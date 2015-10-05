RSS
Психологія та саморозвиток
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 19:20

Re: Психологія та саморозвиток

Джерело: Instagram https://share.google/c2bqN5n74NIiq9s04
Banderlog
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 19:26

  ЛАД написав:Выбирают один и тот же набор не "из протестных настроений", а просто потому, что не владеют другими. Узкий словарный запас ограничивает и мысли. И возможности человека.

Ограниченность тут бесспорна.
Вопрос только в том, почему именно эти слова? Почему невозможен диалог:
- хлебли дохлеба нахлебарил? Расхлебаривай нахлеб?
- нихлеба не дохлеба, хлебай нахлеб!
Сибарит
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 20:33

сидит в клетке 10 руб. минута
Wirująświatła
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 20:46

США и Китай договорились о передаче TikTok под американский контроль — Reuters
США и Китай достигли рамочного соглашения о переводе TikTok под контроль американской стороны.
Детали сделки будут подтверждены в ходе телефонного разговора президента Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в пятницу, сообщили американские официальные лица.
TikTok грозила блокировка в США уже 17 сентября, если китайская компания ByteDance не согласится на продажу. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что крайний срок может быть продлён, чтобы завершить финализацию соглашения.
«Мы не будем обсуждать коммерческие условия сделки. Это вопрос между двумя частными сторонами, но они уже согласованы», — сказал Бессент по итогам двухдневных переговоров в Мадриде.
Wirująświatła
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 20:50

НАБУ срочно нанимает за €30 тыс. пиарщика

https://euaci.eu/announcements/senior-c ... fice-sapo/
.
Wirująświatła
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 02:14

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Выбирают один и тот же набор не "из протестных настроений", а просто потому, что не владеют другими. Узкий словарный запас ограничивает и мысли. И возможности человека.

Ограниченность тут бесспорна.
Вопрос только в том, почему именно эти слова? Почему невозможен диалог:
- хлебли дохлеба нахлебарил? Расхлебаривай нахлеб?
- нихлеба не дохлеба, хлебай нахлеб!
Не берусь объяснить.
Возможно, филологи знают.
Я могу только высказать предположение. Сначала все эти слова использовались именно как ругательства, чтобы оскорбить и унизить. Согласитесь, оскорбить какой-то связью матери с хлебом сложно. "Хлеб тебе в рот" тоже, скорее, доброе пожелание, а не унизительное оскорбление. Ругались много и часто и постепенно употребление этих слов расширилось.
Кроме того, многие выражения допустимы только со стороны более сильного по отношению к более слабому (не обязательно физически). Иначе можно хорошо схлопотать. Вряд ли рядовой человек мог бы употребить такие слова в адрес аристократа/вышестоящего. Возможно, с развитием равноправия такие слова стали рассматриваться как доказательство того, что человек не слабее и употребляться чаще.
Частое употребление приводит к хорошему освоению слов, отработке грамматических форм, расширению смысла и ещё более частому употреблению.
Но это так, что пришло в голову.
ЛАД
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 02:17

  Banderlog написав:Джерело: Instagram https://share.google/c2bqN5n74NIiq9s04

Не понял.
Смысл?
ЛАД
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 09:01

Re: Психологія та саморозвиток

Уявіть собі: популярна японська “байкер-дівчина”, яка збирала тисячі лайків і мала понад 20 тисяч підписників завдяки милому образу та фото з мотоподорожей… виявилась зовсім не тією, за кого себе видавала.
За обліковим записом стояв 50-річний чоловік — Ясуо Накаджіма. Використовуючи FaceApp, він перетворював своє обличчя на симпатичну молоду дівчину. Таємниця розкрилася випадково: один з уважних підписників помітив у дзеркалі мотоцикла його справжнє обличчя.
Замість того, щоб тікати від викриття, Ясуо спокійно зізнався на телебаченні:
👉 “Я зробив це, бо ніхто не хоче дивитися на старого дядька”.
Іронія в тому, що ця відвертість зробила його ще популярнішим. Кілька сотень лайків на початку перетворилися на десятки тисяч, а історія миттєво облетіла весь інтернет.
Цей випадок знову нагадує: у соцмережах легко створити нову ідентичність, але ще легше стати вірусною сенсацією тоді, коли правда виходить назовні.
flyman
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 09:17

Re: Психологія

Тут, наче підходяща гілка, щоб розібрати вбивство української дівчини негром-покидьком?

Саме цікаве в тому, що він просто "з нітого-нісього" наніс їй удари ножем.
Що саме і чому йому замкнуло в голові?
Чи на це відповісти може тільки його лікар, які вів його справу?

Ну, і щоб двічі не вставати - я вже неодноразово піднімав цю тему тут і от зараз можна підв'язати її до цього випадку.
Так от, питання наступне - чому такі "покидьки суспільства" НІКОЛИ(?) не направлять свою агресію в правильне русло?
Типу, кинутись під кортеж, чи з тим же ножем десь з натовпу накинутись на умовного пуйла?(а тут підставляйте різних чиновників)

Типу от, як з Парубієм - але!!!
Але не на відносно добряків нападати, а на тих, які справді знушаються над народом.

Ну от типу, як Ківу ;)
Успіх
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 09:36

  Успіх написав:агресію в правильне русло?

У агрессии не может быть правильного русла. Любая агрессия - зло.

И уж тем более, не может быть правильного русла у агрессии психа. Никому не ведомо, кого он видел в тот момент перед собой.
Сибарит
