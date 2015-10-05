RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
  #<1 ... 718719720721>
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 23:55

Зображення
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30669
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2522 раз.
Подякували: 3506 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 06:09

Wirująświatła
Знаєш що то?
(Обвів на малюнку)

Зображення
Hotab
 
Повідомлень: 16329
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2489 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 07:38

Re: Психологія та саморозвиток

Hotab написав:Wirująświatła
Знаєш що то?
(Обвів на малюнку)

Зображення
Це те що називається PAPI? Для визначення правильного куту ковзання?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36611
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1495 раз.
Подякували: 8243 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 07:42

  Hotab написав:Wirująświatła
Знаєш що то?
(Обвів на малюнку)

Светофор?
Лада прёт на красный?
😁
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8837
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6477 раз.
Подякували: 21647 раз.
 
Профіль
 
132
82
38
2
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 07:43

Faceless
Круто
Дійсно PAPI, але не ковзання, а кут зниження (положення літака відносно глісади передпосадкового зниження.
Якщо 2 червоних + 2 білих бачить пілот (як тут) , то він дивиться з правильного кута і знаходиться на глісаді
Якщо червоних більше, то провалився, якщо більше білих - то високо йде .
Hotab
 
Повідомлень: 16329
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2489 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 07:46

Психологія та саморозвиток

Hotab написав:Faceless
Круто
Дійсно PAPI, але не ковзання, а кут зниження (положення літака відносно глісади передпосадкового зниження.
Якщо 2 червоних + 2 білих бачить пілот (як тут) , то він дивиться з правильного кута і знаходиться на глісаді
Якщо червоних більше, то провалився, якщо більше білих - то високо йде .
Те що попалось нагуглене було з якимось рагульним перекладом, суть переказана правильно, що то має бути два червоних і два білих, для орієнтації пілота для куту по вертикалі, але мабуть через рагульний переклад було названо "ковзання" - підозри були, що то якось невдало, але думаю хз, може термінологія така
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36611
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1495 раз.
Подякували: 8243 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 07:48

Faceless
Кут ковзання існує, але це коли літак відхиляє вправо/вліво ніс, при цьому траєкторія польоту незмінна. Оце він «. ковзає». По типу як авто їде юзом.
Hotab
 
Повідомлень: 16329
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2489 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 07:51

Re: Психологія та саморозвиток

Hotab написав:Faceless
Кут ковзання існує, але це коли літак відхиляє вправо/вліво ніс, при цьому траєкторія польоту незмінна. Оце він «. ковзає». По типу як авто їде юзом.
Інші світлові пристрої також допомагають пілотам наближатися, як у випадку з індикатором шляху точності наближення (PAPI). PAPI - це наочний посібник, який надає інформацію керівництва, щоб допомогти пілотам придбати та підтримувати правильний підхід (у вертикальній площині) до аеропорту. Він складається з 4 ліхтарів дисплея в ряд, розташованих з правого боку злітно-посадкової смуги, приблизно в 300 метрах за поріг посадки. Ці вогні випромінюють в червоному спектрі нижче ковзної траєкторії і в білому спектрі над ним. Для того, щоб слідувати правильному нахилу ковзання, пілот маневрує літаком, щоб отримати рівну кількість червоних і білих вогнів, тобто 2 червоних вогнів у лівій частині та 2 білих вогнів у правій частині.

Відчувається рагульність перекладу))
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36611
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1495 раз.
Подякували: 8243 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 07:58

А автопилот эти огни видит? 😁
Доходили до меня слухи, что нынче крайне не рекомендованы посадки на руках.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8837
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6477 раз.
Подякували: 21647 раз.
 
Профіль
 
132
82
38
2
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 08:09

Re: Психологія та саморозвиток

Сибарит написав:А автопилот эти огни видит?
Доходили до меня слухи, что нынче крайне не рекомендованы посадки на руках.
Думаю автопілот по радіоелектронним засобам працює. А це для екстрених випадків і для додаткового контролю
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36611
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1495 раз.
Подякували: 8243 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
  #<1 ... 718719720721>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Психологія грошей: з чого все починається.
pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06
2 7011
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2015 20:34
pensionerija

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (2295)
15.09.2025 02:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.