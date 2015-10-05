RSS
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 17:29

Сибарит
Вообще-то оба слова несут контекст исключительно цвета

от ні, це вони так буквально перекладаються. А от контекст саме той, який я вказав.
Про контекст треба питати у тих, на кого вони адресуються. Десь так як Україна пояснює кацапам, що їдуть «в» Україну, але кацапи саме навмисно використовують «на» вкладаючи контекст відсутності державної одиниці, і натякають лише на наявність якоїсь землі, по типу «на Кубань».
Так само темношкірі пояснюють тим, хто досі не зрозумів, що у них контекст «негр» - це раб , а «музунгу» - білий господар (спочатку англічанин, а зараз будь який білий).
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 17:31

Re: Психологія та саморозвиток

  Сибарит написав:У нас же принято считать неприличными свои слова, стыдливо заменяя их иностранщиной.


у нас в мові майже відсутні матюки, як у вас, якщо не знаєте-поцікавтесь

а взагалі мене просто бісять, такі як ви, як ЛАД, які на форумі наполегливо не користуються державною мовою, хоч це не так важко, треба лише почати

https://www.facebook.com/61571478446879 ... 0814685362

ось вам вчитель української, по 5хв на день, це не тільки цікаво, але і приємно бачити таку красуню
https://www.facebook.com/profile.php?id=61571478446879
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 17:37

коли їдуть в гості, то кажуть в Київ, в Одесу

а коли русня їде на війну, то використовують "на Україну", "на Берлін"
вони ніколи не ходили до нас в гості, тому і за сотні років закарбувалось це ганебне "на"
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 18:47

Разница только в том, что между собой негры называют друг друга неграми.
Важно именно значение слов, а "контексты" - это наносное. Также, как и деление слов на приличные и неприличные по половому признаку.
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 18:59

Прям negro?
Де ви таке бачили/чули?
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 19:03

В американизированом варианте это звучит как нигер.
Попадалось на видео.
