Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 08:23

  Hotab написав:Знаєш що то?
(Обвів на малюнку)
левая полоса занята, правая свободна. Я бы так подумал если был бы за штурвалом.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30669
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2522 раз.
Подякували: 3506 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 08:29

  Сибарит написав:А автопилот эти огни видит? 😁
Доходили до меня слухи, что нынче крайне не рекомендованы посадки на руках.

Не знаю що там рекомендують авіакомпанії, але якщо сідати тільки в автоматі, то в один негарний день при відмові автопілота можна всіх покласти
Hotab
 
Повідомлень: 16331
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2489 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 11:24

Зрозуміти б незрозуміле!©

  Faceless написав:
Успіх написав:
Це пише людина що не так давно мала тут клон "позитивчик"

Так отож!
Хотів, як краще - а вийшло, як завжди!© :mrgreen:

А тепер про "клони"(давно хотів запитати) ;)
1. Якщо я зареєструвався на цьому форумі з "домашнього" інтернету, а тоді ще зареєструвався з мобільного інтернету - це показує/буде рахуватись, як клон?
2. Якщо я зареєструвався на цьому форумі з "домашнього" інтернету, а моя дружина зареєструвалась зі свого телефону теж з "домашнього" інтернету - це теж рахується, як клон?(хоча - це ж ДВІ різні людини?!!!)

Ну і щоб двічі не вставати:
3. Якщо пункт 2. рахується, як НЕ клон, то зайшовши якось зі свого телефону під ніком/паролем дружини - зрахується, як поява "клону"? :mrgreen:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8644
З нами з: 18.03.21
Подякував: 289 раз.
Подякували: 1010 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
