Это произошло после того, как новый опрос YouGov показал, что две трети студентов в Англии и Уэльсе заявили, что стандарт университетского образования и уровень заработной платы выпускников «недостаточны, чтобы оправдать расходы на получение дипломов английского [или] валлийского университета».
Тем не менее, 80% из 900 опрошенных студентов заявили, что они удовлетворены качеством своего обучения, а 78% сказали, что полученное ими образование позволит им найти хорошую работу.
Это да, но касается части вопроса об "уровне заработной платы выпускников". Но при этом "78% сказали, что полученное ими образование позволит им найти хорошую работу" И не объясняет расхождения между ответами о "стандарте образования" и "качестве обучения". Возможно, объясняется краткостью заметки. Надо бы знать точнее, как были сформулированы вопросы и какие были ответы.
Не помню, здесь или на ветке об эмиграции обсуждались вопросы о жилье.
Новые официальные данные свидетельствуют о том, что в прошлом году английские советы потратили 2,8 млрд фунтов стерлингов на предоставление экстренного жилья бездомным семьям, что является одним из самых ярких показателей жилищного кризиса. Годовой прирост составил 25%. ..... Частных арендодателей обвиняют в «наживании» на кризисе: треть расходов на 2024–2025 годы (844 млн фунтов стерлингов) ушла на размещение семей в комнатах с завтраком, а еще 1 млрд фунтов стерлингов был потрачен на посуточную краткосрочную аренду.
Расследование Guardian, проведенное ранее в этом году, показало, что частные арендодатели и владельцы отелей взимали с муниципалитетов арендную плату на 60% выше обычной рыночной стоимости за объекты недвижимости, которые зачастую были грязными, переполненными и непригодными для семей. ...... По состоянию на 31 марта во временном жилье находилось 131 000 семей . Среди них было 169 000 детей. По некоторым оценкам , к концу десятилетия эта цифра вырастет почти до 200 000.
В 1970-х годах радикальная леворадикальная немецкая террористическая организация, возможно, и сеяла страх посредством публичных актов насилия, но её внутренняя работа характеризовалась тщеславием и некомпетентностью.
Может, кому интересно. В своё время была нашумевшая история. Статья без какой бы то ни было романтизации. Некоторые моменты я не знал.
ЛАД написав:Надо бы знать точнее, как были сформулированы вопросы и какие были ответы.
Из тех формулировок, которые мы видим, понятно, что уровнем образования и возможность найти работу студенты удовлетворены, но считают, что это все равно не покроет затрат на получение диплома. Отсюда прямо следует, что затраты слишком велики. Правда, если учесть, что основные затраты на обучение - это усилия и время, можно предположить, что студенты мечтают завтра проснуться уже образованными и с дипломом 😁 Такие желания, в принципе, людям свойственны, но так ворчать в студенческом возрасте рановато 😁