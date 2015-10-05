|
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Вів 16 вер, 2025 21:31
Додано: Вів 16 вер, 2025 21:52
Рівень розуміння - Долярек з кабанчика ))
Додано: Вів 16 вер, 2025 23:32
Викликали по кабанчику, але ти ухилянт кицьковий
Додано: Сер 17 вер, 2025 02:23
Мне кажется, вы несколько увлеклись.
Контекст имеет значение.
Уже писал, человеческие языки очень неоднозначны. Это не двоичный код.
Имеет значение не только контекст, но даже тон. Одно и то же слово, даже вполне приличное, может в зависимости от тона звучать как ругательство или издевательство.
А пример контекста у нас - слово "жид". Вроде, просто название национальности, собственно, просто заимствованное польское. Тем не менее, у нас воспринимается как оскорбление. Хотя между собой евреи это слово в шутку иногда (редко) употребляют.
Так что насчёт контекста вы слишком категоричны.
Вероятно, в США такая же история со словом "негр", хотя для нас это слово не имеет никакого негативного смысла. У нас для оскорбления негров служат другие слова.
