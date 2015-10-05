|
|
|
Додано: Пон 15 вер, 2025 19:20
Джерело: Instagram
Додано: Пон 15 вер, 2025 19:26
Ограниченность тут бесспорна.
Вопрос только в том, почему именно эти слова? Почему невозможен диалог:
- хлебли дохлеба нахлебарил? Расхлебаривай нахлеб?
- нихлеба не дохлеба, хлебай нахлеб!
Додано: Пон 15 вер, 2025 20:46
Додано: Пон 15 вер, 2025 20:50
Додано: Вів 16 вер, 2025 02:14
Не берусь объяснить.
Возможно, филологи знают.
Я могу только высказать предположение. Сначала все эти слова использовались именно как ругательства, чтобы оскорбить и унизить. Согласитесь, оскорбить какой-то связью матери с хлебом сложно. "Хлеб тебе в рот" тоже, скорее, доброе пожелание, а не унизительное оскорбление. Ругались много и часто и постепенно употребление этих слов расширилось.
Кроме того, многие выражения допустимы только со стороны более сильного по отношению к более слабому (не обязательно физически). Иначе можно хорошо схлопотать. Вряд ли рядовой человек мог бы употребить такие слова в адрес аристократа/вышестоящего. Возможно, с развитием равноправия такие слова стали рассматриваться как доказательство того, что человек не слабее и употребляться чаще.
Частое употребление приводит к хорошему освоению слов, отработке грамматических форм, расширению смысла и ещё более частому употреблению.
Но это так, что пришло в голову.
Додано: Вів 16 вер, 2025 02:17
Не понял.
Смысл?
Додано: Вів 16 вер, 2025 09:01
Уявіть собі: популярна японська “байкер-дівчина”, яка збирала тисячі лайків і мала понад 20 тисяч підписників завдяки милому образу та фото з мотоподорожей… виявилась зовсім не тією, за кого себе видавала.
За обліковим записом стояв 50-річний чоловік — Ясуо Накаджіма. Використовуючи FaceApp, він перетворював своє обличчя на симпатичну молоду дівчину. Таємниця розкрилася випадково: один з уважних підписників помітив у дзеркалі мотоцикла його справжнє обличчя.
Замість того, щоб тікати від викриття, Ясуо спокійно зізнався на телебаченні:
👉 “Я зробив це, бо ніхто не хоче дивитися на старого дядька”.
Іронія в тому, що ця відвертість зробила його ще популярнішим. Кілька сотень лайків на початку перетворилися на десятки тисяч, а історія миттєво облетіла весь інтернет.
Цей випадок знову нагадує: у соцмережах легко створити нову ідентичність, але ще легше стати вірусною сенсацією тоді, коли правда виходить назовні.
Додано: Вів 16 вер, 2025 09:17
Тут, наче підходяща гілка, щоб розібрати вбивство української дівчини негром-покидьком?
Саме цікаве в тому, що він просто "з нітого-нісього" наніс їй удари ножем.
Що саме і чому йому замкнуло в голові?
Чи на це відповісти може тільки його лікар, які вів його справу?
Ну, і щоб двічі не вставати - я вже неодноразово піднімав цю тему тут і от зараз можна підв'язати її до цього випадку.
Так от, питання наступне - чому такі "покидьки суспільства" НІКОЛИ(?) не направлять свою агресію в правильне русло?
Типу, кинутись під кортеж, чи з тим же ножем десь з натовпу накинутись на умовного пуйла?(а тут підставляйте різних чиновників)
Типу от, як з Парубієм - але!!!
Але не на відносно добряків нападати, а на тих, які справді знушаються над народом.
Ну от типу, як Ківу
Додано: Вів 16 вер, 2025 09:36
