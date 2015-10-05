|
Психологія та саморозвиток
Додано: Вів 16 вер, 2025 12:40
ЛАД написав:
А такая терапия помогает?
проблема в тім, що вони уходять в себе. І від замкнутості стають ще більш замкненими. Особливо якщо родина ще забезпечує комфортне існування.
Ні, борцями їх не зробити. Якщо ви про це)
Задача допомогти адаптуватись до суспільства. Тому перший етап єдиноборства, а як завершення прості спортивні командні ігри.
Banderlog
Повідомлень: 3506
З нами з: 24.06.14
- Подякував: 116 раз.
- Подякували: 91 раз.
Профіль
Додано: Вів 16 вер, 2025 12:41
Успіх написав:
не кинеться під кортеж з вибухівкою, чи десь з "узі" не відкриє вогонь по тому, чи іншому чиновнику?
он воплощает свои фантазии, а не твои. Ты ж тоже чужие не воплощаешь?
Wirująświatła
-
Повідомлень: 30677
З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2522 раз.
- Подякували: 3506 раз.
Додано: Вів 16 вер, 2025 13:04
Wirująświatła написав: Успіх написав:
не кинеться під кортеж з вибухівкою, чи десь з "узі" не відкриє вогонь по тому, чи іншому чиновнику?
он воплощает свои фантазии, а не твои. Ты ж тоже чужие не воплощаешь?
Погоджуюсь, але!
Але ж можуть хоч інколи трапитись випадки, щоб були схожі фантазії з моїми?
Як послухаєш пересічних - то майже кожен злий на владу, чи на якогось депутата/мера/суддю/прокурора/... чи як он зараз багато злі на людоловів... - а втілити свої фантазії що-до них - нема нікого?
Як так?©
Ну, психічно здорових людей - то ще можу зрозуміти - в них "кишка тонка")), а точніше - вони розуміють наказуємість і різні наслідки.
Але ж психи/напівпсихи/чи просто люди з деякими психічними відхиленнями - вони ж могли б свої фантазії втілити в життя!
Але , щось таких випадків - мізер мізерний!
Зато випадків зарізати сусіда - 100500.
А от підкараулити хабарницького чиновника/продажну суддю і їх подібних - нема психічно-відхилених Робін Гудів/Зорро?
Успіх
Повідомлень: 8653
З нами з: 18.03.21
- Подякував: 289 раз.
- Подякували: 1010 раз.
Профіль
-
- Форумчанин року
Повідомлень: 8850
З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6478 раз.
- Подякували: 21648 раз.
Додано: Вів 16 вер, 2025 13:58
Сибарит
Негр - слово испанское.
А вот последняя фраза - это уже расизм.
ЗЫ я не обижусь, если меня станут обзывать бланком.
Канєш ви б не против, бо слово бланк (воно ж музунгу) несе контекст «господін», а не «раб», як несе слово «негр».
Hotab
Повідомлень: 16342
З нами з: 15.02.09
- Подякував: 395 раз.
- Подякували: 2491 раз.
Додано: Вів 16 вер, 2025 13:59
Успіх написав: Сибарит написав:
Никому не ведомо, кого он видел в тот момент перед собой.
Тут - так.
Може йому якась колишня привиділась, з якою він мав конфлікт і ненавидів її.
Версій може бути багато.
Сибарит написав:
У агрессии не может быть правильного русла. Любая агрессия - зло.
И уж тем более, не может быть правильного русла у агрессии психа.
Ну тут, напевно, мені треба було написати в лапках "правильне" русло. Але ж я думаю, що і так всі зрозуміли?(лише Хотаб ліпить з себе дурня, як завжди)
Я ж, навіть, спецом навів приклади для кращого розуміння - пуйло, ківа...
Так, вбивство - це зло в будь-якій обгортці... Але!!!
Але тут знову ми можемо повернутись до задачі з вагонетками
І тепер в задачі на рейсах буде прив'язаний пуйло, чи ківа... чи ще якийсь чиновник(суддя/прокурор/мер - підставляйте, кого хочете
), який зробив дуже погано для того, чи іншого народу/пересічних...
Тож ще раз)) - чому умовний псих/напів псих/частково псих, чи просто з якимись тими, чи іншими відхиленнями... - не кинеться під кортеж з вибухівкою, чи десь з "узі" не відкриє вогонь по тому, чи іншому чиновнику?(як от типу по Парубію - тільки тут відкрили вогонь по відносному добряку, а треба навпаки)
Wirująświatła написав:
диагностика эмоциональной сферы за 15 минут даст ответ. Врачи таким не занимаются. Все патологии можно разделить на задержки (развития), искажения и дефициты. У него скорее всего искажения или дефициты. Что именно привело к таким состояниям копать нет смысла, психика это процесс и фарш обратно в мясо не перекрутишь.
Але ж такі випадки мали б розглядати/вивчати службові психологи(в поліції), щоб інший раз НЕ випускати на волю таких людей з отаким відхиленням(коли дослідять/вивчать, що то було за відхилення)
Все доволі просто. Такі му*** майже завжди обирають жертву, явно слабше себе, це раз. По-друге, псих чи напівпсих, але самогубство в їх плани не входить
Faceless
-
Повідомлень: 36615
З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1495 раз.
- Подякували: 8243 раз.
Додано: Вів 16 вер, 2025 14:47
Успіх написав:
Але ж такі випадки мали б розглядати/вивчати службові психологи(в поліції), щоб інший раз НЕ випускати на волю таких людей з отаким відхиленням(коли дослідять/вивчать, що то було за відхилення)
а смысл? девиации не лечатся, потому что они сростаются с характером. Становятся частью личности.
Wirująświatła
Повідомлень: 30677
З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2522 раз.
- Подякували: 3506 раз.
Сибарит написав:
ЗЫ я не обижусь, если меня станут обзывать бланком.
а ліцом кавказокой національності (Caucasian race) або фарангом, або грінго?
flyman
Повідомлень: 40818
З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1610 раз.
- Подякували: 2856 раз.
Додано: Вів 16 вер, 2025 16:11
Faceless написав:
По-друге, псих чи напівпсих, але самогубство в їх плани не входить
Ну, ок - відкинемо "обмотку вибухівкою"))
Але зробити те, що з Парубієм - як 2 палця об асфальт для напівпсиха?
Wirująświatła написав:
а смысл? девиации не лечатся, потому что они сростаются с характером. Становятся частью личности.
Так смисл я написав - "НЕ випускати таких на волю"!
п.с.
А ще мене "торкає" наш менталітет!😁
Обговорення нігера - значно цікавіше, ніж вбивство СВОЄЇ української дівчини!!!
Де кнопка - "видалити форум на тиждень"?😁😁😁
Успіх
Повідомлень: 8653
З нами з: 18.03.21
- Подякував: 289 раз.
- Подякували: 1010 раз.
|