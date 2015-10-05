|
Психологія та саморозвиток
Додано: Чет 18 вер, 2025 00:35
detroytred написав:
Мобілізовані проживуть ще деякий час в окопах. Потім почнуться пошуки нових Микол. Так буде знову й знову, доки "зірковий час" надбудов триватиме. Пам'ятаю, як під час поїздок на полігон, де ми відбирали кандидатів у свій підрозділ, я не міг дивитися їм в очі. Переді мною стояли потенційні двохсоті, які ще пахли цивільним життям.Ми живемо в ілюзії, що все йде добре.
странный вывод. Это у кого иллюзия что всё хорошо, у бабушек с марафона или у тех кто выехал? То что Трамп и Пу не договорились говорит о том, что эта война до последнего украинца (или русского). Или пока кто то из президентов не умрёт. Если они не договорились, значит договориться с пу не сможет никто. Эта война нужна рф или Китаю.
2
3
Додано: Чет 18 вер, 2025 01:36
Хорошо бывает разное.
