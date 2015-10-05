|
|
|
Психологія та саморозвиток
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Чет 18 вер, 2025 09:56
Сибарит написав:
Я понимаю, что отвращение - это тоже эмоция, но именно такую у меня вызывают пустые видео с удельной смысловой нагрузкой 3 слова за полчаса.
жду когда ИИ научится вынимать смысл из видео и сжимать его до нескольких слов.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 30687
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2522 раз.
- Подякували: 3507 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
3
Додано: Чет 18 вер, 2025 12:16
Сибарит написав: Wirująświatła написав:
От преступности нет рецепта, иначе бы её давно победили.
Нет не только рецепта, но и стимула. Если полиция победит преступность, она останется без работы.
А котиків знімати з дерева, а бабусь переводити через дорогу хто буде, Пушкін?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 40830
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1610 раз.
- Подякували: 2856 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Чет 18 вер, 2025 12:55
Сибарит написав: Успіх написав: Wirująświatła написав:
В долярчике удивляет другое, любимая жена, 2е детей, живые родители, неужели от них мало эмоций? Нафига ему ещё наши?
Все, форум можна закривати. Розходимось.
Зачем? Достаточно просто забанить Долярчика 😁
Або так!
Я - не проти!
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 8659
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 290 раз.
- Подякували: 1010 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
8
1
5
Додано: Чет 18 вер, 2025 13:01
Wirująświatła написав: Сибарит написав:
Я понимаю, что отвращение - это тоже эмоция, но именно такую у меня вызывают пустые видео с удельной смысловой нагрузкой 3 слова за полчаса.
жду когда ИИ научится вынимать смысл из видео и сжимать его до нескольких слов.
Теж такого чекаю.
Або може до деяких блогерів дійде і вони почнуть знімати відео на 3-5хв, де буде сама суть, без води.
Бо я, крім фільмів, то всіх блогерів дивлюсь на х1,5, а інколи і на х2 швидкості
А ще деколи - то просто промотую/пару уривків відео гляну... і якщо зацікавить, то можу потім спочатку все переглянути.
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 8659
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 290 раз.
- Подякували: 1010 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
8
1
5
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|2
|7021
|
|