Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 19:23

Успіх
Нас більше турбує що вживили в голову тобі, що ти в статусі ухилянта-доглядача за п̶и̶ш̶к̶а̶м̶и̶ ̶з̶ ̶н̶и̶з̶ь̶к̶о̶ю̶ ̶с̶о̶ц̶і̶а̶л̶ь̶н̶о̶ю̶ ̶в̶і̶д̶п̶о̶в̶і̶д̶а̶л̶ь̶н̶і̶с̶т̶ю кицею називаєш себе героєм?? :lol:
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 19:26

Vadim_
кстати, а тебе хтось силоміць пенделями загнав у військове училище чі сам осознанно пішов?


З якою метою цікавишся і на що впливає моя відповідь в контексті теми?
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 19:54

Правительство Нидерландов планирует сделать уход за детьми практически бесплатным к 2029 году, ежегодно направляя около 9 миллиардов евро непосредственно поставщикам услуг по уходу за детьми, сообщил в интервью Tweede Kamer государственный секретарь по социальным вопросам Юрген Нобель.
.... сектор столкнётся с трудностями при создании примерно 200 000 новых мест в детских садах, необходимых для удовлетворения спроса в условиях практически бесплатной системы.
https://nltimes.nl/2025/09/16/government-will-invest-eu9-billion-childcare-annually-making-near-free-2029
Король также предостерёг от поляризации общества. В интернете, в сфере образования и в национальной политике люди всё чаще противопоставляются друг другу. По словам короля, правительству необходимо устранить этот разрыв. Ведь демократия подразумевает «готовность видеть дальше наших разногласий и зрелость, необходимую для того, чтобы идти навстречу друг другу».
.......
Король заявил, что в следующем году правительство Нидерландов сосредоточится главным образом на реализации начатых в прошлом году мер. Во-первых, оно завершит разработку иммиграционного законодательства, чтобы взять под контроль миграцию, добавил король. «Регулирование миграции — одна из главных проблем в стране, и эта проблема остаётся актуальной»
........ Выделены средства на повышение безопасности на вокзалах, создание новых приютов для женщин, пострадавших от насилия, и борьбу с фемицидом. Правительство планирует построить больше жилья и выделило четыре участка под крупномасштабное жилищное строительство, а также бесчисленное множество более мелких объектов.
https://nltimes.nl/2025/09/16/dutch-king-focuses-peoples-livelihoods-unity-defense-budget-day-speech
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 19:55

  Vadim_ написав:
  Hotab написав:Vadim_
кстати, а тебе хтось силоміць пенделями загнав у військове училище чі сам осознанно пішов?


З якою метою цікавишся і на що впливає моя відповідь в контексті теми?

Підтвердити статус героя / захисника України чі Африки і дорікати шо тебе країна недооцінила і Барабашов повинен тебе наразі захищати ?
П.С. а шо зі вступом у училище?

Так у тебе архів з «підтверджувалками» кожного ранку обновляться , амнезія настає. Сенс тобі вчергове розказувати? :D
Я ж пропонував дієвий метод, який запамʼятовується. Зустрічаємось, показую все що тебе цікавить. Про участь, в яких роках, розкажу як поступав, чому.
Як мінімум пару тижнів будеш памʼятати, щоранку заглядаючи в дзеркало. . Якщо з мазями - то десь може 1 тиждень.
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 20:25

  Vadim_ написав:[

Зачем с тобой мне встречаться?
Напиши шото внятное или тебя прёт стрелять , у меня нету огнестрела

Я ж пояснив чому))
Бо тобі вже разів надцять розказав про все ще в ті часи, коли ти ще інколи мав просвітління, не була повна деградація. Так ти і те забув. А сенс зараз , коли ти вже опустився до дна, щось казати?
У мене є педагогічні методи, Макаренко про них не казав нічого, я їх сам напрацював. Вони памʼятаються довго., поки не загоїться. Але ж ти навіть особисті закрив. То все, виходить дієвих методів вже нема.
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 20:32

социальный эксперимент от Платона (с лавочки). Съемка велась скрытой камерой. снизу лежали мука, вода, куриные яйца, маркеры (или фломастеры) может что то ещё. По условиям картациона "группа поддержки" (в количестве 1 человека) могла вмешиваться только в случае причинения физических травм.
Зображення
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 20:39

  Banderlog написав:На лавичці кажете? Спати літом на лавичці воно кожен може.
Цікавість є до дрібниць. Як Платон миється? Стірає одяг? Куди ходить справляти природні потреби?
Шо там в Платона з сексом? Телефон він заряджає?)
я ждал других вопросов. Во первых трансляция 24/7 шла с айфона 16. Платон спал и смартфон легко могли стырить, какие то бомжи или дети. Во вторых, он не скрывал локацию, с тем умыслом чтобы к нему приходили, абсолютно любые люди, никакого фейсконтроля. И был риск что придут гопники или шизики. К счастью обошлось. Хотя посетителей было много. И с каждым он о чём то общался. В общем самое ценное интересное именно реакция общества. На бомжей понятно реакции нет. Но тут другой случай.

А то что ты написал - мелочи. Мысль поинтересоваться чужим сексом как то не пришла. Еду, зарядку и стирку одежды обеспечивала "группа поддержки".
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 20:52

  Hotab написав:
  Vadim_ написав:[

Зачем с тобой мне встречаться?
Напиши шото внятное или тебя прёт стрелять , у меня нету огнестрела

Я ж пояснив чому))
Бо тобі вже разів надцять розказав про все ще в ті часи, коли ти ще інколи мав просвітління, не була повна деградація. Так ти і те забув. А сенс зараз , коли ти вже опустився до дна, щось казати?
У мене є педагогічні методи, Макаренко про них не казав нічого, я їх сам напрацював. Вони памʼятаються довго., поки не загоїться. Але ж ти навіть особисті закрив. То все, виходить дієвих методів вже нема.

Нагадай.
п.с. шо там про пендюлі до військової бурси? шо то ти съезжаешь с вопроса
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 20:58

  Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:На лавичці кажете? Спати літом на лавичці воно кожен може.
Цікавість є до дрібниць. Як Платон миється? Стірає одяг? Куди ходить справляти природні потреби?
Шо там в Платона з сексом? Телефон він заряджає?)
я ждал других вопросов. Во первых трансляция 24/7 шла с айфона 16. Платон спал и смартфон легко могли стырить, какие то бомжи или дети. Во вторых, он не скрывал локацию, с тем умыслом чтобы к нему приходили, абсолютно любые люди, никакого фейсконтроля. И был риск что придут гопники или шизики. К счастью обошлось. Хотя посетителей было много. И с каждым он о чём то общался. В общем самое ценное интересное именно реакция общества. На бомжей понятно реакции нет. Но тут другой случай.

А то что ты написал - мелочи. Мысль поинтересоваться чужим сексом как то не пришла.

А мені мисль поінтєрєсуватись гопніками і шизіками :lol:
Мєлочі, но дьвол прячеться в мєлочах. І в чім інтерес в людей дивитись як хтось спить на лавочці мені не зрозуміти.
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 21:08

  Banderlog написав:І в чім інтерес в людей дивитись як хтось спить на лавочці мені не зрозуміти.
мы многое не понимаем, это не означает ничего, кроме отсутствия у нас эмоционального отклика.
