працівникам заплатив по 1_500. $, а зараз платить 10 по 1_000 $ і ще розігрує 2 премії по 2_500$.

И молодежь на это ведётся? Я бы немедленно уволился, если бы мне треть зарплаты выдали лотерейными билетами.
Сибарит
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 17:02

Re: Психологія та саморозвиток

  Сибарит написав:И молодежь на это ведётся? Я бы немедленно уволился, если бы мне треть зарплаты выдали лотерейными билетами.

Так от мене і здивувало, що ведеться і переможці ще й іншим рекомендують...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 14 вер, 2025 17:03, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 17:02

ЛАД


Видео недоступно
Это видео с ограниченным доступом"

Тре задонатить 😅
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 17:05

  Сибарит написав:
  Дюрі-бачі написав:2. Частину зарплати переніс в лутбокси. Раніше б 10 працівникам заплатив по 1_500. $, а зараз платить 10 по 1_000 $ і ще розігрує 2 премії по 2_500$.

И молодежь на это ведётся? Я бы немедленно уволился, если бы мне треть зарплаты выдали лотерейными билетами.

Я бы тоже.
Может, "ведутся", потому что некуда уйти?
А первый метод применим далеко не везде.
Интересно, что за работа.
ЛАД
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 17:06

  Hotab написав:ЛАД


Видео недоступно
Это видео с ограниченным доступом"

Тре задонатить 😅
Не, я на такое не ведусь. :)
ЛАД
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 17:13

  Дюрі-бачі написав:
  Сибарит написав:И молодежь на это ведётся? Я бы немедленно уволился, если бы мне треть зарплаты выдали лотерейными билетами.

Так от мене і здивувало, що ведеться і переможці ще й іншим рекомендують...

Тогда следующим шагом должна стать установка в конторе игровых автоматов. Так можно будет компенсировать почти все затраты на оплату труда 😁
Сибарит
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 17:16

  ЛАД написав:Я бы тоже.
Может, "ведутся", потому что некуда уйти?
А первый метод применим далеко не везде.
Интересно, что за работа.

Если бы некуда было уйти, не нужны были бы такие ухищрения.
Работа явно не на конвейере 😁
Сибарит
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 17:17

Re: Психологія та саморозвиток

Wirująświatła написав:
  Faceless написав:
Wirująświatła написав:[quote="5890145:Faceless"]Від олімпіади обʼєктивно користі більше, але поріг входу високий, це не єсєнін.
обесценивать есенина не нужно. Есть тысячи людей которым нравится его творчество, в т.ч. мне. Лучше просто нахамите.

А я не хочу просто так хаміть. Я краще скажу, що для мене єсєнін просто черговий кацапський графоман

лучше пишите о том что вы любите, а не кого ненавидите/презираете. :D свою ненависть/презрение лучше не демонстрировать публично, чтобы не подумали что вы ненавидите всех.[/quote]Це залежить від мети, як я хочу в конкретний момент себе подати. Може конкретно зараз мета зробити саме таке враження
Faceless
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 17:17

любителям тонкого юмора. под песню я русский кореец Олег шёл 10й час по асфальту на лыжах

Wirująświatła
