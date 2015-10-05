RSS
Психологія та саморозвиток
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 00:35

  detroytred написав:Мобілізовані проживуть ще деякий час в окопах. Потім почнуться пошуки нових Микол. Так буде знову й знову, доки "зірковий час" надбудов триватиме. Пам'ятаю, як під час поїздок на полігон, де ми відбирали кандидатів у свій підрозділ, я не міг дивитися їм в очі. Переді мною стояли потенційні двохсоті, які ще пахли цивільним життям.

Ми живемо в ілюзії, що все йде добре.
странный вывод. Это у кого иллюзия что всё хорошо, у бабушек с марафона или у тех кто выехал? То что Трамп и Пу не договорились говорит о том, что эта война до последнего украинца (или русского). Или пока кто то из президентов не умрёт. Если они не договорились, значит договориться с пу не сможет никто. Эта война нужна рф или Китаю.
Wirująświatła
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 01:36

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Мобілізовані проживуть ще деякий час в окопах. Потім почнуться пошуки нових Микол. Так буде знову й знову, доки "зірковий час" надбудов триватиме. Пам'ятаю, як під час поїздок на полігон, де ми відбирали кандидатів у свій підрозділ, я не міг дивитися їм в очі. Переді мною стояли потенційні двохсоті, які ще пахли цивільним життям.

Ми живемо в ілюзії, що все йде добре.
странный вывод. Это у кого иллюзия что всё хорошо, у бабушек с марафона или у тех кто выехал? То что Трамп и Пу не договорились говорит о том, что эта война до последнего украинца (или русского). Или пока кто то из президентов не умрёт. Если они не договорились, значит договориться с пу не сможет никто. Эта война нужна рф или Китаю.

Хорошо бывает разное.
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 08:17

  Hotab написав:А шукає Долярек насправді «емоції».
«Ну давайте ви теж, як і я, будете надривно кричати «як так?» !!»
Тому не потрібно ніяких виправдань і пояснень.
Він попихтить і ображено піде шукати щось ще, щоб викликати емоції.
я с тобой согласен. Но тут нет ничего необычного все сми, музыка, фильмы, львиная часть общения имеет цель вызвать у зрителя эмоции, которые потом можно конвертировать во что нибудь. Например в хорошее настроение. Только у местной публики (так форумчан называет франт?) мало что вызывает эмоции, ну или их не показывают. Эмоции на стримах. В текстовом формате в 21м веке вызывать эмоции как то странно. В долярчике удивляет другое, любимая жена, 2е детей, живые родители, неужели от них мало эмоций? Нафига ему ещё наши?
Wirująświatła
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 08:31

Wirująświatła
Так справа в тому , що ситуація достатньо очевидна.
Є злочин скоєний психічно нездоровим у***. Мабуть кончать його.

Що можна було б обговорювати? (але це мав запропонувати Долярек)
Ну наприклад елементарні міри безпеки, які можливо в якійсь ситуації врятують.
Я б від себе міг дати пораду - гіпотетичну небезпеку завжди зустрічати обличчям в обличчя

Ти може додаси якісь терміни чи наукові обґрунтування, але мій досвід каже, що якщо (гіпотетичний) зловмисник наближається ззаду (або з іншої сліпої зони) , необхідно повернутись і подивитись на нього. В більшості випадків він покине свої наміри. А ви в свою чергу будете більш готові до розвитку ситуації.
Я в Африці (а інколи ходжу пішки по місту і 10км) ніколи не допускаю наближення ззаду когось. Я зупинюсь під будь якою причину, і проведу поглядом того, хто доганяє. Якщо він хотів зірвати наушники чи сумочку - він передумає.
Всі спроби вибити з рук гаманець були зі сліпих зон, я не бачив злодія.
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 08:34

  Hotab написав:Якщо він хотів зірвати наушники чи сумочку - він передумає.
я видел как у прохожих вырывают сумочку на моноколесе. Ты не успеешь отреагировать особенно если чем то занят. Да и ходить постоянно оборачиваясь можно невроз схватить. От преступности нет рецепта, иначе бы её давно победили.
Wirująświatła
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 09:11

  Wirująświatła написав:В текстовом формате в 21м веке вызывать эмоции как то странно.

Ещё не всё настолько разучились читать 😁
Я понимаю, что отвращение - это тоже эмоция, но именно такую у меня вызывают пустые видео с удельной смысловой нагрузкой 3 слова за полчаса.
Сибарит
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 09:20

  Hotab написав:гіпотетичну небезпеку завжди зустрічати обличчям в обличчя

Боюсь, в данном случае, это не помогло бы. Такое работает против относительно разумного преступника, который соизмеряет риски и "трудозатраты" с потенциальной добычей. А здесь мы имеем дело с откровенным психом.
Ну и степень беспечности обычно обратно пропорциональна уровню преступности. В спокойном провинциальном американском городке Вы бы тоже оборачивались значительно реже, чем в Африке.
Сибарит
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 09:21

Re: Психологія Успіху!))

  Wirująświatła написав:В долярчике удивляет другое, любимая жена, 2е детей, живые родители, неужели от них мало эмоций? Нафига ему ещё наши?
Все, форум можна закривати. Розходимось. :D
Успіх
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 09:22

  Wirująświatła написав: От преступности нет рецепта, иначе бы её давно победили.

Нет не только рецепта, но и стимула. Если полиция победит преступность, она останется без работы.
Сибарит
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 09:45

  Успіх написав:
  Wirująświatła написав:В долярчике удивляет другое, любимая жена, 2е детей, живые родители, неужели от них мало эмоций? Нафига ему ещё наши?
Все, форум можна закривати. Розходимось. :D

Зачем? Достаточно просто забанить Долярчика 😁
Сибарит
