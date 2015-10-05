Вообще-то оба слова несут контекст исключительно цвета
от ні, це вони так буквально перекладаються. А от контекст саме той, який я вказав. Про контекст треба питати у тих, на кого вони адресуються. Десь так як Україна пояснює кацапам, що їдуть «в» Україну, але кацапи саме навмисно використовують «на» вкладаючи контекст відсутності державної одиниці, і натякають лише на наявність якоїсь землі, по типу «на Кубань». Так само темношкірі пояснюють тим, хто досі не зрозумів, що у них контекст «негр» - це раб , а «музунгу» - білий господар (спочатку англічанин, а зараз будь який білий).
Вообще-то оба слова несут контекст исключительно цвета
от ні, це вони так буквально перекладаються. А от контекст саме той, який я вказав. Про контекст треба питати у тих, на кого вони адресуються. Десь так як Україна пояснює кацапам, що їдуть «в» Україну, але кацапи саме навмисно використовують «на» вкладаючи контекст відсутності державної одиниці, і натякають лише на наявність якоїсь землі, по типу «на Кубань». Так само темношкірі пояснюють тим, хто досі не зрозумів, що у них контекст «негр» - це раб , а «музунгу» - білий господар (спочатку англічанин, а зараз будь який білий).
коли їдуть в гості, то кажуть в Київ, в Одесу
а коли русня їде на війну, то використовують "на Україну", "на Берлін" вони ніколи не ходили до нас в гості, тому і за сотні років закарбувалось це ганебне "на"
Вообще-то оба слова несут контекст исключительно цвета
от ні, це вони так буквально перекладаються. А от контекст саме той, який я вказав. Про контекст треба питати у тих, на кого вони адресуються. Десь так як Україна пояснює кацапам, що їдуть «в» Україну, але кацапи саме навмисно використовують «на» вкладаючи контекст відсутності державної одиниці, і натякають лише на наявність якоїсь землі, по типу «на Кубань». Так само темношкірі пояснюють тим, хто досі не зрозумів, що у них контекст «негр» - це раб , а «музунгу» - білий господар (спочатку англічанин, а зараз будь який білий).
Разница только в том, что между собой негры называют друг друга неграми. Важно именно значение слов, а "контексты" - это наносное. Также, как и деление слов на приличные и неприличные по половому признаку.