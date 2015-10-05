|
Психологія та саморозвиток
Додано: Нед 14 вер, 2025 17:00
Дюрі-бачі написав:
2. Частину зарплати переніс в лутбокси. Раніше б 10 працівникам заплатив по 1_500. $, а зараз платить 10 по 1_000 $ і ще розігрує 2 премії по 2_500$.
И молодежь на это ведётся? Я бы немедленно уволился, если бы мне треть зарплаты выдали лотерейными билетами.
-
Додано: Нед 14 вер, 2025 17:02
Сибарит написав:
И молодежь на это ведётся? Я бы немедленно уволился, если бы мне треть зарплаты выдали лотерейными билетами.
Так от мене і здивувало, що ведеться і переможці ще й іншим рекомендують...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Нед 14 вер, 2025 17:03, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 14 вер, 2025 17:02
ЛАД
Видео недоступно
Это видео с ограниченным доступом"
Тре задонатить 😅
Додано: Нед 14 вер, 2025 17:05
Сибарит написав: Дюрі-бачі написав:
2. Частину зарплати переніс в лутбокси. Раніше б 10 працівникам заплатив по 1_500. $, а зараз платить 10 по 1_000 $ і ще розігрує 2 премії по 2_500$.
И молодежь на это ведётся? Я бы немедленно уволился, если бы мне треть зарплаты выдали лотерейными билетами.
Я бы тоже.
Может, "ведутся", потому что некуда уйти?
А первый метод применим далеко не везде.
Интересно, что за работа.
Додано: Нед 14 вер, 2025 17:06
Hotab написав:ЛАД
Видео недоступно
Это видео с ограниченным доступом"
Тре задонатить 😅
Не, я на такое не ведусь.
Додано: Нед 14 вер, 2025 17:13
Дюрі-бачі написав: Сибарит написав:
И молодежь на это ведётся? Я бы немедленно уволился, если бы мне треть зарплаты выдали лотерейными билетами.
Так от мене і здивувало, що ведеться і переможці ще й іншим рекомендують...
Тогда следующим шагом должна стать установка в конторе игровых автоматов. Так можно будет компенсировать почти все затраты на оплату труда 😁
Додано: Нед 14 вер, 2025 17:16
ЛАД написав:
Я бы тоже.
Может, "ведутся", потому что некуда уйти?
А первый метод применим далеко не везде.
Интересно, что за работа.
Если бы некуда было уйти, не нужны были бы такие ухищрения.
Работа явно не на конвейере 😁
Додано: Нед 14 вер, 2025 17:17
Wirująświatła написав: Faceless написав:
Wirująświatła написав:[quote="5890145:Faceless"]Від олімпіади обʼєктивно користі більше, але поріг входу високий, це не єсєнін.
обесценивать есенина не нужно. Есть тысячи людей которым нравится его творчество, в т.ч. мне. Лучше просто нахамите.
А я не хочу просто так хаміть. Я краще скажу, що для мене єсєнін просто черговий кацапський графоман
лучше пишите о том что вы любите, а не кого ненавидите/презираете.
свою ненависть/презрение лучше не демонстрировать публично, чтобы не подумали что вы ненавидите всех.[/quote]Це залежить від мети, як я хочу в конкретний момент себе подати. Може конкретно зараз мета зробити саме таке враження
Додано: Нед 14 вер, 2025 17:17
любителям тонкого юмора. под песню "я русский" кореец Олег шёл 10й час по асфальту на лыжах
Додано: Нед 14 вер, 2025 17:28
Faceless написав:
Може конкретно зараз мета зробити саме таке враження
надеюсь у вас получилось)
