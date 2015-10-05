Ученые поняли, как появляются аутизм и шизофрения у макак С выводами исследователей можно ознакомиться в Nature. Как известно, братья наши меньшие тоже страдают от таких «человеческих» на первый взгляд болезней, как аутизм и шизофрения. Теперь нейробиологи, представляющие американский Институт Аллена, исследовали мозг макак-резусов и выяснили, почему появляются эти заболевания. Были определены гены, отвечающие за формирование определенных зон: благодаря этому эксперты создали детальный молекулярный атлас центральной нервной системы.
Усилиями ученых были объединены анатомические данные и сведения, полученные при помощи транскриптомики. Последняя представляет собой направление науки, которое изучает совокупности клеточных транскриптов: они являются информационными и некодирующими РНК. Была детально изучена активность генов. Для этого специалисты изучили основные этапы развития мозга макак-резусов. Ученые проанализировали показатели на стадии как эмбрионального, так и послеродового периодов.
Макак-резус является наиболее известным представителем рода макак. Это довольно крупное животное, имеющее тусклую зеленовато-желтоватую шерсть. Цвет морды, ушей и кистей имеет бледно-мясной оттенок. Данные существа живут стаями, численность которых достигает примерно 20 особей. В качестве места обитания выступают леса и открытые горные склоны.
Согласно результатам исследования, связанные с аутизмом гены проявляют активность в молодых нервных клетках неокортекса в период эмбрионального развития. Если же говорить о генах шизофрении, то их активация происходит уже во взрослом возрасте. Ученые надеются, что полученные ими выводы помогут лучше узнать механизмы формирования аутизма и шизофрении у людей.
Напомним, ранее другая группа исследователей избавила мышей от ряда аутистических симптомов. Эти данные также могут оказаться полезными.
С другой стороны, готовность использовать приличные слова предполагает порядочное сердце и ум. А порядочность может порождать порядочность. У моего отца, который не ругался, были свои недостатки (хотя и не больше, чем у меня), но он был трудолюбивым, внимательным и добрым. Он был тем парнем, который спешил расчистить ступеньки для пожилой соседки после бостонской метели; тем парнем, который вскакивал с постели после полуночи, чтобы помочь другу, у которого сломалась машина; который всегда был готов подменить другого парня в ресторане, где он работал. Совпадение ли это — может быть, так и есть — что мой отец, который не ругался, был также одним из немногих белых мужчин, которых я хорошо знал в детстве и от которых я никогда не слышал ничего расистского? Он был порядочным парнем, как на деле, так и на словах. Возможно, нам всем стоит быть такими.
В одной из наших бесед г-н Пауэлл сравнил вредоносные высказывания с загрязнением окружающей среды: людям разрешено водить автомобили. Но правительство может регулировать выбросы парниковых газов, частный сектор может перейти на возобновляемые источники энергии, общественные организации могут развивать общественный транспорт, а города могут строить морские дамбы, чтобы подготовиться к повышению уровня океана. Мы могли бы свести всё это к простому диктату: каждый должен иметь право водить автомобиль, и всё. Но это не остановит подъем уровня воды вокруг нас.
ЛАД написав:"Свобода слова нас убивает Ненормативная лексика в интернете провоцирует насилие в реальном мире. Что с этим можно сделать?"
У меня есть очень простое решение - перестать нормировать лексику. Не бывает хороших или плохих слов - бывают их значения, о которых мы стесняемся говорить. От замены слов латынью или иносказаниями ничего существенно не меняется. Провокативность некоторых материалов в интернете не зависит от того, какими словами выражен призыв к насилию. Сравнение с экологией мне понравилось, там тоже очень многое преувеличено.
В этой ссылке, в отличие от предыдущей, речь идёт не о мате. Возможно, неточности перевода. Здесь речь именно о свободе слова, можно ли и нужно её ограничивать. Ненормативная - имеется ввиду "язык ненависти", призывы к насилию и т.д., а не слова, которыми это выражается. А что касается ненормативной лексики в нашем понимании, т.е. мата, то вы предлагаете интересное решение - признать эти слова нормальными. Если я правильно понял. Понятно, что выражение "я тр... твою мать" ничем не лучше общеупотребительного, то же самое хамское оскорбление. Но почему-то все говорят не так. И лучше отказаться от такого хоть в том варианте, что я написал, что в общеупотребительном. А когда просто в разговоре половина слов (а порой и больше) заменяется матами, например, слово "плохой" или вышеприведенное выражение употребляется просто для выражения эмоций, то зачем? От неграмотности? Как в том анекдоте: " Встретились 2 подружки. - Как дела? Что нового? - А у тебя? - Да я вот пошла на курсы благородных девиц. - И как? - Представляешь, узнала, что вместо: "Я охуела", - нужно говорить: "Я потрясена!"
P.s. Странно, это слово в отличие от "парикмах_ера" пропустило. И от тр_ахаю.
ЛАД написав:Понятно, что выражение "я тр... твою мать" ничем не лучше общеупотребительного, то же самое хамское оскорбление. Но почему-то все говорят не так. ......... А когда просто в разговоре половина слов (а порой и больше) заменяется матами, например, слово "плохой" или вышеприведенное выражение употребляется просто для выражения эмоций, то зачем? От неграмотности?
Да, культурные люди в этом случае говорят: "Я Вам в отцы гожусь". .......... Да, от неграмотности. И в этом случае, значение мата трудно переоценить. Если люди, которые не в состоянии осилить активный словарный запас более 10 слов вместе с предлогами, начнут выбирать себе набор слов произвольно, никто никого не поймет. А так все, из протестных настроений, выбирают один и тот же набор, который все понимают. По этой причине, пожалуй, стоит сохранить формальное табу, но не стоит сильно переживать по поводу его нарушения.
ЛАД написав: выражение употребляется просто для выражения эмоций, то зачем?
Да, для передачі емоцій. Як говорив один мій знайомий москаль- почєму ругаюсь? Я матом и похвалить могу, и в любви признаться. Короч матєрні виражєнія вони як смайлики. Кожен з смайликів мож булоб замінити матом . Но взагалі не люблю, коли зловживають, особєнно в присутності жінок і дітей. постійно матюкающіси дядьки схожі на істєрічну кричащу бабу, випрашують плюху.
ЛАД написав: выражение употребляется просто для выражения эмоций, то зачем?
Если б только для передачи эмоций. Очень часто никаких эмоций, просто разговор. Но почти исключительно матерными словами, которые выражают все мысли. Мысли очень богатые.
Сибарит написав:.......... Да, от неграмотности. И в этом случае, значение мата трудно переоценить. Если люди, которые не в состоянии осилить активный словарный запас более 10 слов вместе с предлогами, начнут выбирать себе набор слов произвольно, никто никого не поймет. А так все, из протестных настроений, выбирают один и тот же набор, который все понимают. По этой причине, пожалуй, стоит сохранить формальное табу, но не стоит сильно переживать по поводу его нарушения.
Переживать стоит. Вы правильно написали: "Да, от неграмотности". Когда у человека "активный словарный запас 10 слов вместе с предлогами", то это грустно. Выбирают один и тот же набор не "из протестных настроений", а просто потому, что не владеют другими. Узкий словарный запас ограничивает и мысли. И возможности человека.