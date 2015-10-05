Правительство Нидерландов планирует сделать уход за детьми практически бесплатным к 2029 году, ежегодно направляя около 9 миллиардов евро непосредственно поставщикам услуг по уходу за детьми, сообщил в интервью Tweede Kamer государственный секретарь по социальным вопросам Юрген Нобель. .... сектор столкнётся с трудностями при создании примерно 200 000 новых мест в детских садах, необходимых для удовлетворения спроса в условиях практически бесплатной системы.

Король также предостерёг от поляризации общества. В интернете, в сфере образования и в национальной политике люди всё чаще противопоставляются друг другу. По словам короля, правительству необходимо устранить этот разрыв. Ведь демократия подразумевает «готовность видеть дальше наших разногласий и зрелость, необходимую для того, чтобы идти навстречу друг другу».

.......

Король заявил, что в следующем году правительство Нидерландов сосредоточится главным образом на реализации начатых в прошлом году мер. Во-первых, оно завершит разработку иммиграционного законодательства, чтобы взять под контроль миграцию, добавил король. «Регулирование миграции — одна из главных проблем в стране, и эта проблема остаётся актуальной»

........ Выделены средства на повышение безопасности на вокзалах, создание новых приютов для женщин, пострадавших от насилия, и борьбу с фемицидом. Правительство планирует построить больше жилья и выделило четыре участка под крупномасштабное жилищное строительство, а также бесчисленное множество более мелких объектов.