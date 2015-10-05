С другой стороны, готовность использовать приличные слова предполагает порядочное сердце и ум. А порядочность может порождать порядочность. У моего отца, который не ругался, были свои недостатки (хотя и не больше, чем у меня), но он был трудолюбивым, внимательным и добрым. Он был тем парнем, который спешил расчистить ступеньки для пожилой соседки после бостонской метели; тем парнем, который вскакивал с постели после полуночи, чтобы помочь другу, у которого сломалась машина; который всегда был готов подменить другого парня в ресторане, где он работал. Совпадение ли это — может быть, так и есть — что мой отец, который не ругался, был также одним из немногих белых мужчин, которых я хорошо знал в детстве и от которых я никогда не слышал ничего расистского? Он был порядочным парнем, как на деле, так и на словах. Возможно, нам всем стоит быть такими.