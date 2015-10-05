|
|
|
Додано: Пон 15 вер, 2025 19:20
Re: Психологія та саморозвиток
Джерело: Instagram
Додано: Пон 15 вер, 2025 19:26
Ограниченность тут бесспорна.
Вопрос только в том, почему именно эти слова? Почему невозможен диалог:
- хлебли дохлеба нахлебарил? Расхлебаривай нахлеб?
- нихлеба не дохлеба, хлебай нахлеб!
Додано: Пон 15 вер, 2025 20:46
Додано: Пон 15 вер, 2025 20:50
Додано: Вів 16 вер, 2025 02:14
Не берусь объяснить.
Возможно, филологи знают.
Я могу только высказать предположение. Сначала все эти слова использовались именно как ругательства, чтобы оскорбить и унизить. Согласитесь, оскорбить какой-то связью матери с хлебом сложно. "Хлеб тебе в рот" тоже, скорее, доброе пожелание, а не унизительное оскорбление. Ругались много и часто и постепенно употребление этих слов расширилось.
Кроме того, многие выражения допустимы только со стороны более сильного по отношению к более слабому (не обязательно физически). Иначе можно хорошо схлопотать. Вряд ли рядовой человек мог бы употребить такие слова в адрес аристократа/вышестоящего. Возможно, с развитием равноправия такие слова стали рассматриваться как доказательство того, что человек не слабее и употребляться чаще.
Частое употребление приводит к хорошему освоению слов, отработке грамматических форм, расширению смысла и ещё более частому употреблению.
Но это так, что пришло в голову.
Додано: Вів 16 вер, 2025 02:17
Не понял.
Смысл?
