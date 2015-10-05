Успіх написав:

Сибарит написав: Никому не ведомо, кого он видел в тот момент перед собой.

Сибарит написав: У агрессии не может быть правильного русла. Любая агрессия - зло.



И уж тем более, не может быть правильного русла у агрессии психа.

Wirująświatła написав: диагностика эмоциональной сферы за 15 минут даст ответ. Врачи таким не занимаются. Все патологии можно разделить на задержки (развития), искажения и дефициты. У него скорее всего искажения или дефициты. Что именно привело к таким состояниям копать нет смысла, психика это процесс и фарш обратно в мясо не перекрутишь.

Тут - так.Може йому якась колишня привиділась, з якою він мав конфлікт і ненавидів її.Версій може бути багато.Ну тут, напевно, мені треба було написати в лапках "правильне" русло. Але ж я думаю, що і так всі зрозуміли?(лише Хотаб ліпить з себе дурня, як завжди)Я ж, навіть, спецом навів приклади для кращого розуміння - пуйло, ківа...Так, вбивство - це зло в будь-якій обгортці... Але!!!Але тут знову ми можемо повернутись до задачі з вагонеткамиІ тепер в задачі на рейсах буде прив'язаний пуйло, чи ківа... чи ще якийсь чиновник(суддя/прокурор/мер - підставляйте, кого хочете), який зробив дуже погано для того, чи іншого народу/пересічних...Тож ще раз)) - чому умовний псих/напів псих/частково псих, чи просто з якимись тими, чи іншими відхиленнями... - не кинеться під кортеж з вибухівкою, чи десь з "узі" не відкриє вогонь по тому, чи іншому чиновнику?(як от типу по Парубію - тільки тут відкрили вогонь по відносному добряку, а треба навпаки)Але ж такі випадки мали б розглядати/вивчати службові психологи(в поліції), щоб інший раз НЕ випускати на волю таких людей з отаким відхиленням(коли дослідять/вивчать, що то було за відхилення)