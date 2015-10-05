левая полоса занята, правая свободна. Я бы так подумал если был бы за штурвалом.
|
|
|
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Пон 15 вер, 2025 08:23
Додано: Пон 15 вер, 2025 08:29
Додано: Пон 15 вер, 2025 11:24
Зрозуміти б незрозуміле!©
Так отож!
Хотів, як краще - а вийшло, як завжди!©
А тепер про "клони"(давно хотів запитати)
1. Якщо я зареєструвався на цьому форумі з "домашнього" інтернету, а тоді ще зареєструвався з мобільного інтернету - це показує/буде рахуватись, як клон?
2. Якщо я зареєструвався на цьому форумі з "домашнього" інтернету, а моя дружина зареєструвалась зі свого телефону теж з "домашнього" інтернету - це теж рахується, як клон?(хоча - це ж ДВІ різні людини?!!!)
Ну і щоб двічі не вставати:
3. Якщо пункт 2. рахується, як НЕ клон, то зайшовши якось зі свого телефону під ніком/паролем дружини - зрахується, як поява "клону"?
|