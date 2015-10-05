|
|
|
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Пон 15 вер, 2025 07:38
Re: Психологія та саморозвиток
Додано: Пон 15 вер, 2025 07:42
Додано: Пон 15 вер, 2025 07:43
Faceless
Круто
Дійсно PAPI, але не ковзання, а кут зниження (положення літака відносно глісади передпосадкового зниження.
Якщо 2 червоних + 2 білих бачить пілот (як тут) , то він дивиться з правильного кута і знаходиться на глісаді
Якщо червоних більше, то провалився, якщо більше білих - то високо йде .
Додано: Пон 15 вер, 2025 07:46
Психологія та саморозвиток
Те що попалось нагуглене було з якимось рагульним перекладом, суть переказана правильно, що то має бути два червоних і два білих, для орієнтації пілота для куту по вертикалі, але мабуть через рагульний переклад було названо "ковзання" - підозри були, що то якось невдало, але думаю хз, може термінологія така
Додано: Пон 15 вер, 2025 07:48
Faceless
Кут ковзання існує, але це коли літак відхиляє вправо/вліво ніс, при цьому траєкторія польоту незмінна. Оце він «. ковзає». По типу як авто їде юзом.
Додано: Пон 15 вер, 2025 07:51
Re: Психологія та саморозвиток
Інші світлові пристрої також допомагають пілотам наближатися, як у випадку з індикатором шляху точності наближення (PAPI). PAPI - це наочний посібник, який надає інформацію керівництва, щоб допомогти пілотам придбати та підтримувати правильний підхід (у вертикальній площині) до аеропорту. Він складається з 4 ліхтарів дисплея в ряд, розташованих з правого боку злітно-посадкової смуги, приблизно в 300 метрах за поріг посадки. Ці вогні випромінюють в червоному спектрі нижче ковзної траєкторії і в білому спектрі над ним. Для того, щоб слідувати правильному нахилу ковзання, пілот маневрує літаком, щоб отримати рівну кількість червоних і білих вогнів, тобто 2 червоних вогнів у лівій частині та 2 білих вогнів у правій частині.
Відчувається рагульність перекладу))
Додано: Пон 15 вер, 2025 07:58
А автопилот эти огни видит? 😁
Доходили до меня слухи, что нынче крайне не рекомендованы посадки на руках.
Додано: Пон 15 вер, 2025 08:09
Re: Психологія та саморозвиток
Думаю автопілот по радіоелектронним засобам працює. А це для екстрених випадків і для додаткового контролю
|