Психологія та саморозвиток
Додано: Чет 18 вер, 2025 09:56
Сибарит написав:
Я понимаю, что отвращение - это тоже эмоция, но именно такую у меня вызывают пустые видео с удельной смысловой нагрузкой 3 слова за полчаса.
жду когда ИИ научится вынимать смысл из видео и сжимать его до нескольких слов.
Додано: Чет 18 вер, 2025 10:17
Vadim_ написав: Hotab написав:ЛАД
Кстати, вы, когда были в училище, потребляли на меньшую сумму.
Був голодний як церковна криса 😅
Інколи в буквальному сенсі. Молодий здоровий, а годували вонючою капустою квашеною.
(барабашов який на той час був на старших курсах в дніпропетровській бурсі по легенді платив податки на моє відгодовування 😅)
Я якось згадував, виручали КДЗ для безтолкових, які я робив за гроші.
А дочка дійсно підробляє постійно, щоб мати останній айфон, іарподси, макбук , Дайсон і оте все інстаграмне що треба для понтів нью дженерейшін.
Це який рік 1990+ , нас годували +- але то було на теренах запоребрика , іноді сушеною картоплею з якої зварганили "пюре"
але то в учебці , у частині (дуже невелика) годували дуже пристойно , були навіть котлети на свята , допомагали повару дружини офіцерів , посуд -кераміка а не окислений сірий алюміній учебки, вилки /ложки нержавійка....
п.с. кстати, а тебе хтось силоміць пенделями загнав у військове училище чі сам осознанно пішов?
п.п.с. бачив у Кап Ярі такий склад але пустий де у землі зроблені емності бетонні кожна кубів на 20 під закваску різних капуст з помідорами...
Наше форумное "pidrilo"(как правильно его охарактеризовал тов.ЮА) 1981г.р.
Поэтому его голодное капустное первокурсие пришлось на сокращение армии и министра Кузьмука. Тогда и в боевых частях ели то что вывезли с ЗГВ и часто брежневских времён(туши замороженные были даже 50х годов рассказывали)
Но потом в 2000е пошли отбивные за мой счёт, и наш "Гагарин-Бабакин" с 50кг(на рост 162) отожрался до 94кг(цветмет тоже регулярно в части пропадал)
Кстати - если оно такое всезнающее - пусть укажет номер бурсы где я учился.
Может угадает, как его сегодня нигер "угадал"?
Додано: Чет 18 вер, 2025 11:28
Сибарит написав: Успіх написав: Wirująświatła написав:
В долярчике удивляет другое, любимая жена, 2е детей, живые родители, неужели от них мало эмоций? Нафига ему ещё наши?
Все, форум можна закривати. Розходимось.
Зачем? Достаточно просто забанить Долярчика 😁
Як ми тоді дізнаємось про міцну сімʼю, в якій любоф (але Долярек інколи для перевірки почуттів потряхує хрюшок) 😅
Сімʼю, яку не проміняли на довгий руб))
Оця любов до 120 кг небезпечна, Барабашову потрібно напрягтись .
