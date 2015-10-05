Додано: Пон 15 вер, 2025 17:12

Сибарит написав: ЛАД написав: "Свобода слова нас убивает

Ненормативная лексика в интернете провоцирует насилие в реальном мире. Что с этим можно сделать?"

У меня есть очень простое решение - перестать нормировать лексику. Не бывает хороших или плохих слов - бывают их значения, о которых мы стесняемся говорить. От замены слов латынью или иносказаниями ничего существенно не меняется.

Провокативность некоторых материалов в интернете не зависит от того, какими словами выражен призыв к насилию.

В этой ссылке, в отличие от предыдущей, речь идёт не о мате. Возможно, неточности перевода. Здесь речь именно о свободе слова, можно ли и нужно её ограничивать. Ненормативная - имеется ввиду "язык ненависти", призывы к насилию и т.д., а не слова, которыми это выражается.А что касается ненормативной лексики в нашем понимании, т.е. мата, то вы предлагаете интересное решение - признать эти слова нормальными. Если я правильно понял.Понятно, что выражение "я тр... твою мать" ничем не лучше общеупотребительного, то же самое хамское оскорбление. Но почему-то все говорят не так. И лучше отказаться от такого хоть в том варианте, что я написал, что в общеупотребительном.А когда просто в разговоре половина слов (а порой и больше) заменяется матами, например, слово "плохой" или вышеприведенное выражение употребляется просто для выражения эмоций, то зачем? От неграмотности?Как в том анекдоте: " Встретились 2 подружки.- Как дела? Что нового?- А у тебя?- Да я вот пошла на курсы благородных девиц.- И как?- Представляешь, узнала, что вместо: "Я охуела", - нужно говорить: "Я потрясена!"P.s. Странно, это слово в отличие от "парикмах_ера" пропустило. И от тр_ахаю.